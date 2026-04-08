Trực tiếp Real Madrid 0-1 Bayern: Luis Diaz tỏa sáng
VOV.VN - Trực tiếp Real Madrid vs Bayern tại vòng tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 8/4.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Bayern tạm dẫn 1-0 Real Madrid.
45': KHÔNG ĐƯỢC !!! Real Madrid được hưởng quả phạt trực tiếp sát vòng cấm địa chếch bên trái theo hướng tấn công, nhưng Trent Alexander-Arnold sút bóng không tốt. Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
41': VÀO VÀO VÀO !!! Sau nhiều đợt hãm thành, Bayern đã có bàn thắng mở tỉ số do công của Luis Diaz. Người kiến tạo cho cựu tiền đạo Liverpool ghi bàn là Serge Gnabry.
36': THẺ VÀNG !!! Aurelien Tchouameni nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Joshua Kimmich.
35: KHÔNG VÀO !!! Real Madrid phản công nhanh, Vinicius quyết định dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi không đủ độ khó để đánh bại được thủ môn Neuer.
30': PHẠT GÓC !!! Real Madrid đá phạt góc, cơ hội ghi bàn đến với Antonio Rudiger, nhưng trung vệ người Đức đã dứt điểm không chuẩn xác.
29': KHÔNG VÀO !!! Real Madrid phản công nhanh, Mbappe có bóng trong vòng cấm địa, tiền đạo người Pháp dứt điểm chéo góc, nhưng Neuer đã đổ người cứu thua xuất sắc.
27': NGUY HIỂM !!! Hàng thủ Real Madrid sai lầm, Serge Gnabry có hai cơ hội rất tốt, nhưng tiền đạo này chưa thể tận dụng thành công.
26': KHÔNG VÀO !!! Real Madrid phản công nhanh, cơ hội ghi bàn đến với Vinicius và Trent Alexander-Arnold, nhưng những cú dứt điểm của đội chủ nhà đều không thắng được Neuer.
24': PHẠT GÓC !!! Bayern đá phạt góc bên cánh phải, Michael Olise treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng Lunin đã đoán đúng hướng đi của bóng và ôm gọn.
23': Bayern đang kiểm soát bóng vượt trội và liên tục ép sân Real Madrid, nhưng đội khách vẫn chưa tìm được đường vào khung thành của đội chủ nhà.
18': KHÔNG VÀO !!! Real Madrid phản công nhanh, Mbappe chuyền bóng cho Vinicius, tiền đạo người Brazil dứt điểm căng, nhưng một lần nữa Neuer đã đổ người cứu thua xuất sắc.
16': KHÔNG ĐƯỢC !!! Mbappe xâm nhập vòng cấm địa và tung cú dứt điểm, nhưng Neuer đã cứu thua xuất sắc. Sau đó bóng bật ra tới vị trí của Vinicius, nhưng tiền đạo người Brazil cũng dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.
15': PHẠM LỖI !!! Konrad Laimer phạm lỗi với Mbappe, Real Madrid được hưởng quả phạt trực tiếp chếch bên cánh phải ở cự ly khoảng hơn 30m, nhưng pha treo bóng của Trent Alexander-Arnold lại không tốt.
13': KHÔNG ĐƯỢC !!! Dean Huijsen có pha rê bóng xâm nhập vòng cấm địa, nhưng trung vệ này lại không có được đường chuyền tốt cho đồng đội khi bị hậu vệ Bayern áp sát.
9': KHÔNG VÀO !!! Dayot Upamecano có cơ hội rất ngon ăn sau pha chuyền bóng rất tốt của Harry Kane, tiếc rằng trung vệ này lại dứt điểm hỏng đáng tiếc, lỡ cơ hội mở tỉ số cho đội khách.
8': KHÔNG VÀO !!! Michael Olise đá phạt trực tiếp, nhưng cú sút của cầu thủ này đập hàng rào đi hết đường biên ngang. Sau đó, Bayern được hưởng ba quả phạt góc liên tiếp, nhưng đội khách không làm khó được hàng phòng ngự Real Madrid.
5': PHẠM LỖI !!! Michael Olise đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa buộc Dean Huijsen phải phạm lỗi. Đội khách được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly khoảng hơn 20m trực diện vòng cấm địa.
3': KHÔNG ĐƯỢC !!! Vinicius đi bóng lắt léo bên cánh trái theo hướng tấn công, nhưng không vượt qua được sự truy cản của hậu vệ đội khách. Hai đội đang nhập cuộc đầy quyết tâm, chơi bóng với tốc độ cao.
1': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bayern tổ chức tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền cho Konrad Laimer ở trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Kền kền trắng.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Reuters)
Real Madrid nguy cơ vắng 6 trụ cột ở trận đại chiến Bayern Munich
VOV.VN - 6 trụ cột của Real Madrid có thể phải vắng mặt ở trận tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026 với Bayern Munich.
Real Madrid và Bayern Munich tạo nên cặp tứ kết đáng chờ đợi nhất Champions League mùa này. Bayern nắm lợi thế khi đá lượt về trên sân nhà, nhưng họ phải đặc biệt thận trọng ở chuyến làm khách Bernabeu rạng sáng mai.
Giới chuyên môn xếp Bayern ở “cửa trên” và xem họ là ứng viên số 2 cho chức vô địch, sau Arsenal. Tuy nhiên, lịch sử Champions League nhiều lần cho thấy Real Madrid luôn nguy hiểm khi bị đánh giá thấp.
Ngay ở vòng 1/8, Real Madrid đã chứng minh điều đó khi đánh bại Man City với tổng tỉ số 5-1 sau hai lượt trận, dù bị đánh giá thấp hơn. Đội bóng Hoàng gia phát huy tối đa sở trường phòng ngự – phản công để tạo khác biệt.
Real Madrid sở hữu đầy đủ nhân sự, kinh nghiệm và bản lĩnh để vận hành lối chơi này. Họ thể hiện sự chắc chắn và điềm tĩnh ở các vòng knock-out, đồng thời sở hữu Vinicius – mũi nhọn tốc độ, giàu đột biến trong những thế trận giằng co.
Dù Mbappe giữ vai trò trung phong chủ lực kể từ khi gia nhập mùa hè 2024, Vinicius lại mang đến tính đột biến cao hơn. Tuyển thủ Brazil liên tục tỏa sáng, góp công lớn giúp Real Madrid vượt qua Benfica ở vòng play-off và Man City ở vòng 1/8.
Vinicius ghi 4 bàn trong 4 trận Champions League gần nhất. Xét về khả năng tạo đột biến và tỏa sáng ở các trận cầu lớn, anh được đánh giá nhỉnh hơn Harry Kane bên phía Bayern. Đáng chú ý, Vinicius đều ghi bàn quyết định trong hai trận chung kết Champions League gần nhất mà Real Madrid góp mặt.
Trong khi đó, Harry Kane liên tiếp phá kỷ lục ghi bàn kể từ khi gia nhập Bayern và đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu với 31 pha lập công. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh chưa thường xuyên tỏa sáng ở các trận cầu đinh Champions League và cũng chưa từng đăng quang giải đấu này.
Trước màn tiếp đón Bayern, Real Madrid chạy đà không tốt khi thua Mallorca tại La Liga, qua đó bị Barca nới rộng khoảng cách lên 7 điểm. Ở chiều ngược lại, Bayern gần như độc chiếm cuộc đua Bundesliga, qua đó có điều kiện tập trung tối đa cho Champions League.
Dù vậy, việc bị xếp “chiếu dưới” không ảnh hưởng nhiều tới Real Madrid – đội bóng sở hữu “ADN Champions League”. Họ còn nắm lợi thế về đối đầu, yếu tố có thể tiếp thêm sự tự tin cho Vinicius và các đồng đội.
Cụ thể, Real Madrid bất bại 9 lần gần nhất chạm trán Bayern tại Champions League (thắng 7, hòa 2). Lần gần nhất họ thất bại trước đại diện Đức đã cách đây 14 năm.
Về lực lượng, cả hai đội đều mất thủ môn số 1 vì chấn thương. Bayern đón tin tích cực khi Harry Kane kịp bình phục và sẵn sàng ra sân tại Bernabeu. Dù vậy, tiền đạo người Anh cần chứng tỏ bản lĩnh ở trận cầu lớn nếu muốn khẳng định đẳng cấp ngang tầm Mbappe và Vinicius.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
- REAL MADRID: Vắng Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Dani Ceballos và Rodrygo do chấn thương
- BAYERN MUNICH: Vắng Sven Ulreich, Cassiano Kiala, David Santos và Wisdom Mike do chấn thương; khả năng ra sân của Harry Kane còn bỏ ngỏ
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Real Madrid thắng 5 và thua 1 ở 6 trận gần nhất trên các đấu trường
- Bayern Munich thắng 5 và hòa 1 ở 6 trận gần nhất trên các đấu trường
- Real Madrid thắng 7, hòa 2 và thua 1 ở 10 trận đối đầu gần nhất với Bayern Munich tại Champions League
