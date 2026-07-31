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Trực tiếp Timor Leste 0-3 Indonesia bảng A của ASEAN Cup 2026: Siêu phẩm sút phạt

Thứ Sáu, 18:37, 31/07/2026
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VOV.VN - Trực tiếp trận đấu Timor Leste vs Indonesia bảng A của ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h ngày 31/7/2026.

Xin chào quý độc giả của Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi trực tiếp trận đấu Timor Leste vs Indonesia bảng A của ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h ngày 31/7/2026. 

18:41
truc tiep timor leste 0-3 indonesia bang a cua asean cup 2026 sieu pham sut phat hinh anh 1
Ảnh: AFF. 
18:39

81' VÀO OOO!!! Indonesia thực hiện pha tấn công đơn giản, bóng được chuyền xuyên tuyến lên cánh trái cho Oratmangoen để cầu thủ này căng ngang vào trong, tạo cơ hội cho Baker đệm bóng nâng tỷ số lên 3-0. 

18:36

78' VÀO OOO!!! Indonesia được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Thom Haye thực hiện cú sút chuẩn mực, đưa trái bóng vào góc cao khung thành Timor Leste, nâng tỷ số lên 2-0 cho Indonesia. 

18:32

73' VÀO OOOO!!! Sau pha phối hợp nhịp nhàng với 3 nhịp chạm, Indonesia đã có bàn mở tỷ số sau cú dứt điểm tinh tế của Pattynama. 

18:25

68' Thom Haye tạt bóng để Baker bay người đánh đầu đưa bóng đi chệch rất xa khung thành của Timor Leste. 

18:19
truc tiep timor leste 0-3 indonesia bang a cua asean cup 2026 sieu pham sut phat hinh anh 2
Ảnh: PSSI. 
18:19

62' Timor Leste vẫn đang thi đấu rất tự tin, sẵn sàng cho những pha phản công nhanh khi Indonesia dâng cao đội hình để tìm bàn thắng. 

18:12

55' Zion Cruz bứt tốc và căng ngang để Tristan Arrarte băng lên dứt điểm về khung thành Indonesia, bóng đi vọt xà ngang. 

18:09

52' Thế trận đầu hiệp 2 vẫn chưa có gì khác biệt. Indonesia vẫn chưa thể có được bàn mở tỷ số. 

18:02

Hiệp 2 bắt đầu!!!

17:51
17:50
truc tiep timor leste 0-3 indonesia bang a cua asean cup 2026 sieu pham sut phat hinh anh 3
Dàn cầu thủ dự bị của Indonesia có hiệp 1 thi đấu dưới sức. (Ảnh: AFF). 
17:47

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. 

17:46

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!!

17:42

40' Những pha bóng cuối cùng của các cầu thủ Indonesia vẫn chưa có được sự chuẩn xác cần thiết. Những gì đội bóng xứ Vạn đảo thể hiện cho thấy sự chênh lệch lớn giữa đội hình chính và đội hình dự bị. 

17:35

34' Indonesia thực hiện phạt góc bên cánh phải, mở ra cơ hội cho Thom Hay sút xa nhưng các hậu vệ của Timor Leste đã lăn xả cứu thua. 

17:32
truc tiep timor leste 0-3 indonesia bang a cua asean cup 2026 sieu pham sut phat hinh anh 4
Ảnh: PSSI.
17:29

28' Sau khi thiếu người, Timor Leste đang chơi khá tự tin và khiến Indonesia phần nào đó không thể duy trì sức ép như những phút trước. 

17:22

22' THẺ ĐỎ CHO TIMOR LESTE !!! Jackson Fowler của Timor Leste phạm lỗi rất thô với Thom Haye ở ngay sát vòng cấm. Trọng tài rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ cho số 2 của Timor Leste. 

17:20

20' Trận đấu đang diễn ra khá quyết liệt với những pha vào bóng rất mạnh của cầu thủ đôi bên. 

17:14

14' Jackson Fowler của Timor Leste vào bóng quyết liệt, phạm lỗi với Thom Haye bên phía Indonesia và phải nhận thẻ vàng. 

17:08

7' Cầu thủ Indonesia tung ra cú sút xa khiến thủ môn của Timor Leste phải vất vả đẩy bóng ra. Hannan băng vào đá bồi nhưng bóng tìm đến cột dọc. 

17:04

4' Indonesia xuất trận với 7 cầu thủ thường xuyên dự bị. Họ cũng chưa đẩy nhanh tốc độ trong những phút đầu. 

17:00

1' Trận đấu bắt đầu !!! Indonesia giao bóng trước. 

16:30
16:29

 

16:19
truc tiep timor leste 0-3 indonesia bang a cua asean cup 2026 sieu pham sut phat hinh anh 5
Đội hình xuất phát của 2 đội. 
16:10
truc tiep timor leste 0-3 indonesia bang a cua asean cup 2026 sieu pham sut phat hinh anh 6
Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất.
10:12
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.

 

10:11

Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 31/7 chứng kiến 2 đội tuyển Timor Leste và Indonesia đối đầu nhau tại trận đấu diễn ra ở Chonburi (Thái Lan). Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 17h. 

truc tiep timor leste 0-3 indonesia bang a cua asean cup 2026 sieu pham sut phat hinh anh 8

Theo lịch sử đối đầu giữa Timor Leste và Indonesia, ĐT Indonesia hoàn toàn chiếm ưu thế với 4 trận toàn thắng, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. 

Chủ yếu các trận đấu giữa 2 đội là những trận giao hữu. Lần duy nhất Timor Leste và Indonesia tranh tài ở trận đấu chính thức là ở ASEAN Cup 2018. Khi đó, Indonesia thấng Timor Leste với tỷ số 3-1. 

Sau chiến thắng đậm 5-1 trước Campuchia ngày ra quân, Indonesia được đánh giá cao hơn hẳn Timor Leste trong cuộc đọ sức diễn ra vào chiều nay. 

Đáng chú ý, Timor Leste đã thua cả 2 trận đã qua và nếu tiếp tục thua hôm nay, đội bóng này sẽ chính thức bị loại sớm từ vòng bảng của ASEAN Cup 2026.

10:10

 

truc tiep timor leste 0-3 indonesia bang a cua asean cup 2026 sieu pham sut phat hinh anh 9
Trần Tiến/VOV.VN
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