Trực tiếp MU 1-2 Aston Villa: Diễn biến điên rồ, bàn thắng liên tiếp

15:11

Thông tin lực lượng:

MU thiếu vắng Lisandro Martinez vì án treo giò sau tấm thẻ đỏ trong trận thua Chelsea 0-2 ở vòng trước. Ngoài ra, Quỷ đỏ không có sự phục vụ của Carlos Baleba, Benjamin Sesko, Luke Shaw, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu vì chấn thương. Trong khi đó, Aston Villa mất Matteo Ruggeri và Amadou Onana vì chấn thương.

Thành tích đối đầu:

MU đã có 108 chiến thắng, 42 trận hòa và 52 thất bại trong toàn bộ lịch sử đối đầu với Aston Villa. Quỷ đỏ cũng trội hơn đối thủ trong 10 cuộc đối đầu gần nhất khi thắng 6, hòa 2, thua 2.

Đáng chú ý, MU đang có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp khi tiếp đón Aston Villa trên mọi đấu trường. Lần gần nhất MU thua Aston Villa trên sân nhà Old Trafford là thất bại 0-1 ở Ngoại hạng Anh hồi tháng 9/2021.