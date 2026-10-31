Trực tiếp Man City 0-1 Brighton: Tấn công dồn dập, cơ hội liên tiếp
VOV.VN - Trực tiếp Man City vs Brighton trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 22h00 ngày 31/10 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Etihad.
Hôm nay 31/10, trận Man City vs Brighton trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 sẽ diễn ra lúc 22h00 trên sân Etihad. Đây cũng là màn đối đầu giữa 2 đội bóng đang góp mặt trong top dẫn đầu bảng xếp hạng.
Trước vòng này, Man City đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với cùng 21 điểm như Arsenal nhưng hơn chỉ số phụ còn Brighton đang đứng thứ 3 với 16 điểm và hơn 1 điểm so với Liverpool ở vị trí top 4.
Kết quả trận đấu giữa Man City vs Brighton sẽ tạo áp lực tới trận đại chiến Liverpool vs Arsenal diễn ra vào tối 1/11 theo giờ Việt Nam.
Cùng thời điểm Man City tiếp đón Brighton, vòng 9 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra các cặp đấu: Coventry gặp Sunderland, Bournemouth chạm trán Leeds, Brentford đối đầu Nottingham Forest và Hull so tài Ipswich.