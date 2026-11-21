11:44

Tại vòng 8 V-League 2026/2027, cả 2 trận đấu trong ngày 21/11 đều diễn ra lúc 18h00. Nam Định sẽ tiếp đón Hải Phòng FC còn Hà Nội FC tới làm khách của Đông Nai. Các cuộc đọ sức này đều có những điều thú vị mà người hâm mộ có thể chờ đợi.

Với trận đấu tại Thiên Trường, Nam Định sẽ củng cố ngôi đầu và tạm thời bứt xa CLB CAHN với khoảng cách 5 điểm khi đội ĐKVĐ tạm nghỉ ở vòng đấu này. Bên cạnh lợi thế sân nhà, Nam Định cũng được đánh giá nhỉnh hơn Hải Phòng FC về lực lượng

Trong khi đó, Đồng Nai đang hừng hực khí thế sau chiến thắng đầu tiên trong mùa sẽ đặt ra mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Hà Nội FC trên sân nhà. Đây là mục tiêu không phải không thể thực hiện với thầy trò HLV Việt Thắng khi Hà Nội FC vẫn chưa có được sự ổn định, đặc biệt trong những trận đấu trên sân khách trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay 21/11 VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay 21/11, các trận đấu cuối cùng của lượt trận đầu tiên sẽ được tổ chức ở các bảng I, J, K và L.