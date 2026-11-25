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MU đối mặt nguy cơ tiếp tục gây thất vọng khi làm khách trên sân của Sporting CP ở lượt trận thứ 5 vòng xếp hạng Champions League. Hàng phòng ngự thường xuyên mắc sai lầm, phong độ sân khách nghèo nàn và thất bại 0-4 trước Liverpool khiến thầy trò Mauricio Pochettino chịu nhiều sức ép trước chuyến hành quân đến Lisbon.

Pochettino vừa tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng MU vào thứ Tư tuần trước nhưng đã có màn ra mắt đáng quên khi Quỷ đỏ thua Liverpool 0-4 tại Anfield. Sau 11 vòng đấu Premier League, đội bóng thành Manchester mới giành 8 điểm và đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng.

Hàng thủ là vấn đề nghiêm trọng nhất của MU. Đội bóng này đã thủng lưới 34 bàn sau 16 trận trên mọi đấu trường mùa này, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Những sai lầm cá nhân, trong đó có tấm thẻ đỏ của Leny Yoro ở trận thua Liverpool, càng khiến hệ thống phòng ngự trở nên thiếu chắc chắn.

Thành tích sân khách tại Champions League cũng không ủng hộ Quỷ đỏ. MU chỉ thắng 1 trong 11 chuyến hành quân gần nhất, hòa 3 và thua 7. Đáng chú ý, họ không thắng trong 6 trận sân khách liên tiếp tại giải đấu này.

Dù vậy, MU vẫn có điểm tựa tinh thần sau chiến thắng 3-1 trước AS Roma. Ở trận đấu đó, đại diện nước Anh bị dẫn trước 2 bàn nhưng đã ngược dòng thành công.

Phía bên kia chiến tuyến, Sporting CP đang có phong độ khá tích cực. Sau 11 vòng đấu tại Primeira Liga, đội chủ nhà giành 24 điểm, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Tại Champions League, Sporting có 9 điểm sau 4 trận và xếp thứ 10.

Đặc biệt, Jose Alvalade là điểm tựa đáng kể khi Sporting thắng 6/8 trận sân nhà gần nhất tại Champions League. Hàng công đội bóng Bồ Đào Nha cũng duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng với 22 trận liên tiếp lập công tại vòng bảng và vòng xếp hạng.

Xét về đối đầu, MU thắng 3/4 lần chạm trán Sporting CP trước đây. Tuy nhiên, phong độ hiện tại khiến Quỷ đỏ khó tạo được sự yên tâm. Nếu không cải thiện khả năng phòng ngự, thầy trò Pochettino có nguy cơ tiếp tục trải qua một chuyến làm khách đầy khó khăn tại Lisbon.