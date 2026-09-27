Trực tiếp U16 Việt Nam 0-1 U16 Trung Quốc: Bàn thua từ cố định

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Hôm nay, U16 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại giải CFA Team China 2026. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đối đầu chủ nhà U16 Trung Quốc trong cuộc so tài bắt đầu lúc 13h trên sân vận động Thẩm Hà, Thẩm Dương (Trung Quốc). Trận đấu này sẽ được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Hình ảnh trận U16 Trung Quốc hòa U16 Kyrgyzstan ở lượt trận đầu tiên. (Nguồn: CFA).

Ở lượt trận đầu tiên, U16 Việt Nam với lứa cầu thủ hoàn toàn mới sinh năm 2010, 2011 đã có những phút giây thi đấu khá tốt nhưng vẫn phải nhận trận thua 2-4 trước Australia.

Trong khi đó, U16 Trung Quốc đã cùng U16 Kyrgyzstan tạo nên màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục với kết quả hòa 3-3. Khả năng tấn công biên cùng những cú sút xa của U16 Trung Quốc sẽ là điều U16 Việt Nam cần phải đặc biệt quan tâm trong trận đấu chiều nay.