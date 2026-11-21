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Nhận định Nam Định vs Hải Phòng FC

Hải Phong FC vừa có biến động trên bắng ghế chỉ đạo trong đợt nghỉ FIFA Days khi HLV Đặng Văn Thành nói lời chia tay và HLV Dylan Kerr trở lại dẫn dắt đội bóng sau 13 năm xa cách. Tuy nhiên, HLV Dylan Kerr được đăng ký với chức danh Giám đốc kỹ thuật.

Hiện tại, Hải Phòng FC đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League 2026/2027 với 10 điểm. Đội bóng đất Cảng có phong độ thua 2, hòa 1, thắng 2 trong 5 trận gần nhất.

Cục diện bảng xếp hạng V-League trước trận Nam Định vs Hải Phòng FC

So với Hải Phòng FC, chủ nhà Nam Định sở hữu phong độ cao với việc bất bại 5 trận gần nhất, trong đó có 4 chiến thắng thuyết phục liên tiếp. Ngoài ra, Nam Định đã thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 lần đối đầu gần đây với Hải Phòng FC.

Xét về phong độ và lực lượng, Nam Định xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn ở trận đấu trên sân Thiên Trường. Đặc biệt, Nam Định sẽ củng cố ngôi đầu bảng và nới rộng cách biệt với cả SLNA lẫn CLB CAHN trong cuộc đua vô địch nếu giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng FC.