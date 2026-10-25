TRỰC TIẾP MU 0-0 Bournemouth: Dồn ép nghẹt thở

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MU đang có chuỗi 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng (3 hoà, 4 thua) trên mọi đấu trường. Trong trận đấu gần nhất, thầy trò HLV Michael Carrick đã thua bạc nhược 1-4 dưới tay Como tại Cúp C1 châu Âu 2026/2027. Sau thất bại này, đội trưởng Bruno Fernandes đã lên tiếng phàn nàn về chiến thuật của ban huấn luyện.

Tại Ngoại hạng Anh, MU đang khởi đầu bết bát khi mới có 7 điểm sau 7 vòng đấu và đứng ở nửa sau bảng xếp hạng. Đây là khởi đầu tệ nhất của Quỷ đỏ ở hạng đấu đỉnh cao của bóng đá Anh sau 40 năm.

Trái ngược với đội chủ nhà, Bournemouth đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Đặc biệt, Bournemouth vừa gân ấn tượng mạnh khi đè bẹp AC Milan 3-0 tại Cúp C2 châu Âu 2026/2027 hồi giữa tuần.

Phong độ khởi sắc là điểm tựa để Bournemouth kỳ vọng sự bứt phá ở Ngoại hạng Anh sau khởi đầu mùa giải chệch choạc. Đây cũng là điểm tựa để Bournemouth chờ đợi một kết quả có lợi trước MU, dù đội khách đang đứng thứ 17 và kém Quỷ đỏ 2 bậc trên bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, Bournemouth đang có chuỗi 6 trận bất bại trước MU (2 thắng, 4 hoà). Lần gần nhất Bournemouth thua MU là thất bại 0-1 trên sân nhà hồi tháng 5/2023.

Về lực lượng, MU đang thiếu vắng Luke Shaw, Patrick Dorgu, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Lisandro Martinez vắng mặt vì chấn thương. Trong khi đó, Bournemouth không có sự phục vụ của Alex Scott và Eli Junior Kroupi vì chấn thương.