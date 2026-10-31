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Trực tiếp Man City 0-0 Brighton: Doku sát cánh cùng Haaland

Thứ Bảy, 21:18, 31/10/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Man City vs Brighton trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 22h00 ngày 31/10 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Etihad.

21:39
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Cầu thủ Brighton khởi động. (Ảnh: AP)
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Cầu thủ Man City khởi động. (Ảnh: Reuters)
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(Ảnh: Reuters)
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(Ảnh: Reuters)
21:17

Đội hình ra sân:

Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol, Bouaddi, Anderson, Fernández, Ndiaye, Doku, Haaland.

Dự bị: Rulli, Guéhi, Kovačić, Cherki, Reis, O’Reilly, Allan, Foden, Lewis.

Brighton: Verbruggen; Costinha, Dunk, Vuskovic, Boscagli, Gross, Chema Andrés; Diego Gómez, Ayari, De Cuyper, Kostoulas.

Dự bị: Steele, Hadjam, Hinshelwood, Rutter, Minteh, Wieffer, Svoboda, O’Riley, Yalcouyé.

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Danh sách đăng ký thi đấu của Man City. (Ảnh: CLB)
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Các cầu thủ Man City tới sân. (Ảnh: CLB)
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Các cầu thủ Brighton tới sân. (Ảnh: CLB)
15:49
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Man City vs Brighton sẽ có lần chạm trán thứ 2 trong tuần này. Trước trận đấu ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, đôi bên vừa gặp nhau ở Cúp Liên đoàn Anh hồi giữa tuần và Man City đã vượt qua Brighton bằng loạt sút luân lưu sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức.

Chiến thắng tại Cúp Liên đoàn Anh vừa qua cũng chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng của Man City trước Brighton (2 hòa, 2 thua) trên mọi đấu trường. Đây sẽ là điểm tựa để Erling Haaland và các đồng đội hướng tới việc giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Brighton ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Về lực lượng, Man City thiếu vắng Antoine Semenyo vì chấn thương còn Matheus Nunes, Nico O'Reilly và Mateo Kovacic bỏ ngỏ khả năng ra sân thi đấu. Trong khi đó, Brighton không có sự phục vụ của Evan Ferguson, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Yankuba Minteh và Zadok Yohanna vì chấn thương.

Theo tính toán của Opta, khả năng Man City giành chiến thắng ở trận này là 56,3%, khả năng Brighton giành chiến thắng là 21,1% và khả năng đôi bên chia điểm là 22,6%.

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Hôm nay 31/10, trận Man City vs Brighton trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 sẽ diễn ra lúc 22h00 trên sân Etihad. Đây cũng là màn đối đầu giữa 2 đội bóng đang góp mặt trong top dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trước vòng này, Man City đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với cùng 21 điểm như Arsenal nhưng hơn chỉ số phụ còn Brighton đang đứng thứ 3 với 16 điểm và hơn 1 điểm so với Liverpool ở vị trí top 4.

Kết quả trận đấu giữa Man City vs Brighton sẽ tạo áp lực tới trận đại chiến Liverpool vs Arsenal diễn ra vào tối 1/11 theo giờ Việt Nam.

Cùng thời điểm Man City tiếp đón Brighton, vòng 9 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra các cặp đấu: Coventry gặp Sunderland, Bournemouth chạm trán Leeds, Brentford đối đầu Nottingham Forest và Hull so tài Ipswich.

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Hoàng Long/VOV.VN
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