Trực tiếp Thể Công Viettel 0-1 Thanh Hóa: Chủ nhà vừa thủng lưới vừa thiệt quân
VOV.VN - Trực tiếp Thể Công Viettel vs Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 hôm nay 8/11 trên sân Hàng Đẫy.
Hôm nay 8/11, đấu cuối cùng của vòng 7 V-League 2026/2027 giữa Thể Công Viettel vs Thanh Hóa sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15. Hiện tại, Thể Công Viettel đang xếp áp chót khi có cùng 4 điểm như đội cuối bảng Đồng Nai nhưng hơn chỉ số phụ, còn Thanh Hóa đang đứng thứ 10 với 8 điểm.
Đáng chú ý, cả 2 đội vừa có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Thể Công Viettel đã chia tay HLV Velizar Popov sau chuỗi thành tích bết bát và bổ nhiệm HLV Almeida De Azevedo Silva. Trong khi đó, Thanh Hóa đã đăng ký HLV Kim Young Chul giữ chức danh HLV trưởng, thay thế ông Mai Xuân Hợp - người chưa đáp ứng điều kiện sở hữu chứng chỉ AFC Pro theo quy định với các HLV trưởng các CLB tại V-League.
Thể Công Viettel bước vào trận đấu này với mục tiêu phải thắng để chấm dứt chuỗi trận thất vọng. Nếu không thắng, Thể Công Viettel sẽ chính thức phải gia nhập cuộc đua trụ hạng, nhất là sau khi Đồng Nai cũng đã thắng trận đầu tiên trong mùa.
Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn đang chơi tương đối ổn định thời gian qua và việc Thể Công Viettel giành chiến thắng tối nay sẽ không đơn giản.