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TRỰC TIẾP Tây Ban Nha 1-1 Bỉ tứ kết World Cup 2026: Lamine Yamal khao khát ghi bàn

Thứ Bảy, 03:13, 11/07/2026
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VOV.VN - TRỰC TIẾP Tây Ban Nha vs Bỉ tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 11/7/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Los Angeles ở California, Mỹ.

03:25
trUc tiEp tay ban nha 1-1 bi tu ket world cup 2026 lamine yamal khao khat ghi ban hinh anh 1
Ảnh: Reuters
03:24

61': Sút xa !!! Lamine Yamal tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Courtois phải bay người hết cỡ đấm bóng cứu thua cho Bỉ.

Ngay sau đó, Bỉ đáp trả với pha xuống bên bên cánh phải và treo vào vòng cấm để De Bruyne tung ra cú sút chân phải ngay sát mép vòng cấm nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Unai Simón đã chọn sẵn.

03:18

55': Nguy hiểm !!! Doku thoát xuống đáy biên bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Bỉ, trước khi căng ngang vào vòng cấm. Hậu vệ Tây Ban Nha phá bóng đến đúng vị trí của Raskin và cầu thủ này tung ra cú volley chân trái đưa bóng đi ra phía sau mành lưới khung thành thủ môn Unai Simón.

03:16
trUc tiEp tay ban nha 1-1 bi tu ket world cup 2026 lamine yamal khao khat ghi ban hinh anh 2
Lamine Yamal khao khát ghi bàn (Ảnh: Reuters)
03:15

52': Không vào !!! Lamine Yamal tung ra cú dứt điểm chân trái đầy uy lực từ ngoài vòng cấm nhưng bóng chạm chân hậu vệ Bỉ đi hết đường biên ngang.

Ở tình huống phối hợp đá phạt góc sau đó, Dani Olmo có cơ hội tung ra cú sút chân phải trước vòng cấm nhưng bóng ăn quá nhiều ra má ngoài và không hướng vào khung thành thủ môn Courtois bên phía Bỉ.

03:11

48': Việt vị rồi !!! Pau Cubarsí tung ra đường chuyền từ khu vực giữa sân, xé toang hàng thủ Bỉ để Lamine Yamal thoát xuống đối mặt với thủ môn Courtois nhưng trọng tài đã thổi phạt lỗi việt vị của cầu thủ Tây Ban Nha trước đó.

03:07
trUc tiEp tay ban nha 1-1 bi tu ket world cup 2026 lamine yamal khao khat ghi ban hinh anh 3
Lamine Yamal rất tích cực dứt điểm trong hiệp một (Ảnh: Reuters)
03:07

46': Hiệp hai bắt đầu !!!

02:51

45'+5: Hết hiệp một !!! Tây Ban Nha và Bỉ tạm hòa nhau 1-1 sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân Los Angeles ở California, Mỹ.

02:46
trUc tiEp tay ban nha 1-1 bi tu ket world cup 2026 lamine yamal khao khat ghi ban hinh anh 4
De Ketelaere đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 cho Bỉ trước Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters)
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Màn ăn mừng của tài năng trẻ bóng đá Bỉ (Ảnh: Reuters)
02:42

41': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Bóng được Castagne treo từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Bỉ để De Ketelaere đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ môn Unai Simón, quân bình tỷ số 1-1 cho Bỉ !!!

02:41

40': Không vào !!! Lamine Yamal đột phá từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha vào trung lộ, vượt qua sự truy cản của Doku trước khi tung ra cú sút chân trái nhắm thẳng vào góc gần nhưng bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Courtois bên phía Bỉ.

02:37
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Fabián Ruiz mở tỷ số cho Tây Ban Nha trước Bỉ (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
trUc tiEp tay ban nha 1-1 bi tu ket world cup 2026 lamine yamal khao khat ghi ban hinh anh 8
Ảnh: Reuters
trUc tiEp tay ban nha 1-1 bi tu ket world cup 2026 lamine yamal khao khat ghi ban hinh anh 9
Ảnh: Reuters
02:36

35': Nguy hiểm !!! Lamine Yamal thực hiện pha đá phạt hàng rào ngay trước vòng cấm Bỉ nhưng thủ môn Courtois đã bay người đấm bóng cứu thua cho đội bóng áo xanh.

02:32

30': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Lamine Yamal chọc khe cho Porro thoát xuống ở cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha, trước khi căng ngang vào vòng cấm để Dani Olmo dứt điểm chân phải khiến thủ môn Courtois chỉ có thể đấm bóng ra cứu thua cho Bỉ nhưng Fabián Ruiz ập vào đá bồi tung lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho Bò tót !!!

02:23
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Ảnh: Reuters
02:22

21': Dứt điểm !!! Lamine Yamal xộc thẳng vào trung lộ từ cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Tây Ban Nha, trước khi tung ra cú sút kĩ thuật bằng lòng trong chân trái quen thuộc găm bóng vào góc xa khung thành khiến thủ môn Courtois bên phía Bỉ đã đứng chôn chân, nhưng bóng lại đi sạt cột dọc.

02:11

10': Cơ hội !!! Một tình huống lộn xộn trong vòng cấm ĐT Bỉ sau pha phối hợp đá phạt trực tiếp của các cầu thủ Tây Ban Nha. Rodri có cơ hội dứt điểm ngay sát mép vòng cấm nhưng bóng trúng hậu vệ Bỉ bật ra.

02:08
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Tây Ban Nha đang nhỉnh hơn về thế trận trước Bỉ sau tiếng còi khai cuộc (Ảnh: Reuters)
02:04

3': Như vậy là Bỉ có 1 sự xáo trộn bắt buộc ở đội hình xuất phát khi Tielemans dính chấn thương lúc khởi động và không thể thi đấu, nhường chỗ cho Vanaken.

02:00

1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Tây Ban Nha ra sân trong trang phục áo đỏ viền xanh - quần xanh, trong khi các cầu thủ Bỉ mặc áo xanh viền đen - quần trắng và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.

01:36
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Các cầu thủ Tây Ban Nha khởi động trước giờ G (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
01:10
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Lamine Yamal cùng các đồng đội đã có mặt ở sân Los Angeles, Mỹ (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
01:09
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CĐV Tây Ban Nha và Bỉ đã có mặt ở sân vận động Los Angeles, Mỹ từ rất sớm (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
01:01

Đội hình ra sân:

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Dự bị: Raya, J García, Pubill, Grimaldo, E García, Llorente, Merino, Torres, Gavi, Pino, Williams, Zubimendi, Muñoz, Iglesias, Pedri.

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

Dự bị: Lammens, Penders, Theate, Witsel, Lukaku, Lukébakio, Meunier, De Winter, Seys, Moreira, Vanaken, Saelemaekers, Fernandez-Pardo.

Trọng tài chính: Michael Oliver (Anh)

14:29
 

 

14:28
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14:28

Không quá khi nói rằng Tây Ban Nha đang là đội bóng toàn diện nhất giải đấu năm nay với 5 trận bất bại, 7 bàn thắng được ghi và không để thủng lưới bàn nào, thành tích giúp thủ thành Unai Simon đi vào lịch sử. Đội bóng của HLV De la Fuente đã thắng cả 4 trận gần nhất mà không để đối phương ghi bàn, một kỷ lục phòng ngự mà chỉ có các đội vào tứ kết mới đạt được. Bàn thắng ở phút bù giờ của Mikel Merino vào lưới Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội đã giúp ứng cử viên vô địch tiếp tục chuỗi trận bất bại kéo dài từ trận chung kết UEFA Nations League năm ngoái.

Tuy nhiên, cách Tây Ban Nha giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha đã đặt ra nhiều câu hỏi. Tây Ban Nha hầu như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào trong suốt 90 phút và cần đến một sự thay người muộn để định đoạt trận đấu. Sau tiếng còi mãn trận, HLV De la Fuente thừa nhận rằng đội bóng của ông "đã không chơi thứ bóng đá tốt nhất" trước Bồ Đào Nha. Bỉ là một thử thách hoàn toàn khác – trực diện, thể lực và giàu kinh nghiệm tấn công mà Bồ Đào Nha đơn giản là không thể sánh kịp.

Bên kia chiến tuyến, chiến thắng 4-1 của Bỉ trước chủ nhà Mỹ là màn trình diễn hoàn hảo nhất của họ tại giải đấu năm nay, kết hợp giữa sự di chuyển sắc bén của De Ketelaere với khả năng dứt điểm chính xác của Romelu Lukaku và lối chơi phòng ngự chắc chắn, giúp kiềm chế phần lớn sức ép của đội tuyển Mỹ. Đội bóng của Rudi Garcia đã chứng tỏ tại Seattle rằng họ sở hữu chất lượng thực sự ở mọi vị trí trên sân – và hiện đã ghi được 9 bàn thắng trong 5 trận đấu tại World Cup năm nay.

Mối lo ngại đối với HLV Garcia là hàng phòng ngự già cỗi của Bỉ. Thibaut Courtois vẫn là cầu thủ đẳng cấp thế giới nhưng đã 33 tuổi. Brandon Mechele và Arthur Theate ở vị trí trung vệ đã gặp nhiều khó khăn trong trận đấu với Senegal trước khi lấy lại phong độ và dễ dàng hơn trong việc đối phó với Mỹ. Tuy nhiên, tốc độ bứt phá của Lamine Yamal trước hàng phòng ngự sẽ là mối nguy lớn với Bỉ và HLV Garcia phải tìm ra giải pháp nếu muốn vượt qua La Roja.

14:24
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Morocco có thể đánh bại Pháp ở World Cup 2030

VOV.VN - HLV Mohamed Ouahbi thừa nhận Morocco đã thua tâm phục khẩu phục trước một tuyển Pháp vượt trội sau thất bại 0-2 ở tứ kết World Cup 2026, đồng thời hy vọng sẽ đánh bại đối thủ ở World Cup 2030.

14:24

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Simon; Cucurella, Laporte, Cubarsi, Porro; Pedri, Rodri; Baena, Olmo, Yamal; Oyarzabal.

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, Lukebakio, De Ketelaere; Lukaku.

TRỰC TIẾP Tây Ban Nha vs Bỉ

Để có mặt ở trận đấu này, Tây Ban Nha đã nhẹ nhàng đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 ở vòng 16 đội trong khi các cầu thủ Bỉ có chiến thắng thuyết phục 4-1 trước chủ nhà Mỹ.

Xét về thực lực cũng như phong độ ở các trận đã qua tại giải năm nay, Tây Ban Nha rõ ràng được đánh giá cao hơn hẳn Bỉ. Xét về lịch sử đối đầu, Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo Bỉ với 6 chiến thắng và 1 trận hòa sau 7 lần gặp nhau. Tây Ban Nha sở hữu thống kê đáng nể khi ghi tới 16 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần.

Phong độ hiện tại cũng đang ủng hộ Tây Ban Nha với chuỗi bất bại và hàng thủ cực kỳ chắc chắn. Sau 6 trận, Tây Ban Nha chỉ thủng lưới 1 lần và giữ sạch lưới tới 5 trận, đạt hiệu suất điểm số rất cao.

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Trong đội hình của Tây Ban Nha hiện tại cũng đang có nhiều nhân tố chất lượng hơn. Lamine Yamal dù chưa đóng góp quá nhiều về số bàn thắng như kỳ vọng nhưng đã chơi ngày càng tốt dần lên sau những trận đầu tiên vất vả vì chấn thương. Cầu thủ 19 tuổi này hứa hẹn sẽ là điểm nổ để giúp Tây Ban Nha vượt qua Bỉ trong trận đấu sắp tới.  Ngoài ra, những quân bài dự bị như Merino và Ferran Torres cũng sẵn sàng tạo khác biệt.

Bên kia chiến tuyến, Bỉ lại thể hiện sức mạnh tấn công đáng gờm với 17 bàn thắng sau 6 trận. Tuy nhiên, việc để thủng lưới 5 bàn và hòa tới 3 trận cho thấy Quỷ đỏ vẫn thiếu sự ổn định cần thiết.

Thực tế, những nhân tố tên tuổi nhất của Bỉ ở kỳ World Cup năm nay như De Bruyne, Lukaku hay Castagne đều đã lớn tuổi và khả năng họ có thể duy trì phong độ cao trong cả trận là một thách thức không nhỏ.

Bên cạnh đó, những cầu thủ còn trẻ tuổi như Nathan Ngoy, Jérémy Doku, De Ketelaere không phải lúc nào cũng thi đấu tốt. Do đó, HLV Rudi Garcia sẽ phải có những sự điều chỉnh, xoay tua hợp lý nhân sự mới có thể mong giúp ĐT Bỉ gây ra được khó khăn cho Tây Ban Nha.

Cuộc so tài giữa hai đội hứa hẹn rất cân bằng giữa công và thủ. Tây Ban Nha có thể nhỉnh hơn về lịch sử và sự ổn định, nhưng Bỉ đủ khả năng tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội.

Phạm Ngọc/VOV.VN
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