Trực tiếp MU 1-2 Aston Villa: Diễn biến điên rồ, bàn thắng liên tiếp
VOV.VN - Trực tiếp MU vs Aston Villa trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 23h30 ngày 8/11 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Old Trafford.
Hôm nay 8/11, trận đấu MU vs Aston Villa sẽ diễn ra lúc 23h30 theo giờ Việt Nam trên sân Old Trafford. Đây cũng là cặp đấu muộn nhất trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027.
Trước loạt trận ngày 8/11, MU đã rơi xuống nhóm rớt hạng khi bị Coventry tạm thời vượt mặt trên bảng xếp hạng. Quỷ đỏ đang tạm đứng thứ 18 với 7 điểm và chỉ hơn 2 điểm so với đội cuối bảng Sunderland. Trong khi đó, Aston Villa đang đứng thứ 12 tại Ngoại hạng Anh với 12 điểm.
Ở loạt trận Cúp C1 châu Âu hồi giữa tuần, Aston Villa vừa thua đậm Barca 0-3 còn MU đã lội ngược dòng thắng AS Roma 3-2 để chấm dứt chuỗi 9 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường.
Chiến thắng trước AS Roma cùng thành tích bất bại trên sân Old Trafford trước Aston Villa kể từ năm 2021 sẽ là điểm tựa để MU hướng đến kết quả thuận lợi tại vòng 10 Ngoại hạng Anh.