Trực tiếp Seoul 0-0 Thể Công Viettel: Điểm sáng mang tên Khuất Văn Khang
VOV.VN - Trực tiếp Seoul vs Thể Công Viettel trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng E Cúp C1 châu Á 2026/2027 diễn ra vào lúc 17h hôm nay 4/11.
43': KHÔNG VÀO !!! Hrvoje Babec có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi chệch khung thành của Thể Công Viettel.
42': PHẠT GÓC !!! Seoul phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ Thể Công Viettel vẫn hóa giải thành công.
37': KHÔNG VÀO !!! Leonardo Ruiz có cơ hội trong vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm trong thế xoay lưng của cầu thủ này chỉ mang về một quả phạt góc. Ở pha đá phạt góc sau đó, đội chủ nhà không làm khó được hàng thủ đội khách.
35': Thể Công Viettel dần có được thế trận tốt hơn và gây ra khá nhiều khó khăn cho Seoul ở những pha bóng chuyển trạng thái nhanh. So với trận lượt đi, đội bóng áo lính đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình.
30': KHÔNG VÀO !!! Khuất Văn Khang đi bóng tốc độ bên cánh trái và xâm nhập vòng cấm, nhưng cú dứt điểm sau đó của cầu thủ này lại đi chệch khung thành đối phương.
25': KHÔNG VÀO !!! Anderson De Oliveira có cơ hội trong vòng cấm địa sau pha chuyền bóng của Hrvoje Babec, nhưng cú dứt điểm lại đập chân hậu vệ đội khách đi hết đường biên ngang.
23': KHÔNG VÀO !!! Thể Công Viettel tấn công bên cánh trái, Khuất Văn Khang xâm nhập vòng cấm và chuyền vào trong, cơ hội đến với Jose Brandao Jr, nhưng tiền đạo này không thắng được thủ môn Lee Sangmin.
21': VIỆT VỊ !!! Seoul tấn công bên cánh trái, bóng được chuyền cho Anderson De Oliveira, nhưng trọng tài căng cờ báo lỗi việt vị. Đội chủ nhà đang gia tăng sức ép lên phần sân Thể Công Viettel, nhưng chưa có được bàn thắng mở tỉ số.
18': KHÔNG VÀO !!! Leonardo Ruiz có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa Thể Công Viettel, nhưng cầu thủ số 11 lại dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành một cách đáng tiếc.
16': Thể Công Viettel chơi phòng ngự phản công, nhưng những pha chuyển trạng thái nhanh của đội bóng áo lính lại thiếu đột biến nên không làm khó được đội chủ nhà.
13': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thể Công Viettel tấn công bên cánh trái, Khuất Văn Khang xử lý bóng chậm sau đó chuyền hỏng nên đã bị Seoul phản công nhanh.
10': Seoul đang chủ yếu tấn công bên cánh trái, bóng liên tục được luân chuyển ở cánh này, nhưng hàng thủ Thể Công Viettel chơi tập trung và ngăn chặn thành công nhiều pha tổ chức của đội chủ nhà.
8': PHẠT GÓC !!! Seoul đá phạt góc bên cánh trái, bóng được tạt vào vòng cấm của Thể Công Viettel, nhưng hàng thủ đại diện Việt Nam đã dễ dàng hóa giải thành công.
7': KHÔNG VÀO !!! Từ tình huống đá phạt góc, Andre Luiz Guimaraes bên phía Thể Công Viettel có cơ hội trước vòng cấm, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này đập chân hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, Thể Công Viettel không làm khó được Seoul.
5': NGUY HIỂM !!! Hwang Doyun xâm nhập vòng cấm nhận đường chuyền của đồng đội, may mắn cho Thể Công Viettel là cầu thủ đội chủ nhà lại dứt điểm hụt bóng.
3': KHÔNG VÀO !!! Seoul tấn công bên cánh trái, bóng được căng vào vòng cấm địa đến vị trí của Moon Seon Min, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này không thắng được thủ thành Lawrence Caruso bên phía Thể Công Viettel.
2': Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Seoul đã dâng cao đội hình ép sân Thể Công Viettel, nhưng đội chủ nhà vẫn chưa tìm được đường vào khung thành của thủ môn Lawrence Caruso.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Thể Công Viettel)
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