Trực tiếp SLNA 0-0 Ninh Bình: Bàn thắng không được công nhận
VOV.VN - Trực tiếp SLNA vs Ninh Bình trong khuôn khổ vòng 23 V-League 2025/2026 diễn ra lúc 18h hôm nay 16/5 trên sân SLNA.
39': VẪN CHƯA CÓ BÀN THẮNG CHO NINH BÌNH!!! Hoàng Đức tung đường chuyền xé toang hàng thủ SLNA, Quốc Việt thoát xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm tinh tế, nhưng trái bóng lại tìm đến cột dọc.
36': Thẻ vàng!!! Văn Lương lĩnh án phạt sau pha phạm lỗi thô bạo với Friday.
31': SLNA TIẾP TỤC THOÁT THUA!!! Geovane (Nguyễn Tài Lộc) đột phá dũng mãnh rồi dứt điểm vọt xà ngang trong thế đối mặt thủ môn.
30': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Friday thoát xuống đối mặt thủ môn rồi chuyền ngang để Gia Hưng đưa bóng vào lưới trống. Tuy nhiên, trọng tài xác định Friday đã việt vị nên không công nhận bàn thắng cho Ninh Bình.
25': Đáng tiếc!!! Ninh Bình tổ chức pressing tầm cao khiến hàng thủ SLNA lúng túng. Dẫu vậy, đường chuyền quyết định của Trương Tiến Anh lại thiếu chính xác và Dụng Quang Nho không thể đánh đầu.
21': Sai lầm!!! Hoàng Đức để mất bóng ở giữa sân và phải phạm lỗi với Quang Tú để ngăn SLNA phản công.
16': KHÔNG VÀO!!! Moore càn lướt dũng mãnh giữa vòng vây của 2 cầu thủ Ninh Bình. Tuy nhiên, cú sút chéo góc của tiền đạo SLNA không thắng được thủ môn Văn Lâm.
12': Ninh Bình đáp trả!!! Hoàng Đức băng lên đón đường trả ngược về tuyến hai rồi dứt điểm chệch cột dọc.
11': Tình huống bất ngờ!!! Quả tạt của Mạnh Quỳnh đưa bóng hướng thẳng vào khung thành Ninh Bình nhưng thủ môn Văn Lâm đã chơi cảnh giác.
7': VĂN LÂM CỨU THUA XUẤT THẦN!!! Thủ môn Văn Lâm phản xạ xuất sắc để chiến thắng Văn Lương trong pha đối mặt. Olaha ập vào sút bồi nhưng trung vệ Marcelino cản phá lăn xả. Ninh Bình thoát khỏi bàn thua trông thấy trước SLNA.
3': Cơ hội đầu tiên!!! Văn Huy đá phạt khó chịu đưa trái bóng hướng đến vị trí Justin đón lõng ở cột xa nhưng Friday kịp đánh đầu giải nguy cho Ninh Bình.
Trận đấu bắt đầu!!! Ninh Bình giao bóng
Hôm nay 16/5, SLNA sẽ tiếp đón Ninh Bình trong khuôn khổ vòng 23 V-League 2025/2026 trên sân Vinh vào lúc 18h. Cùng thời điểm, Hải Phòng sẽ gặp CLB TP.HCM trên sân Lạch Tray.
Hiện tại, Ninh Bình (41 điểm) đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí top 3 V-League trong khi SLNA (24 điểm) gần như đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng.
Ở trận lượt đi mùa này, Ninh Bình đã rất vất vả mới giành chiến thắng 1-0 trước SLNA trên sân nhà. Tác giả bàn thắng duy nhất ở trận này là tiền đạo Phạm Gia Hưng.
Về lực lượng, SLNA sẽ không có sự phục vụ của Cao Văn Bình do đã nhận thẻ đỏ trong trận gặp HAGL ở vòng 21. Trong khi đó, Ninh Bình có đầy đủ đội hình mạnh nhất.
Đội hình dự kiến:
SLNA: Hữu Hậu, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Thanh Đức, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Quang Vinh, Mạnh Quỳnh, Moore, Olaha, Văn Lương.
Ninh Bình: Thế Tài; Thanh Thịnh, Patrick Marcelino, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Geovane, Gia Hưng, Quốc Việt, Friday.
Trực tiếp SLNA vs Ninh Bình vòng 23 V-League 2025/2026
