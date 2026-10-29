Trực tiếp Liverpool 1-1 Chelsea: Liên tiếp hai bàn thắng trên chấm phạt đền

10:31

Màn so tài giữa Liverpool vs Chelsea sẽ là bài kiểm tra với cả hai chiến lược gia khi vừa phải nỗ lực giành chiến thắng trong trận đấu này, vừa giữ sức cho các trụ cột cho ngoại hạng Anh vào cuối tuần. Cả hai đội đều gặp phải những đối thủ khó chơi vào cuối tuần này nên nhiều khả năng sẽ không bung hết sức cho trận đấu tại cúp Liên đoàn Anh.

Liverpool có lợi thế sân nhà cũng như tâm lý khá thoải mái sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp ở mọi đấu trường. Trong trận đấu tại ngoại hạng Anh vào cuối tuần này, The Kop cũng có nhiều hơn một ngày nghỉ so với Chelsea nên có khả năng bung sức nhiều hơn, dễ tính toán lực lượng cho màn so tài này.

Trong khi đó, Chelsea vừa trải qua thất bại trước Tottenham ở ngoại hạng Anh cuối tuần vừa rồi với tấm thẻ đỏ của Cole Palmer. Điều đó khiến The Blues gặp nhiều khó khăn trước chuyến làm khách trên sân Anfield.