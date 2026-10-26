Trực tiếp U15 Việt Nam 2-1 U15 Guyana vòng bảng U15 World Cup 2026

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Vào lúc 18h45 hôm nay 26/10, U15 Việt Nam sẽ có trận đấu với U15 Guyana. Đây là trận đấu cuối cùng ở vòng bảng U15 World Cup 2026 của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Ảnh: VFF.

Trước đó sau 4 lượt đấu, U15 Việt Nam thắng 2, thua 2, có 6 điểm. Trong khi đó, U16 Guyana có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua.

Guyana là nền bóng đá của châu Mỹ. Về mặt địa lý, quốc gia này thuộc Nam Mỹ nhưng LĐBĐ Guyana lại sinh hoạt chung với LĐBĐ Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF).

Ở những trận đấu đã qua, U15 Guyana có những cầu thủ to lớn với nền tảng thể hình tốt nhưng kỹ thuật và chiến thuật lại chưa có gì đặc biệt. Đó là cơ sở để U15 Việt Nam tin vào chiến thắng trong trận đấu này dù thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ thiếu vắng tiền vệ Quang Hưng do cầu thủ này nhận thẻ đỏ ở cuối trận đấu với Iran.

U15 World Cup 2026 là phiên bản đầu tiên của sân chơi do FIFA tổ chức, với sự tham gia của 189 Liên đoàn thành viên. Đáng chú ý, có tới 78 đội tuyển lần đầu góp mặt tại một giải đấu World Cup của FIFA ở mọi cấp độ, cả nam và nữ. Điều này cho thấy ý nghĩa đặc biệt của giải đấu trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá quốc tế cho các cầu thủ trẻ trên toàn thế giới.

Một điểm đặc biệt của giải là thể thức thi đấu 8v8, với hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, thay người không giới hạn và đá biên thay cho ném biên. Các quy định được thiết kế phù hợp với lứa tuổi U15, tạo điều kiện để cầu thủ tăng cường trải nghiệm bóng, phát triển kỹ thuật, tư duy chiến thuật và khả năng ra quyết định. Tất cả các đội đều tiếp tục thi đấu đến ngày cuối cùng, không bị loại sớm, qua đó có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Quý độc giả có thể theo dõi trực tiếp trận đấu tại đây.