Trực tiếp Tottenham 1-0 Everton: Căng như dây đàn
Trực tiếp Tottenham vs Everton trong khuôn khổ vòng 38 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra vào lúc 22h hôm nay 24/5.
CẬP NHẬT !!! Ở trận đấu cùng giờ, West Ham đã có bàn vượt lên dẫn trước Leeds Utd. Hiện tại, theo bảng xếp hạng cập nhật trực tiếp, West Ham có 39 điểm, kém Tottenham 2 điểm.
65': KHÔNG ĐƯỢC !!! Mathys Tel thực hiện pha đi bóng tốc độ bên cánh trái, nhưng hàng thủ của Everton đoán được ý đồ và hóa giải thành công.
58': PHẠM LỖI !!! Rodrigo Bentancur phạm lỗi với James Garner ở giữa sân, trọng tài cho đội khách được hưởng quả phạt trực tiếp.
55': Everton chủ động dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hàng thủ Tottenham đang thi đấu chặt chẽ và bọc lót cho nhau rất tốt.
50': KHÔNG ĐƯỢC !!! Pedro Porro đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo tới vị trí của Richarlison, nhưng tiền đạo này đánh đầu chuyền bóng không tốt.
48': PHẠT GÓC !!! Tottenham đá phạt góc bên cánh phải, cơ hội sút bóng đến với Pedro Porro, nhưng cú sút của cầu thủ này đập chân hậu vệ đội khách đi hết đường biên ngang.
47': KHÔNG ĐƯỢC !!! Djed Spence đi bóng bên cánh phải, nhưng không vượt qua được hậu vệ của Everton. Các cầu thủ Tottenham đòi phạt góc ở tình huống bóng này, nhưng trọng tài nói không.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Tottenham tạm dẫn 1-0 Everton.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
43': VÀO VÀO VÀO !!! Sau nhiều pha hãm thành, cuối cùng Tottenham cũng có được bàn thắng mở tỉ số do công của Joao Palhinha, cầu thủ thi đấu rất năng nổ từ đầu trận.
40': Tottenham đang sử dụng khá nhiều những pha tạt bóng vào vòng cấm địa của Everton để tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số, nhưng chưa thành công.
CẬP NHẬT !!! Ở trận đấu cùng giờ, đối thủ đua trụ hạng với Tottenham là West Ham vẫn đang bị Leeds Utd cầm hòa 0-0.
35': KHÔNG ĐƯỢC !!! Tottenham tấn công trung lộ, Joao Palhinha dốc bóng tốc độ rồi tung cú dứt điểm, nhưng hậu vệ đội khách đã kịp thời lui về phá bóng thành công.
30': Tottenham vẫn đang chủ động tấn công, ép sân Everton, nhưng đội chủ nhà vẫn chưa tìm được đường vào khung thành của thủ môn Jordan Pickford.
23': NGUY HIỂM !!! Đội chủ nhà tấn công bên cánh phải, bóng được Djed Spence căng vào vòng cấm địa Everton, nhưng thủ môn Jordan Pickford đã phán đoán tốt và giải nguy.
22': KHÔNG ĐƯỢC !!! Everton đá phạt trực tiếp, bóng được treo vào vòng cấm địa Tottenham, nhưng hậu vệ đội chủ nhà đánh đầu giải nguy thành công.
18': KHÔNG ĐƯỢC !!! Tottenham tổ chức tấn công bên cánh phải, Joao Palhinha đi bóng tốc độ, nhưng đã bị hậu vệ đối phương truy cản và cắt bóng thành công. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao, nhưng chưa có bàn thắng được ghi.
14': KHÔNG VÀO !!! Hàng thủ Everton phá bóng lỗi, cơ hội đến với Joao Palhinha, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm không tốt, lỡ cơ hội mở tỉ số trận đấu.
12': ĐÁ PHẠT !!! Everton được hưởng quả đá phạt trực tiếp chếch bên cánh phải theo hướng tấn công, nhưng pha treo bóng vào vòng cấm địa của đội khách lại không tốt nên bị hàng thủ Tottenham dễ dàng hóa giải.
8': Tottenham đang dâng đội hình lên rất cao để tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số, nhưng đội khách đang phòng ngự tốt khiến Gà trống gặp nhiều khó khăn.
6': KHÔNG VÀO !!! Conor Gallagher có cơ hội trong vòng cấm địa Everton, nhưng cú dứt điểm ở tư thế quay lưng của cầu thủ sinh năm 2000 lại đi chệch khung thành.
4': PHẠT GÓC !!! Tottenham đá phạt góc bên cánh phải, Mathys Tel treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng phòng ngự của đội khách đã không gặp nhiều khó khăn để hóa giải thành công.
3': ĐÁ PHẠT !!! Tottenham được hưởng quả phạt trực tiếp chếch bên cánh trái theo hướng tấn công ở cự ly khoảng hơn 30m, Pedro Porro treo bóng nhưng hàng thủ Everton đánh đầu phá bóng đi hết đường biên ngang.
3': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Tottenham tổ chức tấn công bên cánh trái, Conor Gallagher đi bóng lắt léo, những không vượt qua được hậu vệ bên phía Everton.
1': PHẠT GÓC !!! Everton được hưởng quả phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Kiernan Dewsbury-Hall phối hợp với đồng đội sau đó tạt vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ Tottenham đã thi đấu tốt và hóa giải thành công.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Vòng đấu cuối cùng Ngoại hạng Anh chứng kiến kịch bản khó tin khi thế lực một thời Tottenham Hotspur phải bước vào trận chiến sinh tử để giành quyền trụ hạng. Tiếp đón Everton trên sân nhà, mục tiêu duy nhất của thầy trò HLV Roberto De Zerbi là giành ít nhất 1 điểm để chính thức ở lại với giải đấu số một xứ sở sương mù.
Tottenham hiện nắm lợi thế mong manh khi bứt lên một chút so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp West Ham. Niềm hy vọng lớn nhất của Spurs đặt vào sự trở lại kịp thời của tiền đạo chủ lực Dominic Solanke sau chấn thương gân khoeo. Tuy nhiên, ông De Zerbi vẫn đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng.
Đội chủ nhà mất hàng loạt trụ cột như Ben Davies, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski và đặc biệt là trung vệ Cristian Romero – người đang gây bão dư luận khi tự ý bỏ về Argentina. 7 trận sân nhà gần nhất không biết đến mùi chiến thắng cũng là thống kê đáng báo động cho "Gà trống".
Phía bên kia chiến tuyến, Everton đã sớm an phận ở vị trí thứ 11 và không còn mục tiêu tranh chấp rõ ràng. Đội bóng vùng Merseyside cũng chịu tổn thất lực lượng khi trung vệ Jarrad Branthwaite và ngôi sao Jack Grealish chắc chắn vắng mặt vì chấn thương.
Tâm lý buông xuôi của Everton lộ rõ qua việc hàng thủ để thủng lưới ít nhất 2 bàn trong cả 5 trận sân khách gần đây. Lịch sử đối đầu tại London cũng hoàn toàn quay lưng với The Toffees khi họ toàn thua trong cả 4 lần gần nhất làm khách trước Tottenham.
Khát khao trụ hạng mãnh liệt cùng điểm tựa lịch sử đối đầu vượt trội sẽ là vũ khí tối thượng của Tottenham. Giới chuyên môn dự đoán thế trận chủ động thuộc về đội chủ nhà. Với động lực rõ ràng hơn, hàng công của Spurs sẽ tận dụng triệt để những khoảng trống nơi hàng phòng ngự lỏng lẻo của Everton để giữ lại ít nhất 1 điểm quý giá tại London.
Trực tiếp Tottenham vs Everton trong khuôn khổ vòng 38 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra vào lúc 22h hôm nay 24/5.
