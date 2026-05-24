Trực tiếp Tottenham 1-0 Everton: Căng như dây đàn

Vòng đấu cuối cùng Ngoại hạng Anh chứng kiến kịch bản khó tin khi thế lực một thời Tottenham Hotspur phải bước vào trận chiến sinh tử để giành quyền trụ hạng. Tiếp đón Everton trên sân nhà, mục tiêu duy nhất của thầy trò HLV Roberto De Zerbi là giành ít nhất 1 điểm để chính thức ở lại với giải đấu số một xứ sở sương mù.

Tottenham hiện nắm lợi thế mong manh khi bứt lên một chút so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp West Ham. Niềm hy vọng lớn nhất của Spurs đặt vào sự trở lại kịp thời của tiền đạo chủ lực Dominic Solanke sau chấn thương gân khoeo. Tuy nhiên, ông De Zerbi vẫn đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng.

Đội chủ nhà mất hàng loạt trụ cột như Ben Davies, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski và đặc biệt là trung vệ Cristian Romero – người đang gây bão dư luận khi tự ý bỏ về Argentina. 7 trận sân nhà gần nhất không biết đến mùi chiến thắng cũng là thống kê đáng báo động cho "Gà trống".

Phía bên kia chiến tuyến, Everton đã sớm an phận ở vị trí thứ 11 và không còn mục tiêu tranh chấp rõ ràng. Đội bóng vùng Merseyside cũng chịu tổn thất lực lượng khi trung vệ Jarrad Branthwaite và ngôi sao Jack Grealish chắc chắn vắng mặt vì chấn thương.

Tâm lý buông xuôi của Everton lộ rõ qua việc hàng thủ để thủng lưới ít nhất 2 bàn trong cả 5 trận sân khách gần đây. Lịch sử đối đầu tại London cũng hoàn toàn quay lưng với The Toffees khi họ toàn thua trong cả 4 lần gần nhất làm khách trước Tottenham.

Khát khao trụ hạng mãnh liệt cùng điểm tựa lịch sử đối đầu vượt trội sẽ là vũ khí tối thượng của Tottenham. Giới chuyên môn dự đoán thế trận chủ động thuộc về đội chủ nhà. Với động lực rõ ràng hơn, hàng công của Spurs sẽ tận dụng triệt để những khoảng trống nơi hàng phòng ngự lỏng lẻo của Everton để giữ lại ít nhất 1 điểm quý giá tại London.