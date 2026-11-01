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Trực tiếp Liverpool 0-0 Arsenal: Đại chiến vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027

Chủ Nhật, 14:00, 01/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Liverpool vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra vào lúc 23h30 hôm nay 1/11.

22:31
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Đội hình của Liverpool.
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Đội hình ra sân của Arsenal.
10:26

Arsenal đứng trước cơ hội vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh 2026/2027 nếu giành điểm trong chuyến làm khách trước Liverpool tại vòng 9. Tuy nhiên, Anfield luôn là thử thách lớn với thầy trò HLV Mikel Arteta, khi Pháo thủ đã trải qua 13 trận liên tiếp không thắng tại sân đấu này trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Trước cuộc đại chiến, Arsenal đón nhận tin vui khi Man City bất ngờ thất bại 0-1 trước Brighton. Sau 7 chiến thắng trong 8 vòng mở màn, thầy trò Arteta đang nắm cơ hội tạo bước ngoặt trong cuộc đua vô địch. Dù vậy, Liverpool không phải đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt khi đội bóng thành phố cảng đang dần tìm lại sự ổn định dưới thời HLV Andoni Iraola.

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Nhìn lại lịch sử, Liverpool và Arsenal là một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất Ngoại hạng Anh. Từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2025, 19 lần chạm trán giữa hai đội đều có ít nhất 2 bàn thắng, với tổng cộng 78 pha lập công. Tuy nhiên, mùa trước chứng kiến sự thay đổi khi hai trận đấu chỉ xuất hiện một bàn thắng. Liverpool thắng 1-0 trên sân nhà nhờ cú sút phạt đẳng cấp của Dominik Szoboszlai, trước khi hai đội hòa 0-0 ở lượt về.

Arsenal càng có lý do thận trọng khi không thắng trong 13 chuyến làm khách gần nhất tại Anfield ở Ngoại hạng Anh, gồm 5 trận hòa và 8 thất bại. Lần gần nhất Pháo thủ giành chiến thắng tại đây đã diễn ra từ tháng 9/2012.

Liverpool bước vào trận đấu với phong độ khởi sắc. Sau thất bại trước Man City, thầy trò Iraola duy trì chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có hai chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, hàng thủ đội chủ nhà cải thiện đáng kể với sự kết hợp giữa Jacquet và Van Dijk. Trên hàng công, Isak, Barcola, Gakpo và Wirtz đều có khả năng tạo đột biến.

Trong khi đó, Arsenal đang ưu tiên sự chắc chắn. Pháo thủ mới để lọt lưới 5 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này và sở hữu hàng phòng ngự thuộc nhóm tốt nhất giải đấu. Tuy nhiên, chấn thương của Bukayo Saka có thể ảnh hưởng đến sức sáng tạo trên hàng công. Việc phải dựa nhiều vào những tình huống cố định cũng đặt ra bài toán cho HLV Arteta.

Với Liverpool, Anfield là điểm tựa để tiếp tục cuộc đua trở lại nhóm đầu. Còn Arsenal cần chứng minh bản lĩnh trong trận cầu lớn nếu muốn tận dụng cú sảy chân của Man City. Một thế trận chặt chẽ hoàn toàn có thể xuất hiện, nơi khả năng tận dụng cơ hội và những khoảnh khắc cá nhân sẽ quyết định kết quả.

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THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

- LIVERPOOL: Vắng Hugo Ekitike, Conor Bradley, Jeremie Frimpong và Giovanni Leoni (chấn thương); Khả năng ra sân của Dominik Szoboszlai và Victor Munoz còn bỏ ngỏ.

- ARSENAL: Vắng William Saliba và Bukayo Saka (chấn thương); Khả năng ra sân của Christos Tzolis, Riccardo Calafiori, Declan Rice và Noni Madueke còn bỏ ngỏ.

PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU

- Liverpool mới chỉ để thua duy nhất 1 trận ở Premier League mùa này (thắng 4, hòa 3, thua 1).

- Arsenal bất bại 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 4, hòa 2).

- Liverpool chỉ thắng 1/8 màn đụng độ Arsenal gần nhất ở Premier League (thắng 1, hòa 5, thua 2).

 Trực tiếp Liverpool vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra vào lúc 23h30 hôm nay 1/11.

Yến Hoàng/VOV.VN
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