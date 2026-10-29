Trực tiếp U15 Việt Nam 4-2 U15 Azerbaijan tại U15 World Cup 2026
VOV.VN - Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Azerbaijan tại U15 World Cup 2026, diễn ra lúc 22h30 ngày 29/10 tại Baku, Azerbaijan.
Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Azerbaijan tại U15 World Cup 2026, diễn ra lúc 22h30 ngày 29/10 tại Baku, Azerbaijan.
Hết giờ !!! U15 Việt Nam giành thắng lợi 4-2 trước U15 Azerbaijan.
40+2' VÀOOOOO !!!!!! U15 Việt Nam phản công nhanh, bóng được chuyền sang cánh phải cho Vận Tài ở tư thế trống trải và sau hai nhịp dứt điểm, số 14 đã ấn định tỷ số 4-2 cho U15 Việt Nam.
40+1' Thêm một lần nữa thủ môn Nhật Minh bay người cứu thua sau cú sút xa uy lực của cầu thủ chủ nhà.
37' Số 7 Babayev của Azerbaijan phát hiện khoảng trống rồi tung ra cú sút xa. Thủ môn của U15 Việt Nam phải vất vả mới có thể cản phá.
36' Azerbaijan vẫn đang nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa.
31' U15 Việt Nam phối hợp tốt và Vận Tài đưa được bóng vào lưới Azerbaijan nhưng các trọng tài xác định đã có lỗi việt vị trước đó.
30' VÀO !! Xuất phát từ đường chuyền hỏng của cầu thủ Việt Nam, số 9 Alizada của Azerbaijan xử lý độc lập rất tốt rồi tung ra cú đá chân trái không thể cản phá.
25' Hậu vệ Khắc Hiếu dâng cao, phát hiện khoảng trống và tung ra cú sút từ xa, bóng đi thẳng đến vị trí của thủ môn đội chủ nhà.
23' Azerbaijan khởi đầu hiệp 2 rất quyết tâm. Đội chủ nhà liên tục dùng những tình huống bóng dài, bóng bổng để gây khó khăn cho U15 Việt Nam.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
Hiệp 1 kết thúc với lợi thế 3-1 cho U15 Việt Nam.
18' VÀO ! Azerbaijan tổ chức tấn công và liên tục đưa ra những cú dứt điểm. Các hậu vệ U15 Việt Nam đã chơi lăn xả để cứu thua nhưng đến cú sút chéo góc của Mammadzada thì U15 Việt Nam đành nhìn bóng bay vào lưới.
16' VÀO OOO!!!! U15 Việt Nam triển khai bóng từ sân nhà. Vận Tài chuyền cho Xuân Vinh. Số 10 của U15 Việt Nam xoay người khống chế rồi sút chân trái chuẩn xác, nâng tỷ số lên 3-0.
15' Số 7 Gabayev của Azerbaijan thực hiện cú đá phạt đưa trái bóng đi theo quỹ đạo khá khó chịu, thủ môn Nhật Minh của U15 Việt Nam phải mất hai nhịp mới có thể kiểm soát tình hình.
10' Xuân Vinh có thời cơ để tung ra cú đá bằng chân trái nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành đội chủ nhà.
3' VÀO OOO!!! U15 Việt Nam tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Xuân Vinh đá phạt góc tạo nên tình huống lộn xộn. Vận Tài chớp thời cơ ghi bàn sau hai lần dứt điểm.
1' VÀO OOO!!! Khi trận đấu mới diễn ra được 50 giây, U15 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số. Xuân Vinh băng lên từ tuyến hai, đón đường làm tường của đồng đội rồi tung cú đá ngay từ chạm đầu tiên, bóng bay vào lưới Azerbaijan.
1' Trận đấu bắt đầu !!! U15 Việt Nam giao bóng trước.
Cầu thủ hai đội đã chuẩn bị vào sân khởi động.
Quý vị và các bạn có thể theo dõi hình ảnh trận đấu trực tiếp tại đây.
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