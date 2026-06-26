TRỰC TIẾP Thổ Nhĩ Kỳ 2-2 Mỹ: Bàn thắng gỡ hòa ngay đầu hiệp 2
VOV.VN - TRỰC TIẾP Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ bảng D World Cup 2026 diễn ra lúc 09h00 ngày 26/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động SoFi tại Los Angeles, Mỹ.
Xin chào quý độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá giữa Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ bảng D World Cup 2026 diễn ra lúc 09h00 ngày 26/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động SoFi tại Los Angeles, Mỹ.
49' VÀO VÀO VÀO OOOOOOOO !!! Từ tình huống bóng lộn xộn ở rìa vòng cấm của Thổ Nhĩ Kỳ, Berhalter dứt điểm 1 chạm bằng chân phải đưa bóng vào góc gần đánh bại thủ môn Cakir, gỡ hòa 2-2 cho Mỹ ngay ở những phút đầu của hiệp 2 !!!
47' TIẾC NUỐI !!! Ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu, Mỹ lập tức dồn đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ sớm. Weah có bóng trong vòng cấm và dứt điểm ở góc hẹp bằng chân trái, tuy nhiên bóng đã bị cản lại bởi trung vệ Thổ Nhĩ Kỳ.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
KHÉP LẠI HIỆP 1 !!! Thổ Nhĩ Kỳ tạm thời dẫn trước Mỹ với tỉ số 2-1.
45+3' KHÔNG VÀO !!! Bắt nguồn từ quả đá phạt góc được treo vào vòng cấm của Thổ Nhĩ Kỳ, Trusty của Mỹ bật cao chiếm lĩnh không gian rồi đánh đầu dũng mãnh, nhưng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.
Hiệp 1 có 6 phút bù giờ !!!
45' KHÔNG VÀO !!! McKennie tung cú dứt điểm từ rất xa khung thành của Thổ Nhĩ Kỳ. Cú sút làm bóng đi liệng và sệt đập đất, nhưng thủ thành Cakir vẫn duy trì được sự tập trung và đẩy bóng thành công.
42' KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Hậu vệ Scally bất ngờ dâng cao bên hành lang cánh phải theo hướng tấn của Mỹ và vượt qua 2 cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên sau đó đã bị trung vệ đối phương chặn lại ở ngay trước rìa vòng cấm.
38' KHÔNG VÀO !!! Weah nhận đường chuyền của đồng đội rồi đi bóng đâm thẳng vào vòng cấm của Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó tung cú sút mạnh bằng chân trái đưa bóng đi sệt nhưng thủ thành Cakir đã chơi tập trung để hóa giải thành công.
31' VÀO OOOOOOOOOOOOO !!! Từ đường căng ngang vào vòng cấm của Arda Guler, Orkun Kökçü dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn của Mỹ, nâng tỉ số lên 2-1 cho Thổ Nhĩ Kỳ !!!
30' VIỆT VỊ !!! Từ tình huống đá phạt góc được treo vào vòng cấm của Thỏ Nhĩ Kỳ, bóng lộn xộn đi trúng chân của McKenzie rồi cầu thủ dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Cakir. Tuy nhiên, trọng tài sau đó xác định McKenzie rơi vào thế việt vị và bàn thắng không được công nhận.
28' KHÔNG ĐƯỢC !!! Bóng được phất bổng vắt sang cánh trái theo hướng tấn công của Mỹ cho Weah. Tiền đạo này sau khi vượt qua 1 cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cản lại ngay trước vòng cấm của đối thủ
23' Hai đội có quãng nghỉ 2 phút để tiếp nước.
19' THẺ VÀNG !!! Berhalter bên phía Mỹ có tình huống ham bóng và phạm lỗi dẫm chân khá thô với Ozcan của Thổ Nhĩ Kỳ.
14' Tốc độ trận đấu đang được đẩy lên khá cao khi cả hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng.
10' VÀO VÀO VÀOOOOOOOOO !!! Arda Guler nhận đường chuyền kiến tạo ngon ăn từ đồng đội trong vòng cấm rồi dứt điểm đưa bóng đi căng chính diện khung thành, ghi bàn trong tư thế đối mặt thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát 1-1 !!!
7' Hàng phòng ngự của Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với sức ép lớn từ các cầu thủ tấn công bên phía Mỹ. Đội chủ nhà đang dâng cao đội hình và chơi thứ bóng đá mạch lạc, phối hợp tấn công rõ ràng.
3' VÀO OOOOOOOOOOOOOO !!! Từ tình huống đá phạt góc bóng được treo vào cột hai, Trusty có mặt đúng lúc đỡ bóng bước 1 gọn gàng rồi tung cú sút bằng chân trái đưa bóng đi chìm đánh bại thủ môn Cakir, mở tỉ số từ rất sớm cho Mỹ !!!
1' KHÔNG ĐƯỢC !!! Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Mỹ lập tức dâng cao đội hình và có cơ hội nguy hiểm trong vòng cấm của Thổ Nhĩ Kỳ. Pepi tung cú dứt điểm đưa bóng đi chìm nhưng bị chặn lại bởi trung vệ đối phương.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ ra sân thi đấu trong trang phục áo trắng - quần trắng, trong khi dàn cầu thủ Mỹ mặc áo xanh - quần xanh và có quyền giao bóng trước.
Đội hình ra sân:
Thổ Nhĩ Kỳ (4-2-3-1): Çakir; Çelik, Elmali, Kabak, Bardakçi; Özcan, Kökçü; Aydin, Güler, Yildiz; Yilmaz.
Mỹ (4-2-3-1): Turner; Scally, Trusty, M. Robinson, McKenzie; Berhalter, McKennie; Aaronson, Reyna, Weah; Pepi.
Đội hình dự kiến:
Thổ Nhĩ Kỳ (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Demiral, Kabak, Kadioglu; Ozcan, Calhanoglu; Akgun, Guler, Yildiz; Gul
Mỹ (4-2-3-1): Freese; Scally, McKenzie, Trusty, Arfsten; Roldan, Berhalter; Weah, Reyna, Zendejas; Pepi
Cuộc đụng độ giữa Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ ở lượt trận cuối bảng D World Cup 2026 mang hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Một bên là đội chủ nhà đang thăng hoa và đã chắc vé đi tiếp, bên kia là đại diện châu Âu đã sớm bị loại nhưng vẫn còn danh dự để cứu vãn.
Trên sân SoFi tại Los Angeles, trận đấu này không còn ý nghĩa về điểm số với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng lại là cơ hội cuối để họ tránh một chiến dịch thất vọng toàn diện. Trong khi đó, Mỹ hướng đến một cột mốc lịch sử với mục tiêu toàn thắng tại vòng bảng.
Thổ Nhĩ Kỳ không còn gì để mất
Thổ Nhĩ Kỳ bước vào World Cup 2026 với không ít kỳ vọng, nhưng thực tế lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Hai thất bại liên tiếp trước Australia và Paraguay đã đẩy họ xuống đáy bảng và chấm dứt mọi cơ hội đi tiếp.
Điều đáng lo hơn không chỉ là kết quả, mà còn nằm ở cách đội bóng này thể hiện trên sân. Thổ Nhĩ Kỳ thiếu sự sắc bén trong tấn công và thường xuyên mất kiểm soát ở những thời điểm quyết định.
Thống kê cho thấy nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ trải qua chuỗi ba trận không ghi bàn là hoàn toàn có thể xảy ra. Đây sẽ là kịch bản đáng quên, nhất là với một đội bóng từng được kỳ vọng là “ngựa ô” của giải.
HLV Vincenzo Montella vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán hàng công. Dù sở hữu những cái tên chất lượng như Arda Guler hay Hakan Calhanoglu, đội bóng này vẫn thiếu sự kết nối cần thiết để tạo ra khác biệt.
Sự trở lại của Kenan Yildiz có thể mang đến chút hy vọng về mặt tinh thần. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn đội đang xuống tinh thần, một cá nhân khó có thể xoay chuyển cục diện.
Dẫu vậy, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn một mục tiêu rõ ràng là tránh rời giải với thành tích toàn thua. Trận đấu với Mỹ vì thế mang ý nghĩa như một “trận chung kết danh dự” với họ.
Mỹ hướng đến chuỗi 3 trận toàn thắng
Bên kia chiến tuyến, Mỹ đang trải qua một trong những kỳ World Cup ấn tượng nhất lịch sử của họ. Hai chiến thắng liên tiếp trước Paraguay và Australia giúp đội đồng chủ nhà sớm giành vé vào vòng knock-out.
Mỹ gây ấn tượng mạnh với lối chơi chủ động và giàu năng lượng. Họ nằm trong nhóm đội có số lần pressing cường độ cao nhiều nhất giải, cho thấy sự thay đổi rõ rệt về tư duy chiến thuật.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino, Mỹ không còn là đội bóng chơi phản công đơn thuần như trước. Thay vào đó, họ kiểm soát thế trận tốt hơn và liên tục gây áp lực lên phần sân đối phương.
Việc ghi bàn trong 15 phút đầu ở cả hai trận đã qua cho thấy sự nhập cuộc đầy tự tin của đội chủ nhà. Đây cũng là yếu tố khiến họ thường xuyên chiếm lợi thế sớm và dễ dàng triển khai thế trận theo ý muốn.
Dù có thể xoay tua đội hình ở trận này, chất lượng chiều sâu của Mỹ vẫn được đảm bảo. Những cái tên dự bị như Folarin Balogun hay các cầu thủ trẻ đều sẵn sàng tạo ra khác biệt khi được trao cơ hội.
Christian Pulisic nhiều khả năng sẽ được nghỉ ngơi để giữ sức cho vòng knock-out. Tuy nhiên, ngay cả khi thiếu vắng ngôi sao lớn nhất, Mỹ vẫn đủ khả năng duy trì sức mạnh nhờ hệ thống vận hành ổn định.
Yếu tố sân nhà tiếp tục là lợi thế lớn cho đội bóng xứ cờ hoa. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả tại Los Angeles sẽ tiếp thêm động lực để Mỹ hướng đến một chiến thắng tiếp theo.
Cục diện và dự đoán trận đấu
Về mặt chiến thuật, Mỹ có thể không dâng quá cao đội hình nhưng vẫn duy trì áp lực cần thiết. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải chơi cởi mở hơn nếu muốn tìm kiếm bàn thắng danh dự.
Điều này có thể tạo ra một trận đấu giàu tốc độ và cơ hội, đặc biệt khi cả hai đội không còn nhiều ràng buộc về chiến thuật. Tuy nhiên, sự khác biệt về phong độ và tâm lý nhiều khả năng sẽ quyết định kết quả.
Xét trên mọi khía cạnh, Mỹ đang nắm lợi thế rõ ràng từ lực lượng, phong độ đến sự tự tin. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ khó tránh khỏi một kết thúc buồn nếu không cải thiện được hiệu suất thi đấu.
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