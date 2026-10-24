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Trực tiếp U15 Việt Nam 0-0 U15 Bosnia tại U15 World Cup 2026

Thứ Bảy, 13:49, 24/10/2026
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VOV.VN - Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Bosnia, trận đấu trong khuôn khổ U15 World Cup 2026 diễn ra lúc 14h30 ngày 24/10/2026 (theo giờ Việt Nam).

Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Bosnia, trận đấu trong khuôn khổ U15 World Cup 2026 diễn ra lúc 14h30 ngày 24/10/2026 (theo giờ Việt Nam). 

12:07
09:49
truc tiep u15 viet nam 0-0 u15 bosnia tai u15 world cup 2026 hinh anh 2
09:38
 

 

09:38

Vào lúc 14h30 hôm nay (giờ Việt Nam), U15 Việt Nam sẽ có trận đấu với U15 Bosnia trong khuôn khổ U15 World Cup 2026. Không có đơn vị truyền hình nào ở Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu này. Dù vậy, người hâm mộ trong nước có thể cập nhật những diễn biến mới nhất của màn so tài trên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam.

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Ảnh: VFF. 

Ngoài ra, FIFA là tổ chức đăng cai sự kiện này cũng thực hiện phát sóng trực tiếp trên nền tảng DAZN. Người hâm mộ có thể theo dõi tại đây.

U15 Bosnia là đội bóng đến từ châu Âu. Dù tuổi còn nhỏ nhưng các cầu thủ của đội bóng này cũng đã sở hữu thể chất rất tốt nên đây sẽ là thử thách hứa hẹn không dễ dàng với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

U15  World Cup là phiên bản đầu tiên của sân chơi do FIFA tổ chức, với sự tham gia của 189 Liên đoàn thành viên. Đáng chú ý, có tới 78 đội tuyển lần đầu góp mặt tại một giải đấu World Cup của FIFA ở mọi cấp độ, cả nam và nữ. Điều này cho thấy ý nghĩa đặc biệt của giải đấu trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá quốc tế cho các cầu thủ trẻ trên toàn thế giới.

Một điểm đặc biệt của giải là thể thức thi đấu 8v8, với hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, thay người không giới hạn và đá biên thay cho ném biên. Các quy định được thiết kế phù hợp với lứa tuổi U15, tạo điều kiện để cầu thủ tăng cường trải nghiệm bóng, phát triển kỹ thuật, tư duy chiến thuật và khả năng ra quyết định. Tất cả các đội đều tiếp tục thi đấu đến ngày cuối cùng, không bị loại sớm, qua đó có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

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truc tiep u15 viet nam 0-0 u15 bosnia tai u15 world cup 2026 hinh anh 4
Ảnh: VFF. 
09:35
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Trần Tiến/VOV.VN
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