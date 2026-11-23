Trực tiếp Liverpool 2-0 MU vòng 11 Ngoại hạng Anh: Quỷ đỏ dựa chân tường
VOV.VN - Trực tiếp Liverpool vs MU vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra vào lúc 23h30 hôm nay 22/11.
45'+4: Hết hiệp một !!! Liverpool tạm dẫn trước 10 người của MU với tỷ số 2-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân Anfield.
39': Sút xa !!! Mac Allister tung ra cú nã đại bác chân trái ngay sát mép vòng cấm nhưng thủ môn Senne Lammens đã đổ người đấm bóng cứu thua cho MU.
Ngay sau đó, Barcola thoát xuống ở cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Liverpool trước khi căng ngang để Isak xoay người dứt điểm cận thành nhưng bóng chạm chân Maguire đi hết đường biên ngang.
35': Nguy hiểm !!! Tielemans tung ra cú nã đại bác bằng chân phải đưa bóng chạm chân hậu vệ Liverpool trước khi đi sạt xà ngang khung thành thủ môn Alisson Becker.
Ở tình huống phối hợp đá phạt góc sau đó, Bruno tung ra cú căng ngang hướng thẳng về phía khung thành thủ môn Liverpool nhưng Alisson Becker đã chơi cảnh giác đấm bóng cứu thua cho đội chủ nhà.
29': Không được !!! Tielemans chuyền bóng thuận lợi cho Bruno thoải mái tung ra cú dứt điểm chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá nhẹ trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Alisson Becker bên phía Liverpool.
22': Thay người !!! MU buộc phải rút Mbeumo rời sân để đưa Harry Maguire vào sân thế chỗ để ổn định hàng thủ sau khi Yoro nhận thẻ đỏ rời sân còn đội khách phải nhận liên tiếp 2 bàn thua trong vòng 10 phút đầu trận.
17': Cơ hội !!! Isak đột phá vào trung lộ từ cánh trái theo hướng lên bóng của đội chủ nhà trước khi tung ra cú dứt điểm chân phải quyết đoán trước vòng cấm nhưng thủ môn Senne Lammens đã ôm gọn bóng cứu thua cho MU sau hai nhịp khống chế.
13': VÀOOOOOOOOOOOOOOO !!! Ngumoha đột phá ở cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Liverpool trước khi căng ngang dọn cỗ để Wirtz đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Senne Lammens, nâng tỷ số lên 2-0 cho The Kop trước MU !!!
10': VÀOOOOOOOOOOOOOOO !!! Szoboszlai thực hiện cú nã đại bác chân phải từ chấm đá phạt trực tiếp đưa bóng găm vào góc dưới bên trái khung thành khiến thủ môn Senne Lammens không thể với tới bóng. Tỷ số được mở cho Liverpool !!!
8': THẺ ĐỎ !!! Bóng được phất dài từ cánh phải bên phần sân nhà để Isak bứt tốc thoát xuống đối mặt với thủ môn Senne Lammens và Yoro đã phạm lỗi với tiền đạo Liverpool. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của trung vệ MU.
Trước đó là sai lầm của de Ligt khi quá lơ đễnh và để Isak dễ dàng thoát xuống.
5': Không vào !!! Bruno thực hiện pha sút phạt hàng rào từ cự li khoảng 30m nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Alisson Becker bên phía Liverpool.
Ngay sau đó, Liverpool chuyển trạng thái khi Barcola bứt tốc xâm nhập vòng cấm trước khi chuyền bóng dọn cỗ cho Isak đối mặt với thủ môn Senne Lammens nhưng tiền đạo của Liverpool lại dứt điểm chân phải quá hiền.
2': Dứt điểm !!! Barcola đột phá vào trung lộ từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Liverpool trước khi tung ra cú sút chân trái trước vòng cấm nhưng bóng trúng chân hậu vệ MU đi hết dường biên ngang.
Ở tình huống phối hợp đá phạt góc sau đó, pha dàn xếp tình huống cố định của đội chủ nhà cũng dễ dàng bị hàng thủ MU hóa giải.
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà Liverpool ra sân trong trang phục áo đỏ - quần đỏ, trong khi đó các cầu thủ MU mặc áo trắng - quần trắng và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
Đội hình ra sân:
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Ngumoha, Wirtz, Barcola; Isak.
Dự bị: Mamardashvili, Gomez, Chiesa, Tsimikas, Munoz, Frimpong, Nyoni, McConnell, Koumas.
MU (4-2-3-1): Lammens; Yoro, De Ligt, Martinez, Dalot; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Dorgu; Cunha.
Dự bị: Mazraoui, Maguire, Mount, Zirkzee, Diallo, Andrey Santos, Heaten, Heaven, Lacey.
HLV Michael Carrick phải rời Old Trafford chỉ 174 ngày sau khi ký hợp đồng chính thức, khép lại hành trình của người từng được xem là người hùng MU ở mùa giải trước. Quyết định sa thải Carrick xuất phát từ thành tích khởi đầu tệ nhất của Quỷ đỏ trong 40 năm qua và chuỗi 8 vòng liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh.
MU nhanh chóng bổ nhiệm Mauricio Pochettino, nhà cầm quân từng được Sir Alex Ferguson tiến cử. Chiến lược gia người Argentina rời ghế HLV trưởng đội tuyển Mỹ để tiếp quản thử thách tại Old Trafford, mang theo kỳ vọng tạo ra sự thay đổi cho đội bóng.
Trận ra mắt Pochettino là chuyến làm khách trước Liverpool tại Anfield. Đây là thử thách khó khăn khi ông mới có ít ngày làm quen với đội bóng, chưa đủ thời gian điều chỉnh chiến thuật và lối chơi.
MU hiện bộc lộ nhiều vấn đề, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Sau 10 vòng đấu, Quỷ đỏ chưa giữ sạch lưới trận nào và đã nhận 19 bàn thua, trung bình 1,9 bàn mỗi trận. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 1986-1987 đội bóng không thể giữ sạch lưới trong 10 vòng mở màn.
Thử thách càng lớn khi Pochettino có thành tích đối đầu không tốt trước Liverpool. Trong 19 lần chạm trán đối thủ này, ông chỉ thắng 3, hòa 5 và thua 11 trận. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Argentina không thắng Liverpool trong 8 lần gặp gần nhất.
Trong khi đó, Liverpool đứng thứ 5 với 18 điểm sau 10 vòng đấu và thắng 3/4 trận gần nhất. Với lực lượng đồng đều và phong độ tốt hơn, đội bóng của HLV Andoni Iraola nắm nhiều lợi thế trước cuộc tiếp đón MU.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
- LIVERPOOL: Vắng Conor Bradley, Giovanni Leoni và Hugo Ekitike (chấn thương); Khả năng ra sân của Jemie Frimpong và Ryan Gravenberch còn bỏ ngỏ.
- MU: Vắng Benjamin Sesko, Manuel Ugarte và Carlos Baleba (chấn thương); Khả năng ra sân của Luke Shaw và Marcus Rashford còn bỏ ngỏ.
Trực tiếp Liverpool vs MU vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra vào lúc 23h30 hôm nay 22/11.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs MU vòng 11 Ngoại hạng Anh
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs MU thuộc khuôn khổ vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra lúc 23h30 ngày 22/11.