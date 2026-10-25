TRỰC TIẾP Ninh Bình 0-0 CLB CA TP.HCM: Hoàng Đức đá chính, Tiến Linh dự bị

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Ninh Bình đã tạm thời bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau khi SLNA và Nam Định có chiến thắng ở vòng đấu này. Đội bóng Cố đô cần giành chiến thắng hoặc ít nhất có 1 điểm trong cuộc tiếp đón CLB CA TP.HCM để lấy lại ngôi đầu bảng.

Bên cạnh đó, Hoàng Đức và các đồng đội hẳn đang quyết tâm "phục thù" CLB CA TP.HCM sau khi đã có 2 kết quả không như ý trước đối thủ này ngay trên sân Ninh Bình ở mùa giải 2025/2026.

Mùa trước, Ninh Bình đã bị CLB CA TP.HCM cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà và hụt hơi trong cuộc đua vô địch V-League, sau đó lại thua đối phương 1-2 ở chung kết Cúp Quốc gia.

Cơ sở để Ninh Bình hướng tới kết quả như ý trước CLB CA TP.HCM là thành tích bất bại ở V-League mùa này (3 thắng, 1 hòa) cùng tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đang có phong độ rất cao. Trong 2 vòng đấu gần nhất, Hoàng Đức đều ghi bàn cho Ninh Bình.

Ở chiều ngược lại, CLB CA TP.HCM đang tạm đứng thứ 6 với 7 điểm và có thể vươn lên đứng nhì bảng xếp hạng V-League nếu giành chiến thắng trước Ninh Bình. Tuy nhiên, CLB CA TP.HCM vẫn chưa biết mùi chiến thắng trên sân khách ở mọi đấu trường tại mùa giải này.

Về lực lượng, Ninh Bình và CLB CA TP.HCM đều chịu tổn thất vì thẻ phạt. Đội chủ nhà sẽ thiếu vắng ngoại binh Lucas Turci còn đội khách không có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Đức Phú.