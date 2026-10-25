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TRỰC TIẾP Ninh Bình 0-0 CLB CA TP.HCM: Williams Minh Hoàng bỏ lỡ cơ hội

Chủ Nhật, 19:19, 25/10/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Ninh Bình vs CA TP.HCM trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h hôm nay (25/10) trên sân Ninh Bình.

19:28

65': CLB CA TP.HCM thay người!!! Aldair và Đào Quốc Gia rời sân nhường chỗ cho Gomes và Yamga.

19:24

61': KHÔNG VÀO!!! Hoàng Đức bất ngờ băng lên từ tuyến hai rồi tung cú sút nhưng thủ môn Patrik Lê Giang đã bắt gọn bóng.

trUc tiEp ninh binh 0-0 clb ca tp.hcm williams minh hoang bo lo co hoi hinh anh 1
Ảnh: Hoài Thương
19:22

59': Nguy hiểm!!! Lucao vượt qua 2 cầu thủ CLB TP.HCM rồi tung cú sút, bóng đập chân đối phương đổi hướng đi vọt xà ngang.

trUc tiEp ninh binh 0-0 clb ca tp.hcm williams minh hoang bo lo co hoi hinh anh 2
Ảnh: Hoài Thương
19:18

55': CLB CA TP.HCM đáp trả!!! Minh Trọng thoát xuống bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt, Williams Minh Hoàng bật cao đánh đầu chệch mục tiêu.

19:17

53': Ninh Bình ép sân!!! Friday và Ngọc Mỹ liên tiếp có 2 pha đánh đầu chệch cột dọc sau những quả tạt từ cánh phải.

trUc tiEp ninh binh 0-0 clb ca tp.hcm williams minh hoang bo lo co hoi hinh anh 3
Ảnh: Hoài Thương
19:14

50': Đáng tiếc!!! CLB CA TP.HCM có đợt lên bóng sáng nước nhưng Cummings lại chuyền bóng lỗi khiến Williams Minh Hoàng lỡ trớn và Hoàng Đức lập tức lùi về giải nguy cho Ninh Bình.

19:08

46': Ninh Bình điều chỉnh sau giờ nghỉ!!! Tiền đạo Ngọc Mỹ vào thay tiền vệ Thành Chung.

19:07

Hiệp 2 bắt đầu!!! CLB CA TP.HCM giao bóng

18:53

Hiệp 1 kết thúc!!! Ninh Bình và CLB CA TP.HCM bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

18:51

45': Thế trận giằng co!!! Ninh Bình và CLB CA TP.HCM chủ động giảm tốc độ, thi đấu kín kẽ khi giờ nghỉ đã cận kề.

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Quãng thời gian cuối hiệp 1 diễn ra rất chặt chẽ. (Ảnh: Hoài Thương)
18:50

CẬP NHẬT!!! Đà Nẵng 1-0 Hà Nội FC

Ở trận đấu cùng giờ, Saponjic ghi bàn mở tỷ số cho Đà Nẵng sau pha đi bóng và dứt điểm tinh tế ở phút 45+3. Trước đó, Hà Nội FC đã phải chơi thiếu người từ phút 18 khi trung vệ Anh Tiệp lĩnh thẻ đỏ vì pha phạm lỗi sát vòng cấm.

18:48

41': Chủ nhà thận trọng!!! Cặp hậu vệ biên của Ninh Bình không còn dâng cao tấn công như trước sau khi CLB CA TP.HCM tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm ở quãng thời gian cuối hiệp 1.

18:43

35': Đội khách vùng lên!!! CLB CA TP.HCM bất ngờ đẩy cao đội hình và liên tục kiếm về những tình huống phạt góc. Tuy nhiên, thủ môn Đặng Văn Lâm thể hiện khả năng chỉ huy hàng phòng và cùng Ninh Bình hóa giải những đợt tấn công của đối phương.

18:33

29': Patrik Lê Giang trổ tài cứu thua!!! Thủ môn của CLB CA TP.HCM bay người cản phá cú sút uy lực từ Quốc Việt.

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Thủ môn Patrik Lê Giang. (Ảnh: Hoài Thương)
18:31

26': KHÔNG VÀO!!! Lucao đánh đầu vọt xà ngang sau quả tạt từ cánh phải của Trương Tiến Anh.

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Ảnh: Hoài Thương
18:28

22': Nỗ lực bất thành!!! CLB CA TP.HCM phối hợp đá phạt góc rất khó chịu nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm và hàng thủ Ninh Bình đã chơi cảnh giác.

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Ảnh: Hoài Thương
18:27

21': CLB CA TP.HCM phản công!!! Cummings vượt qua 1 hậu vệ rồi tung cú sút quyết đoán nhưng bóng đập chân đối phương đi ra ngoài.

18:26

20': Phòng ngự ấn tượng!!! Trung vệ cao 1m96 Đinh Quang Kiệt xuất hiện kịp thời để ngăn chặn pha phối hợp ném biên vào vòng cấm của Ninh Bình.

18:21

15': Williams Minh Hoàng lùi về phòng ngự!!! Tiền đạo Việt kiều đánh đầu giải nguy cho CLB CA TP.HCM sau pha đá phạt của Trương Tiến Anh.

18:17

11': Nguy hiểm!!! CLB CA TP.HCM phản công sau khi bẻ gãy đợt tấn công trung lộ của Ninh Bình. Đào Quốc Gia tung cú sút xa chệch mục tiêu.

18:10

5': Chủ nhà ép sân!!! Ninh Bình nhanh chóng đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc và triển khai những pha phối hợp hướng tới mũi nhọn Lucao. Trong khi đó, CLB CA TP.HCM chủ trương lùi sâu phòng ngự và chơi kín kẽ.

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Tiền đạo Lucao của Ninh Bình. (Ảnh: Hoài Thương)
18:04

Trận đấu bắt đầu!!! Ninh Bình giao bóng

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CLB Ninh Bình nhận các danh hiệu tập thể và cá nhân tháng 9/2026 tại V-League. (Ảnh: Hoài Thương)
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Hình ảnh đẹp trên khán đài sân Ninh Bình. (Ảnh: Hoài Thương)
17:38
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Ảnh: VPF
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Các cầu thủ khởi động. (Ảnh: Hoài Thương)
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Trận đấu giữa Ninh Bình và CLB CA TP.HCM thu hút đông đảo khán giả tới sân. (Ảnh: Hoài Thương)
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Cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô là một trong những nhân tố được chú ý đặc biệt. (Ảnh: Hoài Thương)
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Mùa trước, Ninh Bình và CLB CA TP.HCM đã tạo ra 2 trận đấu rất hấp dẫn ở V-League và Cúp Quốc gia trên sân Ninh Bình. (Ảnh: Hoài Thương)
Clip: Hoài Thương

 

10:59
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Ninh Bình đã tạm thời bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau khi SLNA và Nam Định có chiến thắng ở vòng đấu này. Đội bóng Cố đô cần giành chiến thắng hoặc ít nhất có 1 điểm trong cuộc tiếp đón CLB CA TP.HCM để lấy lại ngôi đầu bảng.

Bên cạnh đó, Hoàng Đức và các đồng đội hẳn đang quyết tâm "phục thù" CLB CA TP.HCM sau khi đã có 2 kết quả không như ý trước đối thủ này ngay trên sân Ninh Bình ở mùa giải 2025/2026.

Mùa trước, Ninh Bình đã bị CLB CA TP.HCM cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà và hụt hơi trong cuộc đua vô địch V-League, sau đó lại thua đối phương 1-2 ở chung kết Cúp Quốc gia. 

Cơ sở để Ninh Bình hướng tới kết quả như ý trước CLB CA TP.HCM là thành tích bất bại ở V-League mùa này (3 thắng, 1 hòa) cùng tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đang có phong độ rất cao. Trong 2 vòng đấu gần nhất, Hoàng Đức đều ghi bàn cho Ninh Bình.

Ở chiều ngược lại, CLB CA TP.HCM đang tạm đứng thứ 6 với 7 điểm và có thể vươn lên đứng nhì bảng xếp hạng V-League nếu giành chiến thắng trước Ninh Bình. Tuy nhiên, CLB CA TP.HCM vẫn chưa biết mùi chiến thắng trên sân khách ở mọi đấu trường tại mùa giải này.

Về lực lượng, Ninh Bình và CLB CA TP.HCM đều chịu tổn thất vì thẻ phạt. Đội chủ nhà sẽ thiếu vắng ngoại binh Lucas Turci còn đội khách không có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Đức Phú.

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Hôm nay (25/10), V-League 2026/2027 sẽ diễn ra những trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng 5. Tại Đà Nẵng, đội chủ nhà sẽ chạm trán Hà Nội FC trên sân Chi Lăng. Đội khách hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp sau khi đã giành được 6 điểm ở 2 vòng gần nhất.

Tại Ninh Bình, đội chủ nhà sẽ chạm trán CLB CA TP.HCM trong cuộc so tài tái hiện trận chung kết Cúp Quốc gia mùa giải trước. Ninh Bình đang có phong độ cao hơn và có lợi thế sân nhà nhưng chắc chắn CLB CA TP.HCM cũng đang mong muốn tạo nên những kết quả tích cực.

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Hoàng Long/VOV.VN
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