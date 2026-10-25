TRỰC TIẾP MU 0 - 3 Bournemouth: Thảm họa phòng ngự
VOV.VN - Trực tiếp MU vs Bournemouth vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h00 ngày 25/10 theo giờ Việt Nam trên sân Old Trafford.
Chiếc ghế của HLV Michael Carrick tại MU đang lung lay dữ dội sau chuỗi trận bạc nhược của đội nhà. Giới truyền thông Anh đồn đoán, cuộc tiếp đón Bournemouth có thể là trận cuối cùng HLV Michael Carrick dẫn dắt MU trước khi lĩnh "án trảm".
Các tờ báo xứ sở sương mù cũng đăng tải danh sách ứng viên có thể thay thế HLV Michael Carrick dẫn dắt MU gồm: Julian Nagelsmann, Unai Emery, Antonio Conte, Kieran McKenna, Eddie Howe và Fabian Hurzeler.
Dù đối mặt với áp lực nghẹt thở, HLV Michael Carrick vẫn đưa ra tuyên bố cứng rắn trước trận gặp Bournemouth. Nhà cầm quân người Anh khẳng định mình là người hoàn toàn phù hợp để đảm nhận công việc dẫn dắt MU và sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thách thức.