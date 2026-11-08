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Trực tiếp Thể Công Viettel 0-1 Thanh Hóa: Chủ nhà vừa thủng lưới vừa thiệt quân

Chủ Nhật, 19:26, 08/11/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Thể Công Viettel vs Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 hôm nay 8/11 trên sân Hàng Đẫy.

19:27

11': Thể Công Viettel thay người bất đắc dĩ!!! Hữu Nam không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương và phải nhường chỗ cho Hoàng Khanh.

19:25

8': VÀO!!! Thể Công Viettel 0-1 Thanh Hóa

Abdurakhmanov chọc khe xé toang hàng thủ Thể Công Viettel, Guindo thoát xuống đối mặt thủ môn Văn Việt và lạnh lùng ghi bàn mở tỷ số cho Thanh Hóa.

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Pha dứt điểm thành bàn của Guindo. (Ảnh: Hoài Thương)
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Thanh Hóa sớm mở tỷ số trước Thể Công Viettel. (Ảnh: Hoài Thương)
19:23

7': Thể Công Viettel tổn thất lực lượng!!! Đội chủ nhà tạm thời phải thi đấu với 10 người trên sân khi Hữu Nam dính chấn thương.

19:18

2': Cơ hội đầu tiên thuộc về Thanh Hóa!!! Martins đi bóng lắt léo ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút chệch cột dọc.

19:16

Trận đấu bắt đầu!!! Thể Công Viettel giao bóng

18:17
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Ảnh: VPF

Đáng chú ý, cả 4 cầu thủ vừa được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐT Việt Nam ở đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 11/2026 đều đá chính trong đội hình Thể Công Viettel tiếp đón Thanh Hóa gồm: thủ môn Nguyễn Văn Việt, trung vệ Lương Chí Khải (Kyle Colonna), hậu vệ cánh trái Phan Tuấn Tài và tiền vệ Khuất Văn Khang.

11:48
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Thông tin lực lượng:

Thể Công Viettel sẽ không có sự phục vụ của ngoại binh Paulo Tapeu vì tấm thẻ đỏ trong trận thua Nam Định 1-3 ở vòng đấu trước, còn Nguyễn Đức Hoàng Minh bị treo giò do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Ngược lại, Thanh Hoá có lực lượng ổn định trước chuyến làm khách tại Hàng Đẫy.

Phong độ gần đây: 

Thể Công Viettel đang có chuỗi 9 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường (2 hòa, 7 thua). Tính riêng tại V-League mùa này, Thể Công Viettel mới có 1 chiến thắng và đã thua 4, hòa 1. Trong khi đó, Thanh Hóa đang thể hiện lối chơi khó chịu và đã thắng 2, hòa 2, thua 2 ở V-League mùa này.

Thành tích đối đầu gần đây:

Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Thể Công Viettel có 3 chiến thắng còn Thanh Hóa có 2 chiến thắng. Đáng chú ý, Thể Công Viettel đã thắng Thanh Hóa cả 2 lần gặp nhau ở V-League mùa trước đều với tỷ số 1-0.

 

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Cục diện BXH V-League trước trận Thể Công Viettel vs Thanh Hóa

Hôm nay 8/11, đấu cuối cùng của vòng 7 V-League 2026/2027 giữa Thể Công Viettel vs Thanh Hóa sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15. Hiện tại, Thể Công Viettel đang xếp áp chót khi có cùng 4 điểm như đội cuối bảng Đồng Nai nhưng hơn chỉ số phụ, còn Thanh Hóa đang đứng thứ 10 với 8 điểm.

Đáng chú ý, cả 2 đội vừa có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Thể Công Viettel đã chia tay HLV Velizar Popov sau chuỗi thành tích bết bát và bổ nhiệm HLV Almeida De Azevedo Silva. Trong khi đó, Thanh Hóa đã đăng ký HLV Kim Young Chul giữ chức danh HLV trưởng, thay thế ông Mai Xuân Hợp - người chưa đáp ứng điều kiện sở hữu chứng chỉ AFC Pro theo quy định với các HLV trưởng các CLB tại V-League.

Thể Công Viettel bước vào trận đấu này với mục tiêu phải thắng để chấm dứt chuỗi trận thất vọng. Nếu không thắng, Thể Công Viettel sẽ chính thức phải gia nhập cuộc đua trụ hạng, nhất là sau khi Đồng Nai cũng đã thắng trận đầu tiên trong mùa.

Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn đang chơi tương đối ổn định thời gian qua và việc Thể Công Viettel giành chiến thắng tối nay sẽ không đơn giản.

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Hoàng Long/VOV.VN
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