TRỰC TIẾP MU vs Brentford

Nếu nhìn lại hành trình từ đầu mùa giải đến giờ của MU, có thể nhận thấy rằng, hàng công của họ thiếu sự ổn định trong thi đấu, trong khi hàng thủ lại quá mong manh và đặc biệt rất hay phạm sai lầm cá nhân. HLV Maurico Pochettino chắc chắn sẽ cần phải có thời gian để dần điều chỉnh học trò. Điều an ủi đối với tân HLV trưởng của MU là, trong tay ông vẫn có nhiều cầu thủ chất lượng điển hình là Matheus Cunha, Bruno Fernandes. Chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng của những cá nhân này, Quỷ đỏ có hy vọng giành 3 điểm trước Brentford.

Tóm lại, đây là trận đấu mà MU có thể tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để giành chiến thắng đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino, qua đó hy vọng dần thoát khỏi nhóm có nguy cơ tụt hạng.

Về lịch sử đối đầu, trong 10 lần chạm trán giữa 2 đội gần đây ở Ngoại hạng Anh, MU áp đảo khi thắng 6, hòa 1, thua Brentford 3 trận.

Về thông tin lực lượng, MU vắng Sesko, Rashford, Baleba và Ugarte do chấn thương, Yoro bị treo giò. Brentford vắng DaSilva, Collins, Henry và Hickey do chấn thương.

Trực tiếp MU vs Brentford vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/2027 và bảng xếp hạng mới nhất

Trong khi đó, bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất được người hâm mộ quan tâm khi Chelsea vừa lỡ cơ hội vươn lên áp sát nhóm dẫn đầu sau trận thua Nottingham Forest tại vòng 12 ngoại hạng Anh 2026/2027.

Hàng thủ Chelsea tiếp tục bộc lộ những vấn đề khi để thủng lưới ngay ở phút thứ 5. Từ quả tạt của Daniel Munoz, Igor Jesus thoải mái dứt điểm một chạm trong vòng cấm ghi bàn mở tỉ số cho Nottingham Forest. Sớm phải nhận bàn thua, Chelsea đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công.

Đến đầu hiệp hai, Chelsea phải nhận phạt đền khi Fofana phạm lỗi với Liam Delap trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Gibbs White thực hiện thành công quả phạt đền giúp Nottingham Forest vươn lên dẫn trước hai bàn ở phút 51.

Chỉ sau đó 3 phút, Emegha có pha đá bồi thành công mang về bàn rút ngắn tỉ số cho Chelsea. Nhưng đến phút 73, Gibbs White có pha di chuyển thông minh trong vòng cấm rồi ra chân rất nhanh tái lập khoảng cách dẫn hai bàn cho Nottingham Forest. Dù rất nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng Chelsea chỉ ghi được thêm một bàn nhờ công của Emegha ở phút 89.

Trận thua với tỉ số 2-3 khiến Chelsea tiếp tục tạm đứng ở vị trí thứ 8, đồng thời hoàn toàn có thể bị đẩy xuống thấp hơn nếu các đội đứng ngay sau giành chiến thắng ở vòng đấu này. Trong khi đó, Nottingham Forest thoát khỏi nhóm cuối bảng khi giành trọn 3 điểm trước Chelsea. Nottingham Forest vươn lên vị trí thứ 14, nhiều hơn 4 điểm so với nhóm "cầm đèn đỏ".