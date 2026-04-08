Trực tiếp Real Madrid 0-1 Bayern: Luis Diaz tỏa sáng

Real Madrid và Bayern Munich tạo nên cặp tứ kết đáng chờ đợi nhất Champions League mùa này. Bayern nắm lợi thế khi đá lượt về trên sân nhà, nhưng họ phải đặc biệt thận trọng ở chuyến làm khách Bernabeu rạng sáng mai.

Giới chuyên môn xếp Bayern ở “cửa trên” và xem họ là ứng viên số 2 cho chức vô địch, sau Arsenal. Tuy nhiên, lịch sử Champions League nhiều lần cho thấy Real Madrid luôn nguy hiểm khi bị đánh giá thấp.

Ngay ở vòng 1/8, Real Madrid đã chứng minh điều đó khi đánh bại Man City với tổng tỉ số 5-1 sau hai lượt trận, dù bị đánh giá thấp hơn. Đội bóng Hoàng gia phát huy tối đa sở trường phòng ngự – phản công để tạo khác biệt.

Real Madrid sở hữu đầy đủ nhân sự, kinh nghiệm và bản lĩnh để vận hành lối chơi này. Họ thể hiện sự chắc chắn và điềm tĩnh ở các vòng knock-out, đồng thời sở hữu Vinicius – mũi nhọn tốc độ, giàu đột biến trong những thế trận giằng co.

Trận đấu giữa Real Madrid vs Bayern diễn ra vào lúc 2h ngày 8/4.

Dù Mbappe giữ vai trò trung phong chủ lực kể từ khi gia nhập mùa hè 2024, Vinicius lại mang đến tính đột biến cao hơn. Tuyển thủ Brazil liên tục tỏa sáng, góp công lớn giúp Real Madrid vượt qua Benfica ở vòng play-off và Man City ở vòng 1/8.

Vinicius ghi 4 bàn trong 4 trận Champions League gần nhất. Xét về khả năng tạo đột biến và tỏa sáng ở các trận cầu lớn, anh được đánh giá nhỉnh hơn Harry Kane bên phía Bayern. Đáng chú ý, Vinicius đều ghi bàn quyết định trong hai trận chung kết Champions League gần nhất mà Real Madrid góp mặt.

Trong khi đó, Harry Kane liên tiếp phá kỷ lục ghi bàn kể từ khi gia nhập Bayern và đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu với 31 pha lập công. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh chưa thường xuyên tỏa sáng ở các trận cầu đinh Champions League và cũng chưa từng đăng quang giải đấu này.

Trước màn tiếp đón Bayern, Real Madrid chạy đà không tốt khi thua Mallorca tại La Liga, qua đó bị Barca nới rộng khoảng cách lên 7 điểm. Ở chiều ngược lại, Bayern gần như độc chiếm cuộc đua Bundesliga, qua đó có điều kiện tập trung tối đa cho Champions League.

Dù vậy, việc bị xếp “chiếu dưới” không ảnh hưởng nhiều tới Real Madrid – đội bóng sở hữu “ADN Champions League”. Họ còn nắm lợi thế về đối đầu, yếu tố có thể tiếp thêm sự tự tin cho Vinicius và các đồng đội.

Cụ thể, Real Madrid bất bại 9 lần gần nhất chạm trán Bayern tại Champions League (thắng 7, hòa 2). Lần gần nhất họ thất bại trước đại diện Đức đã cách đây 14 năm.

Về lực lượng, cả hai đội đều mất thủ môn số 1 vì chấn thương. Bayern đón tin tích cực khi Harry Kane kịp bình phục và sẵn sàng ra sân tại Bernabeu. Dù vậy, tiền đạo người Anh cần chứng tỏ bản lĩnh ở trận cầu lớn nếu muốn khẳng định đẳng cấp ngang tầm Mbappe và Vinicius.