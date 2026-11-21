Trực tiếp Newcastle vs Arsenal vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/2027
VOV.VN - Trực tiếp Newcastle vs Arsenal vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 00h30 ngày 22/11 theo giờ Việt Nam trên sân St James' Park.
Trực tiếp Newcastle vs Arsenal vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/2027
Tại vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/2027, trận Newcastle vs Arsenal sẽ diễn ra lúc 00h30 ngày 22/11 theo giờ Việt Nam. Đây là cặp đấu muộn nhất trong loạt trận ngày thứ Bảy cuối tuần này ở Ngoại hạng Anh.
Hiện tại, Arsenal đang dẫn dầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 27 điểm còn Newcastle đang đứng thứ 12 với 12 điểm. Một chiến thắng trước Newcastle sẽ giúp Arsenal tiếp tục giữ vững lợi thế trong cuộc đua vô địch, đồng thời là bước chạy đà thuận lợi trước khi tiếp đón Dortmund ở Cúp C1 châu Âu vào giữa tuần tới.