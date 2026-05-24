Trực tiếp Hà Tĩnh 0-0 CAHN: Cứu thua xuất sắc
VOV.VN - Trực tiếp Hà Tĩnh vs CAHN trong khuôn khổ vòng 24 V-League 2025/2026 diễn ra vào lúc 18h hôm nay 24/5.
71': THẺ VÀNG !!! Quốc Dân nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Alan.
67': SÚT XA !!! Leo Artur tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Hà Tĩnh. Đội khách vẫn chưa tổ chức được nhiều pha hãm thành nguy hiểm ở hiệp 2.
63': KHÔNG VÀO !!! Trọng Hoàng có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm rất căng, nhưng bóng đi chệch khung thành CAHN.
62': KHÔNG VÀO !!! Từ pha đá phạt góc, cơ hội đến với Quang Nam, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này vẫn không thắng được thủ môn Thành Vinh.
61': CỨU THUA !!! Thủ môn Thành Vinh cứu thua xuất sắc sau pha đánh đầu của Quang Nam, Hà Tĩnh chơi phòng ngự phản công rất khó chịu.
56': KHÔNG ĐƯỢC !!! Leo Artur tạt bóng vòng cấm địa hướng tới vị trí của Alan, nhưng một lần nữa thủ môn Thanh Tùng đã làm tốt nhiệm vụ của mình.
53': KHÔNG VÀO !!! Văn Toản có cơ hội rất ngon ăn trước vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ này không thắng được thủ môn Thanh Tùng.
50': SÚT XA !!! Văn Toản dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, tiền vệ này Onoja Joseph tác động ngã ra sân, nhưng trọng tài không thổi phạt cầu thủ chủ nhà.
47': KHÔNG VÀO !!! Alan đánh đầu từ pha treo bóng của đồng đội, nhưng chưa có bàn thắng cho cầu thủ đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" V-League 2025/2026.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Hai đội tạm hòa nhau với tỉ số 0-0.
45+3': PHẠT GÓC !!! CAHN đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Văn Đô treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng không làm khó được hàng thủ đối phương.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
43': PHẠM LỖI !!! Atshimene phạm lỗi với Văn Toản ở giữa sân, CAHN được hưởng quả phạt trực tiếp.
41': THẺ VÀNG !!! Vũ Viết Triều vào bóng thô bạo với Minh Phúc, trọng tài lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ đội chủ nhà.
38': Hà Tĩnh vẫn chơi chắc chắn khiến CAHN gặp bế tắc. Cầu thủ hai đội cũng liên tục phạm lỗi khiến trọng tài liên tục phải cắt còi.
34': PHẠT GÓC !!! CAHN đá phạt góc bên cánh trái, Leo Artur treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ Hà Tĩnh vẫn thi đấu tập trung và hóa giải thành công.
CẬP NHẬT !!! Trên sân Gò Đậu, trận đấu cùng giờ giữa CLB TP.HCM với SLNA đang tạm dừng vì sự cố kỹ thuật.
30': BẾ TẮC !!! CAHN vẫn thi đấu bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của Hà Tĩnh.
25': PHẠM LỖI !!! Xuân Thịnh bị thổi phạt sau khi va chạm với Trọng Hoàng.
24': PHẠT GÓC !!! CAHN được hưởng quả phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Leo Artur tạt bóng vào vòng cấm địa, nhưng Văn Đô không thể tung ra cú dứt điểm.
20': KHÔNG VÀO !!! Leo Artur tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi chệch khung thành của Hà Tĩnh. CAHN vẫn kiểm soát thế trận tốt, nhưng chưa thể có được bàn thắng mở tỉ số.
18': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Leo Artur có bóng bên cánh trái, cầu thủ này chuyền cho Alan, nhưng Onoja Joseph đã kịp thời cắt bóng.
15': THẺ VÀNG !!! Leo Artur nhận thẻ vàng vì có pha phạm lỗi với Trọng Hoàng.
11': THẺ VÀNG !!! Trọng Hoàng nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Văn Toản.
9': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hà Tĩnh lên bóng rất hay bên cánh phải, Văn Hiệp tạt bóng vào vòng cấm địa CAHN, nhưng thủ môn Vũ Thành Vinh đã đoán được ý đồ và băng ra ôm gọn.
6': KHÔNG VÀO !!! CAHN tấn công rất hay bên cánh phải, cơ hội đến với Phan Văn Đức, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm không trúng bóng. Sau đó, Leo Artur cũng có cơ hội và dứt điểm trong vòng cấm địa, bóng đập chân Mạnh Hưng và đập vào cột dọc.
4': Mặc dù tung ra sân với đội hình xoay tua, không có sự xuất hiện của Đình Bắc, Quang Hải, nhưng CAHN vẫn đang kiểm soát trận đấu và tạo ra thế trận áp đảo trước đội chủ nhà Hà Tĩnh.
2': KHÔNG ĐƯỢC !!! Leo Artur có bóng trong vòng cấm địa Hà Tĩnh, cầu thủ này định đột phá để chuyền cho đồng đội, nhưng không thành công.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: CAHN)
Trận đấu giữa Hà Tĩnh và Công an Hà Nội (CAHN) tại vòng 24 V-League 2025/2026 hứa hẹn mang đến một màn đôi công hấp dẫn. Hà Tĩnh vừa chính thức trụ hạng sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước HAGL ngay trên sân Pleiku. Đội bóng này hiện sở hữu tâm lý vô cùng thoải mái.
Tiếp đón đối thủ mạnh trên sân nhà, đội bóng núi Hồng quyết tâm giành một kết quả thuận lợi nhằm tri ân người hâm mộ. Điểm tựa lớn nhất của Hà Tĩnh chính là lịch sử đối đầu, nơi họ đang giữ thành tích bất bại (1 thắng, 1 hòa) trước CAHN tại thánh địa của mình tính từ năm 2023.
Tuy nhiên, CAHN sở hữu sức mạnh vượt trội của một nhà tân vương tuyệt đối. Đoàn quân của HLV Alexandre Polking vừa lên ngôi vô địch sớm 3 lượt trận, bỏ xa đội nhì bảng tới 11 điểm. CAHN nắm giữ những thông số khủng khiếp nhất giải đấu: ghi nhiều bàn thắng nhất (55 bàn) và thủng lưới ít nhất (19 bàn).
Nhà vô địch chắc chắn không buông lơi bởi họ đang khát khao giành thêm ít nhất 5 điểm để xô đổ kỷ lục 64 điểm lịch sử của Hà Nội FC thiết lập vào năm 2018. Động thái gia hạn hợp đồng với tiền vệ Stefan Mauk đến năm 2028 càng khẳng định tham vọng vươn tầm châu lục của đội bóng ngành Công an.
Giới chuyên môn dự đoán CAHN sẽ chủ động áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự cơ động của Stefan Mauk cùng nguồn cảm hứng từ Nguyễn Quang Hải và Alan Grafite sẽ tạo ra sức ép nghẹt thở lên hàng thủ chủ nhà. Dù Hà Tĩnh thi đấu lỳ lợm, đẳng cấp vượt trội của dàn siêu sao bên phía CAHN sẽ giúp đội khách ca khúc khải hoàn bằng một chiến thắng cách biệt trong trận cầu rượt đuổi tỷ số đầy ngẫu hứng.
Trực tiếp Hà Tĩnh vs CAHN trong khuôn khổ vòng 24 V-League 2025/2026 diễn ra vào lúc 18h hôm nay 24/5.
