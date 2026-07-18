Trực tiếp Pháp 0-0 Anh tranh hạng ba World Cup 2026: Nỗ lực vì mục tiêu cuối cùng

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Rạng sáng 19/7, trận tranh hạng ba World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân Hard Rock ở Miami (Mỹ) giữa hai đội tuyển Pháp và Anh. Đây là các đội đã thua ở bán kết. Trong khi Anh thua Argentina 1-2 thì Pháp để Tây Ban Nha đánh bại với tỷ số 2-0.

Với những đội bóng tên tuổi như Anh hay Pháp, việc phải đá trận tranh hạng ba đương nhiên là điều họ không mong muốn. Do đó thực tế trận đấu này cũng không còn nhiều ý nghĩa với cả đôi bên. Thậm chí đã có những thông tin cho rằng cầu thủ hai đội không muốn đá trận đấu tới.

Tuy nhiên, với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp ở đẳng cấp cao, chắc chắn các tuyển thủ Pháp và Anh sẽ nỗ lực để tạo nên một màn chia tay đẹp ở kỳ World Cup năm nay.

Về mặt thành tích tập thể, cả Anh lẫn Pháp đều có động lực để giành chiến thắng. Với ĐT Pháp, họ đã 40 năm qua chưa giành được hạng ba World Cup trong khi với ĐT Anh, họ thậm chí còn chưa từng có được vị trí thứ ba ở đấu trường World Cup. Ngoài lần vô địch năm 1966, thành tích tốt nhất của Tam Sư tại giải đấu lớn nhất thế giới chỉ là vị trí thứ tư vào các năm 1990 và 2018.

Về mặt cá nhân, Mbappe và Harry Kane vẫn còn cơ hội để cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu năm nay nếu có được sự bùng nổ ở trận đấu tới.

Mbappe thậm chí sẽ còn trở thành cầu thủ hiếm hoi sưu tập đủ cả bộ ba huy chương vàng, bạc, đồng của World Cup nếu ĐT Pháp giành chiến thắng.

Pháp được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lịch sử đối đầu gần đây, khả năng phòng ngự ổn định và các phương án tấn công tốc độ. Anh lại có ưu thế ở khả năng không chiến, bóng cố định và sự hiện diện của Kane, Bellingham trong vòng cấm.

Dù trận tranh hạng ba không mang nhiều ý nghĩa về mặt danh hiệu, cả Pháp lẫn Anh đều muốn khép lại giải đấu bằng một chiến thắng. Lịch sử đối đầu đang nghiêng rõ về phía Les Bleus. Trong 9 lần gặp nhau gần nhất, ĐT Anh chỉ thắng 1 trận trước Pháp.

Với lợi thế về thành tích đối đầu cùng quyết tâm giúp Deschamps có màn chia tay đẹp, tuyển Pháp được đánh giá nhỉnh hơn.

Tuy nhiên, trong một trận đấu mà cả hai đều cần lấy lại niềm tin sau nỗi thất vọng ở bán kết, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi một màn so tài hấp dẫn và giàu cảm xúc khi đôi bên hoàn toàn có thể đưa vào sân một số nhân tố chưa được thi đấu nhiều ở các vòng trước.