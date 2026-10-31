Trực tiếp SLNA - CAHN vòng 6 V-League: Đình Bắc tái ngộ HLV Văn Sỹ Sơn

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SLNA hướng tới mục tiêu kéo dài chuỗi trận bất bại khi tiếp đón nhà đương kim vô địch CAHN vào lúc 18h ngày 31/10, trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2026/2027. Với lợi thế sân nhà và phong độ ấn tượng từ đầu mùa, đội bóng xứ Nghệ được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Mano Polking.

Sau 5 vòng đấu, SLNA đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 11 điểm, gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Thành tích này giúp đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất tại V-League 2026/2027, nhất là khi họ từng trải qua nhiều mùa giải phải tập trung cho cuộc chiến trụ hạng.

Ở vòng đấu gần nhất, SLNA đánh bại HAGL với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách. Chiến thắng này tiếp tục cho thấy sự tiến bộ của đội bóng xứ Nghệ, đặc biệt ở khả năng tổ chức lối chơi, tinh thần thi đấu và sự gắn kết giữa các tuyến.

Dù không sở hữu nhiều ngôi sao, SLNA vẫn duy trì được sự ổn định nhờ đóng góp của những nhân tố trẻ. Thủ môn Cao Văn Bình mang đến sự chắc chắn trong khung thành, trong khi Nguyễn Quang Vinh, Lê Văn Quý và tiền vệ Việt kiều Trần Đức Vinh đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Văn Sỹ Sơn.

Tuy nhiên, CAHN sẽ là thử thách lớn hơn nhiều so với HAGL. Đội bóng ngành Công an sở hữu lực lượng có chất lượng chuyên môn cao, với nhiều tuyển thủ quốc gia và các ngoại binh giàu khả năng tạo đột biến. Sau 5 vòng đấu, CAHN giành 10 điểm, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng.

Thầy trò HLV Mano Polking từng trải qua hai vòng đấu liên tiếp không giành chiến thắng, khi để thua Hà Nội FC và hòa Thanh Hóa. Tuy nhiên, chiến thắng trước Shanghai Port trên sân khách tại Cúp C1 châu Á đã giúp CAHN lấy lại sự tự tin.

Kết quả này mang ý nghĩa quan trọng đối với CAHN, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn tạo động lực tinh thần trước chuyến làm khách trên sân Vinh. Với chất lượng đội hình vượt trội, nhà đương kim vô địch đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Dù vậy, CAHN không thể chủ quan trước đối thủ đang bất bại sau 5 vòng đấu. Lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định giúp SLNA có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực. Nếu tiếp tục phát huy lối chơi tập thể và duy trì sự tập trung trong phòng ngự, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể gây bất ngờ.

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