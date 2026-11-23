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HLV Michael Carrick phải rời Old Trafford chỉ 174 ngày sau khi ký hợp đồng chính thức, khép lại hành trình của người từng được xem là người hùng MU ở mùa giải trước. Quyết định sa thải Carrick xuất phát từ thành tích khởi đầu tệ nhất của Quỷ đỏ trong 40 năm qua và chuỗi 8 vòng liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh.

MU nhanh chóng bổ nhiệm Mauricio Pochettino, nhà cầm quân từng được Sir Alex Ferguson tiến cử. Chiến lược gia người Argentina rời ghế HLV trưởng đội tuyển Mỹ để tiếp quản thử thách tại Old Trafford, mang theo kỳ vọng tạo ra sự thay đổi cho đội bóng.

Trận ra mắt Pochettino là chuyến làm khách trước Liverpool tại Anfield. Đây là thử thách khó khăn khi ông mới có ít ngày làm quen với đội bóng, chưa đủ thời gian điều chỉnh chiến thuật và lối chơi.

MU hiện bộc lộ nhiều vấn đề, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Sau 10 vòng đấu, Quỷ đỏ chưa giữ sạch lưới trận nào và đã nhận 19 bàn thua, trung bình 1,9 bàn mỗi trận. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 1986-1987 đội bóng không thể giữ sạch lưới trong 10 vòng mở màn.

Thử thách càng lớn khi Pochettino có thành tích đối đầu không tốt trước Liverpool. Trong 19 lần chạm trán đối thủ này, ông chỉ thắng 3, hòa 5 và thua 11 trận. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Argentina không thắng Liverpool trong 8 lần gặp gần nhất.

Trong khi đó, Liverpool đứng thứ 5 với 18 điểm sau 10 vòng đấu và thắng 3/4 trận gần nhất. Với lực lượng đồng đều và phong độ tốt hơn, đội bóng của HLV Andoni Iraola nắm nhiều lợi thế trước cuộc tiếp đón MU.