Trực tiếp U16 Việt Nam 0-1 U16 Trung Quốc: Bàn thua từ cố định
VOV.VN - Trực tiếp U16 Việt Nam vs U16 Trung Quốc giải CFA Team China 2026 diễn ra lúc 13h ngày 27/9/2026 tại Thẩm Dương (Trung Quốc).
Trực tiếp U16 Việt Nam vs U16 Trung Quốc giải CFA Team China 2026 diễn ra lúc 13h ngày 27/9/2026 tại Thẩm Dương (Trung Quốc).
Trận đấu có 4 phút bù giờ !!!
86' U16 Trung Quốc phản công nhanh, Zheng Kangjin có thời cơ dứt điểm nhưng cú đá của cầu thủ này đã không thắng được thủ môn Gia Bảo.
80' THẺ ĐỎ CHO TIỀN ĐẠO CỦA U16 VIỆT NAM. Trung Anh đạp bóng bằng gầm giầy vào chân cầu thủ Trung Quốc và phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ.
78' Tuấn Kiệt chuyền bóng cho Văn Cảnh thoát xuống dứt điểm nhưng số 23 của U16 Việt Nam đã bị trọng tài bắt lỗi việt vị.
73' Liu Yuyang khống chế rồi tung cú sút kỹ thuật khiến thủ môn Gia Bảo của U16 Việt Nam phải vất vả cản phá.
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70' VÀO !!! U16 Trung Quốc được hưởng quả phạt góc, Ji Zhenghao bật cao hơn tất cả các hậu vệ của U16 Việt Nam để đánh đấu ghi bàn mở tỷ số.
66' Đức Nguyên đi bóng rất hay rồi căng ngang cho Trung Anh đỡ bước một và dứt điểm rất hay nhưng thủ môn Zhang Yichi đã dùng chân cứu thua cho đội chủ nhà.
64' U16 Việt Nam liên tiếp có những cơ hội dứt điểm của Xuân Thành rồi Trung Anh nhưng thủ môn và các hậu vệ Trung Quốc đã lăn xả cứu thua.
62' HLV Hoàng Anh Tuấn có 2 sự thay đổi người. Quốc Trung và Nguyên Khải rời sân. Trọng Hiệp và Minh Quân được sử dụng.
56' Liu Yuyang băng xuống dũng mãnh, vượt qua cầu thủ U16 Việt Nam và tung ra cú sút góc hẹp khiến thủ môn Gia Bảo của U16 Việt Nam vất vả cản phá.
53' Quốc Trung băng lên tốc độ, vượt qua cầu thủ Trung Quốc, Zhang Lintong có pha chuồi bóng từ phía sau rất nguy hiểm và phải nhận thẻ vàng.
47' Cầu thủ Trung Quốc xử lý hay trước khi dứt điểm nhưng trung vệ Minh Quang đã ngăn chặn thành công.
Hiệp 2 bắt đầu !!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.
45+1' CỘT DỌC TỪ CHỐI U16 VIỆT NAM!!! Quốc Trung đá phạt góc, Minh Quang bật lên đánh đầu đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành U16 Trung Quốc.
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ !!!!
38' Quốc Trung thực hiện cú phạt góc, Văn Cảnh băng vào đánh đầu nối tạo nên tình huống lộn xộn và các hậu vệ chủ nhà đã phải khá vất vả để cản phá.
34' Khà Đức Nguyên chọc khe cho Quốc Trung băng xuống ở tư thế tương đối thuận lợi nhưng cú sút của cầu thủ này đã bị hậu vệ U16 Trung Quốc ngăn cản.
30' KHÔNG VÀO OOO!!! Chen Zhengfei bước lên thực hiện phạt đền, cú sút căng nhưng không hiểm, bị thủ môn Gia Bảo cản phá thành công. Peng Xianchen băng vào đá bồi nhưng lại thực hiện cú sút đưa bóng đi quá thiếu chính xác.
28' Chen Zhengfei đi bóng từ cánh phải vào, Minh Quang phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài đã cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.
24' U16 Trung Quốc hưởng quả phạt góc bên cánh phải, bóng được tạt vào trong nhưng các hậu vệ U16 Việt Nam đã dễ dàng hóa giải.
18' Tốc độ trận đấu ở mức trung bình. U16 Việt Nam đã bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn, có nhiều tình huống đưa bóng tiếp cận sát vòng cấm đội chủ nhà hơn những phút đầu tiên.
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12' Tiếp tục là tình huống tấn công bên cánh trái của U16 Trung Quốc, Wu Bile bứt tốc rồi căng ngang nhưng bóng đã đến thẳng vị trí của thủ môn Gia Bảo.
10' Tuấn Kiệt chuyền bóng vào khoảng trống rất hay để Đức Nguyên băng xuống. Số 12 của U16 Việt Nam xử lý hơi chậm và cuối cùng đã căng ngang không thành công.
7' U16 Trung Quốc đang tấn công khá nhiều ở bên cánh trái, tức là vị trí cánh phải của hàng thủ U16 Việt Nam. Dù vậy, Nguyễn Văn Tấn cùng Trần Nguyên Khải đang phòng ngự và hỗ trợ bọc lót tương đối tốt.
5' U16 Trung Quốc có tình huống phối hợp tấn công khá tốt. Tuy nhiên, các hậu vệ Việt Nam đã đeo bám phòng ngự tốt. Vũ Huy Hiệu cản phá và có đường chuyền phát động khá hay lên phía trên cho Trung Anh, buộc hậu vệ chủ nhà phải phạm lỗi.
3' Hoàng Trung Anh có bóng ở khu vực giữa sân. Nhận thấy thủ môn Trung Quốc dâng lên hơi cao, cầu thủ quê Thái Nguyên tung ra cú đá ngay nhưng bóng đã đi thiếu chính xác.
2' Chen Zhengfei xử lý tốt bên cánh trái trước khi nỗ lực tạt vào trong nhưng áp lực của cầu thủ Việt Nam khiến cầu thủ này tạt bóng lỗi, bóng đi hết đường biên ngang.
1' Trận đấu bắt đầu !!! Chủ nhà U16 Trung Quốc giao bóng trước.
Trong khi đó, U16 Trung Quốc có đến 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Kyrgyzstan. Xu Zijun, Peng Xianchen, Jiang Weihong, Wu Bile và Chen Zhengfei đá chính thay cho Liu Jinglei, Zhang Shuhang, Ma Tianhao, Liu Yuyang và Li Yuxuan.
U16 Việt Nam có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Australia. Khà Đức Nguyên và Trần Nguyên Khải đá chính thay cho Trần Minh Quân và Nguyễn Trần Trọng Hiệp.
Hôm nay, U16 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại giải CFA Team China 2026. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đối đầu chủ nhà U16 Trung Quốc trong cuộc so tài bắt đầu lúc 13h trên sân vận động Thẩm Hà, Thẩm Dương (Trung Quốc). Trận đấu này sẽ được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
Ở lượt trận đầu tiên, U16 Việt Nam với lứa cầu thủ hoàn toàn mới sinh năm 2010, 2011 đã có những phút giây thi đấu khá tốt nhưng vẫn phải nhận trận thua 2-4 trước Australia.
Trong khi đó, U16 Trung Quốc đã cùng U16 Kyrgyzstan tạo nên màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục với kết quả hòa 3-3. Khả năng tấn công biên cùng những cú sút xa của U16 Trung Quốc sẽ là điều U16 Việt Nam cần phải đặc biệt quan tâm trong trận đấu chiều nay.
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