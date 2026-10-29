Trực tiếp U15 Việt Nam 4-2 U15 Azerbaijan tại U15 World Cup 2026

16:10

Chiều 29/10, U15 Việt Nam có trận đấu với U15 Cuba ở U15 World Cup 2026. U15 Việt Nam là đội chủ động hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng khả năng dứt điểm không tốt khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải đến hiệp 2 mới mở được tỷ số.

U15 Việt Nam so tài với U15 Azerbaijan vào lúc 22h30 hôm nay 29/10.

Xuân Vinh tận dụng sai lầm của cầu thủ Cuba rồi tung cú sút chân trái khiến thủ môn đội bạn không có cơ hội cản phá. Sau đó về cuối trận, mỗi đội ghi thêm 1 bàn và 2-1 nghiêng về U15 Việt Nam là kết quả cuối cùng.

Chiến thắng này giúp U15 Việt Nam tiến vào vòng tiếp theo để tranh hạng 81-84 tại giải. Đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong trận đấu này là chủ nhà U15 Azerbaijan, đội bóng đã thắng U15 Mozambique chiều nay 29/10. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22h30 hôm nay.