English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TRỰC TIẾP Ninh Bình 0-0 CLB CA TP.HCM: Hoàng Đức đá chính, Tiến Linh dự bị

Chủ Nhật, 17:40, 25/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Ninh Bình vs CA TP.HCM trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h hôm nay (25/10) trên sân Ninh Bình.

17:38
trUc tiEp ninh binh 0-0 clb ca tp.hcm hoang Duc da chinh, tien linh du bi hinh anh 1
Ảnh: VPF
trUc tiEp ninh binh 0-0 clb ca tp.hcm hoang Duc da chinh, tien linh du bi hinh anh 2
Các cầu thủ khởi động. (Ảnh: Hoài Thương)
trUc tiEp ninh binh 0-0 clb ca tp.hcm hoang Duc da chinh, tien linh du bi hinh anh 3
Trận đấu giữa Ninh Bình và CLB CA TP.HCM thu hút đông đảo khán giả tới sân. (Ảnh: Hoài Thương)
trUc tiEp ninh binh 0-0 clb ca tp.hcm hoang Duc da chinh, tien linh du bi hinh anh 4
Cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô là một trong những nhân tố được chú ý đặc biệt. (Ảnh: Hoài Thương)
trUc tiEp ninh binh 0-0 clb ca tp.hcm hoang Duc da chinh, tien linh du bi hinh anh 5
Mùa trước, Ninh Bình và CLB CA TP.HCM đã tạo ra 2 trận đấu rất hấp dẫn ở V-League và Cúp Quốc gia trên sân Ninh Bình. (Ảnh: Hoài Thương)
Clip: Hoài Thương

 

10:59
trUc tiEp ninh binh 0-0 clb ca tp.hcm hoang Duc da chinh, tien linh du bi hinh anh 7

Ninh Bình đã tạm thời bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau khi SLNA và Nam Định có chiến thắng ở vòng đấu này. Đội bóng Cố đô cần giành chiến thắng hoặc ít nhất có 1 điểm trong cuộc tiếp đón CLB CA TP.HCM để lấy lại ngôi đầu bảng.

Bên cạnh đó, Hoàng Đức và các đồng đội hẳn đang quyết tâm "phục thù" CLB CA TP.HCM sau khi đã có 2 kết quả không như ý trước đối thủ này ngay trên sân Ninh Bình ở mùa giải 2025/2026.

Mùa trước, Ninh Bình đã bị CLB CA TP.HCM cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà và hụt hơi trong cuộc đua vô địch V-League, sau đó lại thua đối phương 1-2 ở chung kết Cúp Quốc gia. 

Cơ sở để Ninh Bình hướng tới kết quả như ý trước CLB CA TP.HCM là thành tích bất bại ở V-League mùa này (3 thắng, 1 hòa) cùng tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đang có phong độ rất cao. Trong 2 vòng đấu gần nhất, Hoàng Đức đều ghi bàn cho Ninh Bình.

Ở chiều ngược lại, CLB CA TP.HCM đang tạm đứng thứ 6 với 7 điểm và có thể vươn lên đứng nhì bảng xếp hạng V-League nếu giành chiến thắng trước Ninh Bình. Tuy nhiên, CLB CA TP.HCM vẫn chưa biết mùi chiến thắng trên sân khách ở mọi đấu trường tại mùa giải này.

Về lực lượng, Ninh Bình và CLB CA TP.HCM đều chịu tổn thất vì thẻ phạt. Đội chủ nhà sẽ thiếu vắng ngoại binh Lucas Turci còn đội khách không có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Đức Phú.

trUc tiEp ninh binh 0-0 clb ca tp.hcm hoang Duc da chinh, tien linh du bi hinh anh 8

Hôm nay (25/10), V-League 2026/2027 sẽ diễn ra những trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng 5. Tại Đà Nẵng, đội chủ nhà sẽ chạm trán Hà Nội FC trên sân Chi Lăng. Đội khách hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp sau khi đã giành được 6 điểm ở 2 vòng gần nhất.

Tại Ninh Bình, đội chủ nhà sẽ chạm trán CLB CA TP.HCM trong cuộc so tài tái hiện trận chung kết Cúp Quốc gia mùa giải trước. Ninh Bình đang có phong độ cao hơn và có lợi thế sân nhà nhưng chắc chắn CLB CA TP.HCM cũng đang mong muốn tạo nên những kết quả tích cực.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cách xem trực tiếp U15 Việt Nam thi đấu U15 World Cup 2026 hôm nay 25/10
Cách xem trực tiếp U15 Việt Nam thi đấu U15 World Cup 2026 hôm nay 25/10

VOV.VN - Cách xem trực tiếp U15 Việt Nam thi đấu với U15 Brunei và U15 Mauritius trong loạt trận U15 World Cup 2026 hôm nay 25/10.

Cách xem trực tiếp U15 Việt Nam thi đấu U15 World Cup 2026 hôm nay 25/10

Cách xem trực tiếp U15 Việt Nam thi đấu U15 World Cup 2026 hôm nay 25/10

VOV.VN - Cách xem trực tiếp U15 Việt Nam thi đấu với U15 Brunei và U15 Mauritius trong loạt trận U15 World Cup 2026 hôm nay 25/10.

CLB Đồng Nai có thống kê siêu tệ, HLV Việt Thắng muốn từ chức
CLB Đồng Nai có thống kê siêu tệ, HLV Việt Thắng muốn từ chức

VOV.VN - CLB Đồng Nai chỉ giành được 1 điểm sau 5 vòng đấu và chưa ghi được bàn ở V-League 2026/2027 nên HLV Việt Thắng có ý định từ chức.

CLB Đồng Nai có thống kê siêu tệ, HLV Việt Thắng muốn từ chức

CLB Đồng Nai có thống kê siêu tệ, HLV Việt Thắng muốn từ chức

VOV.VN - CLB Đồng Nai chỉ giành được 1 điểm sau 5 vòng đấu và chưa ghi được bàn ở V-League 2026/2027 nên HLV Việt Thắng có ý định từ chức.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Ninh Bình vs CLB CA TP.HCM
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Ninh Bình vs CLB CA TP.HCM

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Ninh Bình vs CLB CA TP.HCM, vòng 5 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h ngày 25/10/2026 trên sân Ninh Bình.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Ninh Bình vs CLB CA TP.HCM

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Ninh Bình vs CLB CA TP.HCM

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Ninh Bình vs CLB CA TP.HCM, vòng 5 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h ngày 25/10/2026 trên sân Ninh Bình.

Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất: Nam Định lên ngôi nhì bảng
Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất: Nam Định lên ngôi nhì bảng

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất: Nam Định lên ngôi nhì bảng sau trận thắng đậm 4-0 trên sân của Đồng Nai.

Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất: Nam Định lên ngôi nhì bảng

Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất: Nam Định lên ngôi nhì bảng

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất: Nam Định lên ngôi nhì bảng sau trận thắng đậm 4-0 trên sân của Đồng Nai.

Tin bóng đá 24-10: Lịch thi đấu V-League 2026/27 bất ngờ thay đổi
Tin bóng đá 24-10: Lịch thi đấu V-League 2026/27 bất ngờ thay đổi

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 24-10 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Lịch thi đấu V-League 2026/27 bất ngờ thay đổi; Nóng bỏng derby London tại vòng 8 Premier League 2026/27; Cơ hội lớn để Arsenal nối dài mạch thắng ở Premier League…

Tin bóng đá 24-10: Lịch thi đấu V-League 2026/27 bất ngờ thay đổi

Tin bóng đá 24-10: Lịch thi đấu V-League 2026/27 bất ngờ thay đổi

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 24-10 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Lịch thi đấu V-League 2026/27 bất ngờ thay đổi; Nóng bỏng derby London tại vòng 8 Premier League 2026/27; Cơ hội lớn để Arsenal nối dài mạch thắng ở Premier League…

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế