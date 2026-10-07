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Trực tiếp Ratchaburi 0-0 CLB CA TP.HCM: Tốc độ chóng mặt

Thứ Tư, 19:08, 07/10/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Ratchaburi vs CLB CA TP.HCM vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 diễn ra lúc 19h ngày 7/10/2026.

Trực tiếp Ratchaburi vs CLB CA TP.HCM vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 diễn ra lúc 19h ngày 7/10/2026. 

19:07

6' CLB CA TP.HCM phản công thần tốc, Aldaír Ferreira băng xuống và tung ra cú đá góc hẹp, bóng đi chệch khung thành Ratchaburi trong gang tấc. 

19:05

4' CLB CA TP.HCM tạo áp lực mở ra pha bóng lộn xộn trước vòng cấm Ratchaburi. Narvaez là người tung ra cú đá cuối cùng nhưng bóng đã đi không chính xác. 

19:02

2' Ngay từ những phút đầu, trận đấu đã diễn ra rất quyết liệt. Minh Trọng phạm lỗi với Sangkasopha và phải nhận thẻ vàng. 

19:01

1' Trận đấu bắt đầu. Chủ nhà giao bóng trước. 

18:57

Ở trận đấu hôm nay, CLB CA TP.HCM vẫn sử dụng thủ môn Lê Giang Patrik thi đấu ngay từ đầu còn Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô dự bị. 

Phía Ratchaburi cho 2 cầu thủ vừa dự FIFA ASEAN Cup là Daniel Ting hay Kampol Pathomakkakul nghỉ hoàn toàn, không thi đấu. Ratchaburi tung ra sân đội hình dự bị do 2 ngày nữa họ sẽ tiếp tục thi đấu ở Thai League. 

18:51
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Đội hình xuất phát của hai đội. 
18:21
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Đội hình xuất phát của CLB CA TP.HCM. 
18:20
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Các cầu thủ CLB CA TP.HCM đến sân. (Ảnh: CLB CA TP.HCM). 
18:18
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Các cầu thủ Ratchaburi đến sân. (Ảnh: Ratchaburi FC).
16:09
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Sân vận động Dragon Solar Park - nơi diễn ra trận đấu. (Ảnh: CLB Ratchaburi). 
09:51
 

 

09:44

Hôm nay 7/10, CLB CA TP.HCM sẽ có trận đấu với Ratchaburi (Thái Lan) ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19h trên sân Dragon Solar Park ở tỉnh Ratchaburi (Thái Lan).

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Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội ĐKVĐ Cúp Quốc gia Việt Nam đã di chuyển sang Thái Lan từ ngày 5/10. 4 cầu thủ của CLB CA TP.HCM thuộc biên chế ĐT Việt Nam là Patrik Lê Giang, Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng và Nguyễn Nhật Minh di chuyển thẳng từ Indonesia sang Thái Lan sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Bộ tứ này sẽ có dịp tái đấu với các tuyển thủ Thái Lan và Malaysia vừa tham dự FIFA ASEAN Cup trong đội hình Ratchaburi như Daniel Ting hay Kampol Pathomakkakul.

So về kinh nghiệm thi đấu các giải quốc tế trong những năm gần đây, Ratchaburi là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên với sự bổ sung nhiều ngoại binh, đại diện V-League cũng sẵn sàng tạo nên trận đấu khả quan trên đất Thái Lan.

Ở bảng đấu này ngày hôm nay còn có 2 trận đấu khác là Buriram United vs Borneo và Kuching City đấu Tampines Rovers. 

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Trần Tiến/VOV.VN
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