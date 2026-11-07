TRỰC TIẾP HAGL vs Hà Nội FC vòng 7 V-League 2026/2027: Lên núi bắt hổ
VOV.VN - TRỰC TIẾP HAGL vs Hà Nội FC vòng 7 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 17h00 ngày 7/11/2026 trên sân vận động Pleiku, Gia Lai. Đội bóng Thủ đô quyết lên núi bắt hổ để giành trọn 3 điểm, qua đó tiến sát nhóm dẫn đầu trên BXH.
TRỰC TIẾP HAGL vs Hà Nội FC
Theo lịch thi đấu vòng 7 V-League 2026/2027, HAGL sẽ tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà. Đây là trận đấu mà đội bóng phố Núi quyết tâm giành điểm để cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Lịch sử đối đầu giữa HAGL vs Hà Nội FC trước vòng 7 V-League 2026/2027 đang khá cân bằng. Theo đó, trong 10 lần gặp nhau gần đây nhất trên mọi đấu trường, đội bóng của bầu Đức giành 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 4 trận thua.
Tính ra trong 2 lần gặp nhau gần đây, đội bóng của HLV Lê Quang Trãi duy trì thành tích bất bại với 1 chiến thắng, 1 trận hòa. Lần gặp nhau gần nhất tại Pleiku, HAGL thắng Hà Nội FC với tỉ số 3-1.
Mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng phong độ của HAGL ở thời điểm hiện tại không tốt. Đội bóng phố Núi mới giành được 3 điểm, đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Hà Nội FC có 9 điểm và đang hưng phấn sau chiến thắng trước Ninh Bình ở vòng 6. Do đó, cuộc so tài tại Pleiku lần này, HAGL được dự đoán gặp nhiều khó khăn.
HAGL vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công nhưng chưa thể triển khai hiệu quả ý đồ chiến thuật. Trận đấu với Bắc Ninh là minh chứng khi đội bóng phố Núi chủ yếu chống đỡ và phá bóng, gần như không tạo được tình huống phản công đáng chú ý. Đáng thất vọng hơn, họ không có nổi một cú dứt điểm. Việc chỉ để thủng lưới 1 bàn trong trận đấu ấy phần nào xuất phát từ sự kém hiệu quả của hàng công đối phương, dù Bắc Ninh đã tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn.
Nhìn rộng hơn, HAGL đã nhận tới 14 bàn thua sau 6 trận, nhiều nhất trong số 14 đội tại V-League. Con số này cho thấy hệ thống phòng ngự của đội bóng phố Núi đang gặp vấn đề, ngoại trừ trận thắng 3-0 trước Đà Nẵng. Trước một Hà Nội FC sở hữu khả năng tổ chức tấn công tốt hơn, áp lực dành cho hàng thủ HAGL sẽ càng lớn. Nếu không cải thiện khả năng phòng ngự và tìm được phương án phản công hiệu quả, đội chủ nhà khó tránh khỏi một trận đấu đầy vất vả.
Thông tin lực lượng mới nhất
- HAGL: Quang Huy bị treo giò.
- Hà Nội FC: Anh Tiệp bị treo giò, Hoàng Hên chấn thương.
Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất tiếp tục chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu. Tối 6/11, Nam Định phải rất vất vả mới giành trọn 3 điểm trên sân của Hà Tĩnh, qua đó nâng tổng điểm lên 16 sau 7 vòng đấu và củng cố vị trí số một.