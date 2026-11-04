Trực tiếp Seoul 0-0 Thể Công Viettel: Điểm sáng mang tên Khuất Văn Khang

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Thể Công Viettel đối mặt thử thách lớn trên đất Hàn Quốc khi làm khách trước FC Seoul ở lượt trận thứ tư bảng E, AFC Champions League Two 2026/2027. Đây cũng là trận ra mắt của tân HLV Guilherme Almeida trong bối cảnh đội bóng áo lính đang trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng.

Thể Công Viettel bước vào chuyến làm khách trước FC Seoul với nhiều áp lực sau giai đoạn thi đấu sa sút. Thành tích nghèo nàn khiến HLV Popov phải chia tay đội bóng sau hơn một năm gắn bó. Ban lãnh đạo đội bóng sau đó bổ nhiệm HLV người Brazil Guilherme Almeida thay thế, với nhiệm vụ trước mắt là ổn định lực lượng và cải thiện thành tích.

Trận đấu giữa FC Seoul vs Thể Công Viettel diễn ra vào lúc 17h ngày 4/11.

Ngay trong trận ra mắt, nhà cầm quân người Brazil phải đối mặt thử thách lớn khi Thể Công Viettel chạm trán FC Seoul, đội bóng từng đánh bại đại diện Việt Nam 5-0 ở lượt đi. Sự chênh lệch về chất lượng đội hình, tốc độ và khả năng tổ chức lối chơi khiến đội khách khó có thể triển khai thế trận theo ý muốn.

Ưu tiên của HLV Almeida là giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin, đồng thời xây dựng hệ thống phòng ngự kỷ luật. Thể Công Viettel nhiều khả năng lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, hạn chế khoảng trống và tránh để đối phương ghi bàn sớm.

HLV Almeida khẳng định toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật, đồng thời tập trung vào mục tiêu thi đấu kỷ luật để cải thiện tình hình hiện tại.

Ở chiều ngược lại, FC Seoul có lợi thế sân nhà cùng sự tự tin sau chiến thắng đậm ở lượt đi. Đại diện Hàn Quốc nhiều khả năng tiếp tục chủ động tấn công, tận dụng ưu thế về tốc độ và khả năng phối hợp để gây sức ép lên hàng phòng ngự đội khách.

Trận đấu giữa FC Seoul và Thể Công Viettel diễn ra lúc 17h ngày 4/11. Đây là cơ hội để tân HLV Almeida bắt đầu hành trình vực dậy đội bóng áo lính.