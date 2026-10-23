Trực tiếp HAGL vs SLNA: Ngôi đầu bảng xếp hạng V-League vẫy gọi

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Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 trước trận HAGL vs SLNA

Lịch sử đối đầu giữa HAGL vs SLNA trước vòng 5 V-League 2026/2027 đang không ủng hộ đội chủ nhà. Theo đó, trong 10 lần gặp nhau gần đây, đội bóng phố Núi thắng 3, hòa 1 và thua tới 6 trận.

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực cho đội chủ sân Pleiku là trong 5 lần gặp nhau gần đây, HAGL chỉ thua 1, hòa 1 và thắng 3. Ở lần so tài gần nhất, đội bóng của bầu Đức đánh bại đối thủ với tỉ số 1-0 ngay tại sân Vinh.

Hiện tại, SLNA đang có phong độ rất cao khi duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng, 2 trận hòa ở V-League 2026/2027. Đặc biệt, SLNA có cơ hội tạm chiếm ngôi đầu bảng từ tay Ninh Bình nếu thắng HAGL.

Trong trường hợp giành trọn 3 điểm tại Pleiku, SLNA sẽ có 11 điểm và tạm thời vươn lên dẫu đầu V-League 2026/2027. Đây sẽ là lần đầu tiên đội bóng xứ Nghệ chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng V-League kể từ năm 2022.