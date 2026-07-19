Trực tiếp Pháp 1-4 Anh tranh hạng ba World Cup 2026: Mbappe rút ngắn tỷ số
VOV.VN - Trực tiếp Pháp vs Anh tranh hạng ba World Cup 2026 diễn ra lúc 4h ngày 19/7 theo giờ Việt Nam.
Xin chào quý độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi trực tiếp Pháp vs Anh tranh hạng ba World Cup 2026 diễn ra lúc 4h ngày 19/7 theo giờ Việt Nam.
51' ĐT Pháp đang có được màn trình diễn rất khác trong hiệp 2. Những cầu thủ mới vào sân đã tạo nên sức sống mới cho ĐT Pháp.
48' VÀO OOO!!! Olise đi bóng rồi chọc khe chính xác để Mbappe thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, rút ngắn tỷ số xuống 1-4 cho ĐT Pháp.
Hiệp 2 bắt đầu !!! ĐT Pháp thay liền 4 cầu thủ. Dembele cũng đã xuất hiện.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 4-0 cho ĐT Anh.
45+1' VÀO OOOO!!!! Từ đường chuyền của đồng đội, Saka di chuyển khôn khéo vào khoảng trống rồi tung ra cú đá quyết đoán bằng chân trái, đưa bóng về góc thấp khung thành ĐT Pháp, nâng tỷ số lên 4-0.
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ !!!!
37' VÀO OOOO!!!!! ĐT Anh phản công chỉ với Rashford và Saka nhưng đã gây náo loạn cho hàng thủ Pháp. Sau rất nhiều nỗ lực dứt điểm bị cản phá, cuối cùng Saka cũng đã dứt điểm tung lưới ĐT Pháp, nâng tỷ số lên 3-0 cho Tam Sư.
35' Ở cầu môn đối diện, Mbappe tả xung hữu đột rồi dứt điểm nhưng vẫn không thắng được thủ môn Henderson. Bóng vẫn đang được luân chuyển liên tục đến vòng cấm đôi bên.
33' Rashford ra chân rất nhanh sau khi vượt qua được Zaïre-Emery. Cú đá của cầu thủ số 11 ĐT Anh khiến thủ môn Maignan phải bay người hết cỡ để cứu thua.
28' Mbappe thoát xuống đối mặt với thủ môn Henderson và tung ra cú sút, bóng từ từ lăn về khung thành ĐT Anh nhưng trung vệ Guehi đã có mặt kịp thời để cứu nguy cho Tam Sư. Sau đó trọng tài cũng báo hiệu Mbappe đã việt vị.
22' Mbappe nỗ lực đi bóng rồi tung ra cú sút nhưng bóng đi chệch rất xa khung thành ĐT Anh.
19' VÀO OOO!!! Từ quả đá phạt góc bên cánh trái của đồng đội, trung vệ Konsa bên phía ĐT Anh bật cao đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào lưới ĐT Pháp.
15' Trận đấu đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Đôi bên không ngần ngại đẩy cao đội hình, tấn công qua lại.
11' Ngay sau đó, ĐT Anh đáp trả với tình huống đi bóng và dứt điểm chính xác của Saka nhưng trọng tài đã báo hiệu số 7 của Tam Sư việt vị trước khi nhận bóng.
10' ĐT Pháp có cơ hội đầu tiên trong trận nhưng cú đá của Cherki đã không thắng được thủ môn Henderson bên phía ĐT Anh.
7' ĐT Pháp dâng cao và đó là thời cơ cho những pha chuyển đổi trạng thái của ĐT Anh. Saka băng lên rất nhanh bên cánh phải trước khi chuyền vào trong, tạo cơ hội cho Rashford dứt điểm. Chỉ có sự lăn xả của Gusto bên phía ĐT Pháp mới ngăn cản ĐT Anh có bàn thắng thứ hai.
3' VÀO OOO !!! ĐT Anh gây áp lực cao ngay từ đầu và thành quả đã sớm đến. Rice băng lên cắt đường chuyền của một cầu thủ Pháp trước khi tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi với lực không mạnh nhưng đủ hiểm để tạo nên quỹ đạo khiến thủ môn Maignan không thể cản phá.
1' Trận đấu bắt đầu. Các cầu thủ Pháp giao bóng trước.
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Rạng sáng 19/7, trận tranh hạng ba World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân Hard Rock ở Miami (Mỹ) giữa hai đội tuyển Pháp và Anh. Đây là các đội đã thua ở bán kết. Trong khi Anh thua Argentina 1-2 thì Pháp để Tây Ban Nha đánh bại với tỷ số 2-0.
Với những đội bóng tên tuổi như Anh hay Pháp, việc phải đá trận tranh hạng ba đương nhiên là điều họ không mong muốn. Do đó thực tế trận đấu này cũng không còn nhiều ý nghĩa với cả đôi bên. Thậm chí đã có những thông tin cho rằng cầu thủ hai đội không muốn đá trận đấu tới.
Tuy nhiên, với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp ở đẳng cấp cao, chắc chắn các tuyển thủ Pháp và Anh sẽ nỗ lực để tạo nên một màn chia tay đẹp ở kỳ World Cup năm nay.
Về mặt thành tích tập thể, cả Anh lẫn Pháp đều có động lực để giành chiến thắng. Với ĐT Pháp, họ đã 40 năm qua chưa giành được hạng ba World Cup trong khi với ĐT Anh, họ thậm chí còn chưa từng có được vị trí thứ ba ở đấu trường World Cup. Ngoài lần vô địch năm 1966, thành tích tốt nhất của Tam Sư tại giải đấu lớn nhất thế giới chỉ là vị trí thứ tư vào các năm 1990 và 2018.
Về mặt cá nhân, Mbappe và Harry Kane vẫn còn cơ hội để cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu năm nay nếu có được sự bùng nổ ở trận đấu tới.
Mbappe thậm chí sẽ còn trở thành cầu thủ hiếm hoi sưu tập đủ cả bộ ba huy chương vàng, bạc, đồng của World Cup nếu ĐT Pháp giành chiến thắng.
Pháp được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lịch sử đối đầu gần đây, khả năng phòng ngự ổn định và các phương án tấn công tốc độ. Anh lại có ưu thế ở khả năng không chiến, bóng cố định và sự hiện diện của Kane, Bellingham trong vòng cấm.
Dù trận tranh hạng ba không mang nhiều ý nghĩa về mặt danh hiệu, cả Pháp lẫn Anh đều muốn khép lại giải đấu bằng một chiến thắng. Lịch sử đối đầu đang nghiêng rõ về phía Les Bleus. Trong 9 lần gặp nhau gần nhất, ĐT Anh chỉ thắng 1 trận trước Pháp.
Với lợi thế về thành tích đối đầu cùng quyết tâm giúp Deschamps có màn chia tay đẹp, tuyển Pháp được đánh giá nhỉnh hơn.
Tuy nhiên, trong một trận đấu mà cả hai đều cần lấy lại niềm tin sau nỗi thất vọng ở bán kết, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi một màn so tài hấp dẫn và giàu cảm xúc khi đôi bên hoàn toàn có thể đưa vào sân một số nhân tố chưa được thi đấu nhiều ở các vòng trước.
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