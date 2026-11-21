16:11

Arsenal đang nắm lợi thế trong lịch sử đối đầu với Newcastle khi sở hữu 36 chiến thắng, hòa 10 và thua 9. Tuy nhiên, Newcastle đang có biến chuyển tích cực trong những lần tiếp đón Arsenal khi đã thắng 3/4 lần gần nhất tiếp đón đối thủ trên sân St James' Park.

Về lực lượng, Newcastle không có sự phục vụ của Joelinton và Ewen Jaouen vì chấn thương. Trong khi đó, Tino Livramento và Matias Fernandez-Pardo và Bazoumana Toure mới bình phục chấn thương còn Jacob Ramsey đã trở lại sau án treo giò.

Ở chiều ngược lại, Arsenal sẽ thiếu vắng Max Dowman vì án treo giò và Bukayo Saka vì chấn thương. Trong khi đó, tiền vệ Martin Zubimendi bỏ ngỏ khả năng ra sân vì vấn đề thể trạng.