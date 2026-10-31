Trực tiếp Man City 0-1 Brighton: Tấn công dồn dập, cơ hội liên tiếp

15:49

Man City vs Brighton sẽ có lần chạm trán thứ 2 trong tuần này. Trước trận đấu ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, đôi bên vừa gặp nhau ở Cúp Liên đoàn Anh hồi giữa tuần và Man City đã vượt qua Brighton bằng loạt sút luân lưu sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức.

Chiến thắng tại Cúp Liên đoàn Anh vừa qua cũng chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng của Man City trước Brighton (2 hòa, 2 thua) trên mọi đấu trường. Đây sẽ là điểm tựa để Erling Haaland và các đồng đội hướng tới việc giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Brighton ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Về lực lượng, Man City thiếu vắng Antoine Semenyo vì chấn thương còn Matheus Nunes, Nico O'Reilly và Mateo Kovacic bỏ ngỏ khả năng ra sân thi đấu. Trong khi đó, Brighton không có sự phục vụ của Evan Ferguson, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Yankuba Minteh và Zadok Yohanna vì chấn thương.

Theo tính toán của Opta, khả năng Man City giành chiến thắng ở trận này là 56,3%, khả năng Brighton giành chiến thắng là 21,1% và khả năng đôi bên chia điểm là 22,6%.