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Trực tiếp U15 Việt Nam 2-1 U15 Guyana vòng bảng U15 World Cup 2026

Thứ Hai, 19:00, 26/10/2026
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VOV.VN - Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Guyana vòng bảng U15 World Cup 2026 diễn ra lúc 18h45 ngày 26/10/2026 tại Baku, Azerbaijan.

Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Guyana vòng bảng U15 World Cup 2026 diễn ra lúc 18h45 ngày 26/10/2026 tại Baku, Azerbaijan. 

19:10

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

19:06
truc tiep u15 viet nam 2-1 u15 guyana vong bang u15 world cup 2026 hinh anh 1
Thủ môn Trung Đạt của U15 Việt Nam. (Ảnh: AFFA). 
19:06

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về U15 Việt Nam. 

19:01

15' VÀO! Từ chấm phạt đền, Jadan dễ dàng ghi bàn rút ngắn tỷ số cho đại diện châu Mỹ. 

19:00

14' Cầu thủ U15 Việt Nam phạm lỗi trong vòng cấm. Phạt đền cho Guyana. 

18:53

7' VÀO OOOO!!! U15 Việt Nam có tình huống dàn xếp bên cánh trái, bóng được căng ngang vào trong cho Phước An thực hiện cú đánh gót, bóng đi không mạnh nhưng thủ môn Guyana mắc sai lầm, để bóng từ từ lăn vào lưới. 

18:50

5' VÀO OOOOO !!! Cầu thủ U15 Việt Nam đá phạt góc chuẩn xác để Khắc Hiếu chọn vị trí trong vòng cấm, đứt điểm tung lưới Guyana. Tỷ số trận đấu đã được mở. 

18:49

4' U15 Việt Nam đang hoàn toàn áp đảo và liên tiếp có những cơ hội. Dù vậy bàn thắng vẫn chưa đến. 

18:45

1' Trận đấu bắt đầu !! Guyana giao bóng trước. 

18:24

Các cầu thủ hai đội đã bước ra sân khởi động. 

17:54
14:14

Vào lúc 18h45 hôm nay 26/10, U15 Việt Nam sẽ có trận đấu với U15 Guyana. Đây là trận đấu cuối cùng ở vòng bảng U15 World Cup 2026 của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. 

truc tiep u15 viet nam 2-1 u15 guyana vong bang u15 world cup 2026 hinh anh 2
Ảnh: VFF. 

Trước đó sau 4 lượt đấu, U15 Việt Nam thắng 2, thua 2, có 6 điểm. Trong khi đó, U16 Guyana có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. 

Guyana là nền bóng đá của châu Mỹ. Về mặt địa lý, quốc gia này thuộc Nam Mỹ nhưng LĐBĐ Guyana lại sinh hoạt chung với LĐBĐ Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF). 

Ở những trận đấu đã qua, U15 Guyana có những cầu thủ to lớn với nền tảng thể hình tốt nhưng kỹ thuật và chiến thuật lại chưa có gì đặc biệt. Đó là cơ sở để U15 Việt Nam tin vào chiến thắng trong trận đấu này dù thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ thiếu vắng tiền vệ Quang Hưng do cầu thủ này nhận thẻ đỏ ở cuối trận đấu với Iran. 

U15 World Cup 2026 là phiên bản đầu tiên của sân chơi do FIFA tổ chức, với sự tham gia của 189 Liên đoàn thành viên. Đáng chú ý, có tới 78 đội tuyển lần đầu góp mặt tại một giải đấu World Cup của FIFA ở mọi cấp độ, cả nam và nữ. Điều này cho thấy ý nghĩa đặc biệt của giải đấu trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá quốc tế cho các cầu thủ trẻ trên toàn thế giới.

Một điểm đặc biệt của giải là thể thức thi đấu 8v8, với hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, thay người không giới hạn và đá biên thay cho ném biên. Các quy định được thiết kế phù hợp với lứa tuổi U15, tạo điều kiện để cầu thủ tăng cường trải nghiệm bóng, phát triển kỹ thuật, tư duy chiến thuật và khả năng ra quyết định. Tất cả các đội đều tiếp tục thi đấu đến ngày cuối cùng, không bị loại sớm, qua đó có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Quý độc giả có thể theo dõi trực tiếp trận đấu tại đây.

14:06
 

 

14:05
truc tiep u15 viet nam 2-1 u15 guyana vong bang u15 world cup 2026 hinh anh 3

 

Nhân Nam/VOV.VN
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