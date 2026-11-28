TRỰC TIẾP MU 0-2 Brentford vòng 12 Ngoại hạng Anh: Xà ngang lại khước từ Quỷ đỏ
Thứ Bảy, 23:21, 28/11/2026
VOV.VN - TRỰC TIẾP MU vs Brentford vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 22h00 ngày 28/11/2026 trên sân vận động Old Trafford, Anh. Đây là trận đấu mà HLV Pochettino tìm kiếm 3 điểm đầu tiên cùng Quỷ đỏ.
23:19
23:19
60': XÀ NGANG CỨU THUA !!! Tielemans quan sát thấy thủ môn Kelleher lên cao và đã quyết định dứt điểm tinh tế bằng chân trái cuộn bóng vào góc cao khung thành đội khách Brentford nhưng bóng trúng xà ngang bật ra hết sức đáng tiếc cho MU.
23:17
58': Dứt điểm !!! Pha chuyền ngang bất cẩn của Mbeumo ở giữa sân tạo cơ hội cho Brentford phản công và Anthony có cơ hội tung ra cú dứt điểm chân phải đầy uy lực nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Senne Lammens bên phía MU.
23:14
23:13
54': Nguy hiểm !!! Pha phối hợp lên bóng ăn ý của các cầu thủ MU khi Zirkzee trả bóng về tuyến hai cho Bruno thoải mái chạm bóng tinh tế cho Dorgu thoải mái đối mặt với thủ môn Kelleher nhưng lại dứt điểm quá hiền.
23:10
51': Không được !!! Zirkzee xoay sở khéo léo đi bóng qua 2 hậu vệ đội khách sau đó tung ra cú dứt điểm chân phải trước vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Kelleher bên phía Brentford.
23:06
23:06
47': Cơ hội !!! Anthony xoay người bắt volley một chạm chân phải trong vòng cấm từ pha ném biên của các đồng đội, đưa bóng trúng người hậu vệ MU đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Senne Lammens.
23:04
46': Hiệp hai bắt đầu !!! Bên phía MU có liền 2 sự thay đổi người khi Luke Shaw và Mbeumo vào sân thế chỗ Lisandro Martínez và Amad Diallo.
22:53
22:51
45': Hết hiệp một !!! MU đang để Brentford dẫn trước 2-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên.
22:33
32': VÀOOOOOOOOOOOOO !!! Pha phản công đầy tốc độ của các cầu thủ Brentford. Ouattara đột phá đầy tốc độ bên cánh phải trước khi đi bóng qua Lisandro và căng ngang dọn cỗ để Wilson dễ dàng đánh bại thủ môn Senne Lammens trong thế đối mặt với pha dứt điểm gọn gàng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách trước MU !!!
22:23
22:20
19': VÀOOOOOO !!! Ouattara đập nhả một chạm tinh tế để Wilson xử lí bóng khéo léo qua cặp trung vệ Maguire và Yoro trước khi tung ra cú volley chân phải găm bóng tung lưới khung thành thủ môn Senne Lammens, mở tỷ số cho Brentford trước MU !!!
22:18
18': Đánh đầu !!! Amad Diallo treo bóng từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ MU để Dorgu thoải mái xâm nhập vòng cấm và bật cao dứt điểm bằng đầu cận thành đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Kelleher bên phía Brentford.
22:16
15': Không vào !!! Anthony ngả người móc bóng trong vòng cấm điệu nghệ khiến thủ môn Senne Lammens vất vả đấm bóng cứu thua cho MU.
22:14
22:12
11': Nguy hiểm !!! Dalot thoải mái bứt tốc ở hành lang phải theo hướng tấn công của các cầu thủ MU trước khi trả bóng về tuyến hai cho Bruno đánh đầu đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Kelleher bên phía Brentford.
22:09
8': XÀ NGANG CỨU THUA !!! Bóng được Bruno treo vào vòng cấm để Harry Maguire thoải mái đánh đầu cận thành đưa bóng dội xà ngang khung thành Brentford, sau đó Amad Diallo dứt điểm bồi cận thành nhưng bóng trúng hậu vệ đội khách bật ra hết sức đáng tiếc.
Ở tình huống phối hợp đá phạt góc sau đó, Amad Diallo treo bóng vào vòng cấm để Maguire thêm một lần bật cao dứt điểm bằng đầu nhưng thủ môn Kelleher đã đổ người ôm gọn bóng cứu thua cho đội khách.
22:08
22:05
4': Cơ hội !!! Amad Diallo chuyền bóng để Tielemans chọc khe tinh tế cho Zirkzee thoát xuống xâm nhập vòng cấm đối mặt với thủ môn Brentford nhưng tiền đạo MU dứt điểm lòng trong chân phải quá nhẹ và Kelleher đã đổ người ôm gọn bóng sau hai nhịp khống chế.
22:00
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà MU ra sân trong trang phục áo đỏ - quần trắng, trong khi các cầu thủ Brentford mặc áo đen - quần đen và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
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11:55
11:54
MU vẫn chưa biết mùi thắng lợi dưới triều đại của HLV Mauricio Pochettino. Sau 2 trận đấu, họ thảm bại 0-4 trước Liverpool ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, và mới đây nhất là trận hòa 2-2 ở vòng phân hạng Champions League trên sân của Sporting Lisbon. Nửa đỏ thành Manchester vẫn chìm trong khủng hoảng.
Tính riêng ở Ngoại hạng Anh, MU đang trải qua mạch 9 trận không biết mùi chiến thắng. Những kết quả tồi tệ đó khiến đội chủ sân Old Trafford rơi vào tình cảnh đang phải đua trụ hạng. Cụ thể sau 11 vòng đấu, Quỷ đỏ đang xếp ở vị trí thứ 2 từ dưới lên trên bảng xếp hạng. Họ hiện được 8 điểm, chỉ hơn đội xếp cuối Crystal Palace đúng 1 điểm.
Trong bối cảnh đó, MU buộc phải tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để giành 3 điểm trước đối thủ Brentford cuối tuần này. Nếu không, đội bóng thành Manchester rất có thể sẽ phải thế chỗ Crystal Palace đứng ở vị trí đội sổ. Các cầu thủ MU có lý do để tin tưởng sẽ giành chiến thắng. Sân nhà là lợi thế rất lớn. Bởi trong cả 5 lần gần đây tiếp đón Brentford trong khuôn khổ Premier League, nửa đỏ thành Manchester đều giành thắng lợi.
Quan trọng là Brentford cũng đang có vấn đề về phong độ. Tuy đang xếp ở vị trí thứ 6 ở Premier League, nghĩa là hơn MU tới 13 bậc trên bảng xếp hạng, nhưng đội bóng có biệt danh Bầy Ong lại rất yếu bóng vía trên sân khách. Thống kê cho thấy, Brentford không thắng trong 10 chuyến hành quân liên tiếp gần đây trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh, mới nhất là thất bại 0-2 trên sân của Brighton.
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11:52
Đội hình dự kiến:
MU (3-4-2-1): Lammens; Martinez, De Ligt, Maguire; Dorgu, Mainoo, Tielemans, Dalot; Fernandes, Mbeumo; Cunha
Brentford (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Ajer, Van den Berg, Lewis-Potter; Janelt, Yarmoliuk; Ouattara, Damsgaard, Anthony; Wilson
TRỰC TIẾP MU vs Brentford
Nếu nhìn lại hành trình từ đầu mùa giải đến giờ của MU, có thể nhận thấy rằng, hàng công của họ thiếu sự ổn định trong thi đấu, trong khi hàng thủ lại quá mong manh và đặc biệt rất hay phạm sai lầm cá nhân. HLV Maurico Pochettino chắc chắn sẽ cần phải có thời gian để dần điều chỉnh học trò. Điều an ủi đối với tân HLV trưởng của MU là, trong tay ông vẫn có nhiều cầu thủ chất lượng điển hình là Matheus Cunha, Bruno Fernandes. Chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng của những cá nhân này, Quỷ đỏ có hy vọng giành 3 điểm trước Brentford.
Tóm lại, đây là trận đấu mà MU có thể tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để giành chiến thắng đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino, qua đó hy vọng dần thoát khỏi nhóm có nguy cơ tụt hạng.
Về lịch sử đối đầu, trong 10 lần chạm trán giữa 2 đội gần đây ở Ngoại hạng Anh, MU áp đảo khi thắng 6, hòa 1, thua Brentford 3 trận.
Về thông tin lực lượng, MU vắng Sesko, Rashford, Baleba và Ugarte do chấn thương, Yoro bị treo giò. Brentford vắng DaSilva, Collins, Henry và Hickey do chấn thương.
Trong khi đó, bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất được người hâm mộ quan tâm khi Chelsea vừa lỡ cơ hội vươn lên áp sát nhóm dẫn đầu sau trận thua Nottingham Forest tại vòng 12 ngoại hạng Anh 2026/2027.
Hàng thủ Chelsea tiếp tục bộc lộ những vấn đề khi để thủng lưới ngay ở phút thứ 5. Từ quả tạt của Daniel Munoz, Igor Jesus thoải mái dứt điểm một chạm trong vòng cấm ghi bàn mở tỉ số cho Nottingham Forest. Sớm phải nhận bàn thua, Chelsea đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công.
Đến đầu hiệp hai, Chelsea phải nhận phạt đền khi Fofana phạm lỗi với Liam Delap trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Gibbs White thực hiện thành công quả phạt đền giúp Nottingham Forest vươn lên dẫn trước hai bàn ở phút 51.
Chỉ sau đó 3 phút, Emegha có pha đá bồi thành công mang về bàn rút ngắn tỉ số cho Chelsea. Nhưng đến phút 73, Gibbs White có pha di chuyển thông minh trong vòng cấm rồi ra chân rất nhanh tái lập khoảng cách dẫn hai bàn cho Nottingham Forest. Dù rất nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng Chelsea chỉ ghi được thêm một bàn nhờ công của Emegha ở phút 89.
Trận thua với tỉ số 2-3 khiến Chelsea tiếp tục tạm đứng ở vị trí thứ 8, đồng thời hoàn toàn có thể bị đẩy xuống thấp hơn nếu các đội đứng ngay sau giành chiến thắng ở vòng đấu này. Trong khi đó, Nottingham Forest thoát khỏi nhóm cuối bảng khi giành trọn 3 điểm trước Chelsea. Nottingham Forest vươn lên vị trí thứ 14, nhiều hơn 4 điểm so với nhóm "cầm đèn đỏ".
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