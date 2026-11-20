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V-League 2026/27 sẽ chính thức trở lại từ ngày 20/11, sau khi dịp FIFA Days tháng 11/2026 khép lại. Ở vòng 8, SLNA sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy của Thể Công Viettel vào lúc 19h15 ngày 20/11, nhưng đội bóng xứ Nghệ đang đối mặt với bài toán nhân sự không nhỏ.

Cụ thể, tiền vệ Joseph Onoja bị treo giò do đã nhận đủ 3 thẻ vàng, trong khi tiền đạo Bruno Pereira vẫn chưa bình phục chấn thương. Đây đều là những sự vắng mặt đáng tiếc, đặc biệt là trường hợp của Onoja khi cầu thủ này đóng vai trò quan trọng trong khả năng tranh chấp và đánh chặn ở tuyến giữa.

Sở hữu thể hình và nền tảng thể lực ấn tượng, Joseph Onoja là mắt xích có giá trị trong hệ thống vận hành của HLV Văn Sỹ Sơn. Ở độ chín của sự nghiệp, tiền vệ này cho thấy sức bền cùng khả năng tranh chấp tốt, giúp SLNA duy trì sự cân bằng ở khu vực trung tuyến.

Dù vậy, đội bóng xứ Nghệ vẫn có cơ sở để tự tin trước chuyến hành quân đến Hàng Đẫy nhờ phong độ ấn tượng từ đầu mùa. Sau 7 vòng đấu, SLNA là đội duy nhất tại V-League 2026/27 chưa nếm mùi thất bại với 3 chiến thắng cùng 4 trận hòa, có 13 điểm để đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn khó khăn khi mới có 5 điểm và xếp thứ 13. Đây là cơ hội để SLNA hướng tới việc nối dài chuỗi trận bất bại, dù những tổn thất về lực lượng chắc chắn khiến nhiệm vụ của thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn trở nên khó khăn hơn.

Về phần Thể Công Viettel, đội chủ nhà cũng không có đầy đủ nhân sự khi Paulinho sẽ không thể góp mặt do án treo giò sau tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận gặp Nam Định ở vòng 6. Đây là sự vắng mặt đáng tiếc bởi tiền vệ này sở hữu lối chơi mạnh mẽ, khả năng tranh chấp tốt, đọc tình huống hiệu quả cùng nền tảng thể lực dồi dào.

Sự thiếu hụt nhân sự càng khiến Thể Công Viettel thêm áp lực trong bối cảnh phong độ của đội bóng chưa có dấu hiệu khởi sắc. Sau chiến thắng ở trận ra quân trước Đồng Nai, Thể Công Viettel đã trải qua 6 vòng đấu liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng.

Đáng lo ngại hơn, những vấn đề của đội bóng áo lính không chỉ thể hiện qua kết quả mà còn nằm ở cách vận hành lối chơi. Hàng công thiếu đột biến, các phương án xuyên phá chưa đa dạng, trong khi hàng phòng ngự vẫn để đối thủ có cơ hội tổ chức phản công.

Ngay cả khi có lợi thế về quân số, Thể Công Viettel đôi lúc vẫn gặp khó trong việc kiểm soát thế trận và tìm kiếm phương án kết liễu đối thủ. Điều đó cho thấy đội bóng cần cải thiện đáng kể khả năng tổ chức tấn công cũng như sự kết nối giữa các tuyến.