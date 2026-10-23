Trực tiếp Thể Công Viettel 1-1 Bắc Ninh FC: Ngân Văn Đại ghi bàn gỡ hòa

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Thể Công Viettel bước vào mùa giải 2026/2027 với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V-League. Chiến thắng 2-0 trên sân Đồng Nai ở vòng mở màn giúp đội bóng áo lính tạo ấn tượng tích cực. Tuy nhiên, ba thất bại liên tiếp sau đó khiến thầy trò HLV Popov đối mặt với nhiều sức ép.

Ở vòng 2, Thể Công Viettel chạm trán CAHN. Dù được chơi hơn người sau khi Văn Hậu nhận thẻ đỏ, đội bóng áo lính vẫn để thua nhà đương kim vô địch với tỷ số 0-1. Đến vòng 3, Thể Công Viettel trở về sân nhà tiếp đón Hà Tĩnh, đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, hàng công thiếu hiệu quả cùng những sai sót ở hàng thủ khiến đội bóng của HLV Popov nhận thất bại 1-3 trước đội bóng núi Hồng.

Khó khăn tiếp tục bủa vây Thể Công Viettel ở vòng 4. Trong chuyến làm khách trên sân CLB Công an TP.HCM, đội bóng áo lính một lần nữa thất bại với tỷ số 0-1, dù có lợi thế hơn người trong những phút cuối trận.

Sau 4 vòng đấu, Thể Công Viettel mới giành được 3 điểm, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn đội cuối bảng 2 điểm. Với một đội bóng đặt mục tiêu vô địch, kết quả này rõ ràng là chưa đáp ứng kỳ vọng.

Một trong những vấn đề nổi bật của Thể Công Viettel qua các trận đấu gần đây là khả năng kiểm soát và tổ chức tấn công. Đội bóng áo lính thiếu một tiền vệ có thể điều tiết nhịp độ, kết nối các tuyến và tạo ra những đường chuyền có tính đột biến.

Khi gặp khó khăn trong việc triển khai bóng, Thể Công Viettel thường sử dụng các đường chuyền dài hoặc tạt bóng vào vòng cấm. Tuy nhiên, những phương án này chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng, khiến hàng công gặp khó trong việc xé lưới đối phương.

Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 trước loạt trận ngày 23/10

Hệ thống phòng ngự vốn là điểm mạnh của đội bóng trong những mùa giải gần đây cũng chưa duy trì được sự chắc chắn. Sau 4 vòng đấu tại V-League 2026/2027, Thể Công Viettel đã để thủng lưới 5 bàn.

Với ba thất bại liên tiếp, Thể Công Viettel gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch. Vì vậy, cuộc tiếp đón Bắc Ninh trên sân Hàng Đẫy ở vòng 5 V-League 2026/2027 có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu chặn đà sa sút của đội bóng áo lính.

Dù là tân binh V-League, nhưng Bắc Ninh sở hữu đội hình có chất lượng và nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Đội bóng này cũng được dẫn dắt bởi HLV Paulo Foiani, người từng có kinh nghiệm làm việc tại bóng đá Việt Nam.

Dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân người Brazil, Bắc Ninh đã đánh bại CLB Công an TP.HCM và cầm hòa Đồng Nai. Đội bóng này cũng gây ra nhiều khó khăn cho Hà Nội FC trước khi nhận thất bại sát nút 0-1 trên sân Mỹ Đình.

Bắc Ninh cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự tương đối tốt, đồng thời có những ngoại binh đủ sức tạo khác biệt trong các tình huống chuyển trạng thái nhanh. Đây là những yếu tố có thể gây khó khăn cho Thể Công Viettel, nhất là khi đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định trong lối chơi.

Muốn giành trọn 3 điểm, Thể Công Viettel cần cải thiện khả năng kiểm soát bóng, tăng tốc độ luân chuyển và khai thác khoảng trống hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hàng thủ phải duy trì sự tập trung để hạn chế những pha phản công của đối phương.