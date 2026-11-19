Trực tiếp U17 Argentina 0-0 U17 Australia: Cơ hội liên tiếp, cứu thua xuất thần
VOV.VN - Trực tiếp U17 Argentina vs U17 Australia bảng C U17 World Cup 2026 diễn ra lúc 23h00 ngày 19/11 theo giờ Việt Nam.
28': Cầu thủ U17 Argentina thoát thẻ phạt!!! Trọng tài không đưa ra án phạt sau khi Ortiz vào bóng quyết liệt khiến Akon nằm sân đau đớn.
23': U17 Argentina khiếu nại bất thành!!! Đại diện Nam Mỹ sử dụng quyền FVS (Football Video Support, yêu cầu trọng tài xem lại băng hình) khi cho rằng cầu thủ U17 Australia dùng tay chơi bóng trong vòng cấm, nhưng trọng tài xác định không có lỗi sau khi xem lại pha quay chậm.
20': Tiền vệ U17 Argentina thử vận may!!! Machuca tung cú sút táo bạo từ cự ly khoảng 40m nhưng đưa bóng đi chệch mục tiêu.
15': Cứu thua ngoạn mục!!! Thủ môn Wilson-Papps bay người hết cỡ để cản phá cú "nã đại bác" từ cự ly khoảng 30m của Baroni.
13': U17 Argetina ép sân!!! Đại diện Nam Mỹ đẩy cao đội hình và liên tiếp rót bóng vào vòng cấm khiến hàng thủ U17 Australia vất vả chống đỡ.
8': U17 ARGENTINA ĐÁP TRẢ!!! Goytia tung cú volley cận thành sau quả tạt từ cánh trái nhưng thủ môn Wilson-Papps cản phá xuất thần.
6': BỎ LỠ KHÓ TIN!!! Shaw thoát xuống đối mặt thủ môn U17 Argentina rồi tung đường chuyền dọn cỗ nhưng Becvinovski dứt điểm vọt xà trước khung thành trống.
2': Cơ hội đầu tiên thuộc về U17 Argentina!!! Baroni tung cú dứt điểm nhưng chưa thể tạo ra nguy hiểm cho khung thành U17 Australia.
Trận đấu bắt đầu!!! U17 Australia giao bóng
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Đội hình xuất phát:
U17 Argentina: Reigia - Guich, Perez, Coria, Cardozo - Machuca, Ortiz, Baroni - Goytia, Barrionuevo, Salinas
U17 Australia: Wilson-Papps - Bond, Mitchell, McCaskey, Lyall-Rajendra - Shaw, Kutleshi, Shah - Akon, Court, Becvinovski
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U17 Australia - Đối thủ quen thuộc với U17 Việt Nam
U17 Australia là đối thủ quen thuộc với U17 Việt Nam khi đã liên tiếp chạm trán thầy trò HLV Cristiano Roland tại giải U17 Đông Nam Á 2026 và U17 châu Á 2026.
Tại đấu trường khu vực, U17 Việt Nam đã thắng U17 Australia 2-1 ở bán kết trước khi lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, U17 Việt Nam đã thua U17 Australia 0-3 khi đôi bên gặp lại nhau ở tứ kết giải đấu châu lục.
Hiện tại, U17 Australia đang được dẫn dắt bởi HLV Carl Veart. Tiền vệ Besian Kutleshi được FIFA đánh giá là cầu thủ đáng chú ý nhất của đại diện bóng đá châu Á.
Xét về thực lực, U7 Australia lúc này không được đánh giá cao bằng U17 Argentina. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của bóng đá Australia trong lịch sử U17 World Cup lại nhỉnh hơn Argentina khi từng là á quân vào năm 1999.
U17 Argentina - Chờ xem "Messi mới" thể hiện
Bóng đá Argentina luôn là "ông kẹ" tại các phiên bản World Cup, đặc biệt là các kỳ World Cup ở cấp độ trẻ. Tuy nhiên, trong lịch sử U17 Argentina chưa từng vô địch U17 World Cup và đạt thành tích tốt nhất là hạng ba vào các năm 1991, 1995, 2003.
Dù vậy, Argentina có truyền thống vượt qua vòng bảng U17 World Cup và được xem là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng C tại giải đấu lần này. Sau trận ra quân gặp U17 Australia, U17 Argentina sẽ lần lượt chạm trán U17 Mozambique và U17 Đàn Mạch.
Hiện tại, U17 Argentina đang được dẫn dắt bởi HLV Diego Placente. Theo trang chủ FIFA, ngôi sao đáng chú ý nhất của U17 Argentina là tiền vệ tấn công Giovanni Baroni.
Giovanni Baroni cũng thuận chân trái và mang áo số 10 nên có nét tương đồng với đàn anh Lionel Messi. Cầu thủ này cũng được FIFA lựa chọn vào top 10 cầu thủ đáng chờ đợi nhất tại U17 World Cup 2026.
Trực tiếp U17 Argentina vs U17 Australia bảng C U17 World Cup 2026 diễn ra lúc 23h00 ngày 19/11 theo giờ Việt Nam.
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