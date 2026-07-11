TRỰC TIẾP Tây Ban Nha 1-1 Bỉ tứ kết World Cup 2026: Lamine Yamal khao khát ghi bàn

14:28

Không quá khi nói rằng Tây Ban Nha đang là đội bóng toàn diện nhất giải đấu năm nay với 5 trận bất bại, 7 bàn thắng được ghi và không để thủng lưới bàn nào, thành tích giúp thủ thành Unai Simon đi vào lịch sử. Đội bóng của HLV De la Fuente đã thắng cả 4 trận gần nhất mà không để đối phương ghi bàn, một kỷ lục phòng ngự mà chỉ có các đội vào tứ kết mới đạt được. Bàn thắng ở phút bù giờ của Mikel Merino vào lưới Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội đã giúp ứng cử viên vô địch tiếp tục chuỗi trận bất bại kéo dài từ trận chung kết UEFA Nations League năm ngoái.

Tuy nhiên, cách Tây Ban Nha giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha đã đặt ra nhiều câu hỏi. Tây Ban Nha hầu như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào trong suốt 90 phút và cần đến một sự thay người muộn để định đoạt trận đấu. Sau tiếng còi mãn trận, HLV De la Fuente thừa nhận rằng đội bóng của ông "đã không chơi thứ bóng đá tốt nhất" trước Bồ Đào Nha. Bỉ là một thử thách hoàn toàn khác – trực diện, thể lực và giàu kinh nghiệm tấn công mà Bồ Đào Nha đơn giản là không thể sánh kịp.

Bên kia chiến tuyến, chiến thắng 4-1 của Bỉ trước chủ nhà Mỹ là màn trình diễn hoàn hảo nhất của họ tại giải đấu năm nay, kết hợp giữa sự di chuyển sắc bén của De Ketelaere với khả năng dứt điểm chính xác của Romelu Lukaku và lối chơi phòng ngự chắc chắn, giúp kiềm chế phần lớn sức ép của đội tuyển Mỹ. Đội bóng của Rudi Garcia đã chứng tỏ tại Seattle rằng họ sở hữu chất lượng thực sự ở mọi vị trí trên sân – và hiện đã ghi được 9 bàn thắng trong 5 trận đấu tại World Cup năm nay.

Mối lo ngại đối với HLV Garcia là hàng phòng ngự già cỗi của Bỉ. Thibaut Courtois vẫn là cầu thủ đẳng cấp thế giới nhưng đã 33 tuổi. Brandon Mechele và Arthur Theate ở vị trí trung vệ đã gặp nhiều khó khăn trong trận đấu với Senegal trước khi lấy lại phong độ và dễ dàng hơn trong việc đối phó với Mỹ. Tuy nhiên, tốc độ bứt phá của Lamine Yamal trước hàng phòng ngự sẽ là mối nguy lớn với Bỉ và HLV Garcia phải tìm ra giải pháp nếu muốn vượt qua La Roja.