Trực tiếp Thanh Hóa vs Đồng Nai ở vòng 9 V-League 2026/2027
Chủ Nhật, 12:30, 29/11/2026
VOV.VN - Trực tiếp Thanh Hóa vs Đồng Nai ở vòng 9 V-League 2026/2027, diễn ra lúc 17h ngày 29/11/2026.
Trực tiếp Thanh Hóa vs Đồng Nai ở vòng 9 V-League 2026/2027, diễn ra lúc 17h ngày 29/11/2026 trên sân vận động Thanh Hóa.
09:55
Sau 8 vòng đấu, Thanh Hóa có 12 điểm với 3 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Young Chul, Thanh Hóa có xu hướng tận dụng tốc độ của các cầu thủ tấn công. Đội chủ sân Thanh Hóa sẵn sàng nhường quyền chủ động trong một số thời điểm, sau đó tăng tốc khi phát hiện khoảng trống.
Đây có thể tiếp tục là phương án được lựa chọn khi tiếp đón Đồng Nai. Đối thủ đang gặp nhiều khó khăn trong khâu phòng ngự, đặc biệt khi phải chống đỡ những đợt tấn công liên tục. Nếu khai thác tốt khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đội khách, Thanh Hóa có thể tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.
Đồng Nai đang trải qua giai đoạn đầy thử thách trong mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi V-League. Sau 8 vòng đấu, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng mới giành được 4 điểm và đang đứng cuối bảng xếp hạng. Khoảng cách với các đối thủ phía trên chưa phải không thể san lấp, nhưng nếu tiếp tục đánh mất điểm, áp lực trụ hạng sẽ ngày càng đè nặng.
Trước Thanh Hóa, đội khách nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Việc chủ động chơi thấp, thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm và chờ đợi cơ hội phản công có thể là giải pháp hợp lý trong bối cảnh tương quan lực lượng không thực sự cân bằng.
09:52
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