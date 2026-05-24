Trực tiếp Hà Tĩnh - CAHN vòng 24 V-League: Đình Bắc tỏa sáng?

12:00

Trận đấu giữa Hà Tĩnh và Công an Hà Nội (CAHN) tại vòng 24 V-League 2025/2026 hứa hẹn mang đến một màn đôi công hấp dẫn. Hà Tĩnh vừa chính thức trụ hạng sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước HAGL ngay trên sân Pleiku. Đội bóng này hiện sở hữu tâm lý vô cùng thoải mái.

Tiếp đón đối thủ mạnh trên sân nhà, đội bóng núi Hồng quyết tâm giành một kết quả thuận lợi nhằm tri ân người hâm mộ. Điểm tựa lớn nhất của Hà Tĩnh chính là lịch sử đối đầu, nơi họ đang giữ thành tích bất bại (1 thắng, 1 hòa) trước CAHN tại thánh địa của mình tính từ năm 2023.

Tuy nhiên, CAHN sở hữu sức mạnh vượt trội của một nhà tân vương tuyệt đối. Đoàn quân của HLV Alexandre Polking vừa lên ngôi vô địch sớm 3 lượt trận, bỏ xa đội nhì bảng tới 11 điểm. CAHN nắm giữ những thông số khủng khiếp nhất giải đấu: ghi nhiều bàn thắng nhất (55 bàn) và thủng lưới ít nhất (19 bàn).

Nhà vô địch chắc chắn không buông lơi bởi họ đang khát khao giành thêm ít nhất 5 điểm để xô đổ kỷ lục 64 điểm lịch sử của Hà Nội FC thiết lập vào năm 2018. Động thái gia hạn hợp đồng với tiền vệ Stefan Mauk đến năm 2028 càng khẳng định tham vọng vươn tầm châu lục của đội bóng ngành Công an.

Giới chuyên môn dự đoán CAHN sẽ chủ động áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự cơ động của Stefan Mauk cùng nguồn cảm hứng từ Nguyễn Quang Hải và Alan Grafite sẽ tạo ra sức ép nghẹt thở lên hàng thủ chủ nhà. Dù Hà Tĩnh thi đấu lỳ lợm, đẳng cấp vượt trội của dàn siêu sao bên phía CAHN sẽ giúp đội khách ca khúc khải hoàn bằng một chiến thắng cách biệt trong trận cầu rượt đuổi tỷ số đầy ngẫu hứng.