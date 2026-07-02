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Trực tiếp Mỹ 0-0 Bosnia: Bàn thắng không được công nhận

Thứ Năm, 07:32, 02/07/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Mỹ vs Bosnia vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 7h ngày 2/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Levi's.

07:32

32': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Balogun sút tung lưới Bosnia nhưng trọng tài xác định tiền đạo Mỹ đã việt vị.

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Balogun và các cầu thủ Mỹ ăn mừng hụt. (Ảnh: Reuters)
07:29

28': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Balogun ngã trong vòng cấm Bosnia nhưng trọng tài lập tức xua tay.

07:24

22': Bosnia không phải thay người bất đắc dĩ!!! Thủ môn Vasilj vẫn có thể tiếp tục thi đấu dù bên ngoài sân thủ môn dự bị của Bosnia đã khởi động.

07:18

17': Trận đấu bị gián đoạn!!! Thủ môn Vasilj va chạm mạnh với Robinson và cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế.

07:16

15': Đáng tiếc!!! Balogun dứt điểm chệch cột dọc Bosnia sau đường căng ngang của Robinson.

07:12

11': Bosnia liên tiếp uy hiếp khung thành!!! Dzeko làm tường cho Demirovic băng lên tung cú dứt điểm uy lực nhưng không thắng được thủ môn Freese. Ngay sau đó, Alajbegovic có pha đá phạt góc hướng thẳng vào khung thành nhưng thủ môn Freese một lần nữa cứu thua cho Mỹ.

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Thủ môn Freese cứu thua trước pha đá phạt góc khó chịu của Alajbegovic. (Ảnh: Reuters)
07:10

9': Nỗ lực bất thành!!! Tillman dốc bóng đầy quyết tâm vào vòng cấm Bosnia nhưng trung vệ Muharemovic xuất hiện đúng lúc để ngăn chặn.

07:04

4': Cơ hội đầu tiên!!! Pulisic đột phá trung lộ rồi tung cú dứt điểm nhưng bóng đập chân hậu vệ Bosnia đi ra ngoài.

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Pha dứt điểm của Pulisic. (Ảnh: Reuters)
07:01

Trận đấu bắt đầu!!! Bosnia giao bóng

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Khoảnh khắc trận đấu bắt đầu. (Ảnh: Reuters)
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Mỹ ra sân trong trang phục áo sọc đỏ trắng, quần trắng, tất trắng. (Ảnh: Reuters)
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Bosnia sử dụng trang phục thi đấu màu xanh đậm. (Ảnh: Reuters)
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Đội hình máy bay chiến đấu bay ngang qua sân Levi's ngay trước khi trận đấu bắt đầu. (Ảnh: Reuters)
06:40
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Các cầu thủ Mỹ lên dây cót tinh thần trước giờ bóng lăn. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Bosnia khởi động. (Ảnh: Reuters)
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Khung cảnh sân vận động Levi's. (Ảnh: Reuters)
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CĐV Mỹ trên khán đài. (Ảnh: Reuters)
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CĐV Bosnia trên khán đài. (Ảnh: Reuters)
06:02

Đội hình xuất phát:

Mỹ: Freese; Ream, Richards, Freeman; Robinson, Dest; Tillman, McKennie, Adams, Pulisic; Balogun

Bosnia: Vasilj; Muharemovic, Radeljić, Katić; Kolasinac, Basić, Gigovic, Dedić; Alajbegović, Demirović; Dzeko

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Danh sách đăng ký thi đấu của 2 đội. (Ảnh: FIFA)
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Các cầu thủ Mỹ tới sân. (Ảnh: Reuters)
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Dzeko cùng các cầu thủ Bosnia tới sân. (Ảnh: Reuters)
20:46
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Trận đấu giữa đội đồng chủ nhà Mỹ và Bosnia & Herzegovina sẽ diễn ra vào lúc 7h00 sáng ngày 2/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Levi's.

Siêu máy tính Opta đánh giá đội tuyển Mỹ vượt trội hoàn toàn trước đối thủ ở vòng 1/16 World Cup 2026. Đội đồng chủ nhà nắm giữ tới 67,5% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút và sở hữu 76,6% cơ hội đoạt vé đi tiếp. Trong khi đó, tỷ lệ thắng trận của Bosnia & Herzegovina chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn 14,3%.

Tuyển Mỹ thể hiện phong độ hủy diệt ở vòng bảng khi lần lượt đè bẹp Paraguay 4-1 và hạ gục Australia 2-0 để sớm độc chiếm ngôi nhất bảng. Việc hoàn thành mục tiêu sớm giúp HLV Mauricio Pochettino chủ động xoay tua đội hình ở lượt trận cuối nhằm giữ sức cho các trụ cột.

Hàng công của Mỹ càng thêm đáng gờm khi ngôi sao Christian Pulisic chính thức tái xuất sau chấn thương, kết hợp cùng phong độ cao của tiền đạo Folarin Balogun. Chân sút Balogun đã bỏ túi 2 bàn thắng cùng 1 tình huống buộc đối phương phản lưới nhà từ đầu giải.

Ở chiều ngược lại, Bosnia & Herzegovina có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng knock-out World Cup sau khi lách qua khe cửa hẹp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Dù vậy, lối chơi của đại diện châu Âu chưa mang lại nhiều sự thuyết phục. Họ chỉ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức thấp 0,68 trong trận thắng Qatar 3-1. Đáng chú ý, Bosnia & Herzegovina chưa từng giữ sạch lưới sau 6 trận đã đấu tại các kỳ World Cup – một kỷ lục buồn của giải đấu.

Vũ khí nguy hiểm nhất của Bosnia nằm ở lợi thế thể hình và khả năng không chiến mạnh mẽ. Đại diện châu Âu sở hữu chiều cao trung bình tốt nhất giải đấu năm nay và đã cụ thể hóa thành 3 bàn thắng từ các tình huống phạt góc.

Tuy nhiên, việc phải đối đầu với một tuyển Mỹ đồng đều, đang có phong độ ổn định lại thêm lợi thế sân nhà sẽ là thử thách cực đại cho Bosnia. Thống kê lịch sử cũng đứng về phía đội chủ nhà khi Mỹ bất bại trong cả 3 lần đụng độ trước đây (thắng 2, hòa 1).

 

Trực tiếp Mỹ vs Bosnia vòng 32 đội World Cup 2026

Hoàng Long/VOV.VN
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