Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Iran vòng bảng U15 World Cup 2026

09:10

Vào lúc 12h ngày 26/10, U15 Việt Nam bước vào trận đấu thứ tư ở vòng bảng U15 World Cup 2026 gặp U15 Iran. Sau 3 trận đã qua, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn và đối thủ đến từ Tây Á đều có 2 trận thắng, 1 trận thua. Do đó trận đấu này sẽ có ý nghĩa quyết định đến thứ hạng chung cuộc ở vòng bảng cũng như xác định các cặp đấu tiếp theo trong những ngày tới.

Ảnh: VFF.

U15 World Cup 2026 là phiên bản đầu tiên của sân chơi do FIFA tổ chức, với sự tham gia của 189 Liên đoàn thành viên. Đáng chú ý, có tới 78 đội tuyển lần đầu góp mặt tại một giải đấu World Cup của FIFA ở mọi cấp độ, cả nam và nữ. Điều này cho thấy ý nghĩa đặc biệt của giải đấu trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá quốc tế cho các cầu thủ trẻ trên toàn thế giới.

Một điểm đặc biệt của giải là thể thức thi đấu 8v8, với hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, thay người không giới hạn và đá biên thay cho ném biên. Các quy định được thiết kế phù hợp với lứa tuổi U15, tạo điều kiện để cầu thủ tăng cường trải nghiệm bóng, phát triển kỹ thuật, tư duy chiến thuật và khả năng ra quyết định. Tất cả các đội đều tiếp tục thi đấu đến ngày cuối cùng, không bị loại sớm, qua đó có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Quý độc giả có thể theo dõi trực tiếp trận đấu tại đây.