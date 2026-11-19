16:00

U17 Australia - Đối thủ quen thuộc với U17 Việt Nam

U17 Australia là đối thủ quen thuộc với U17 Việt Nam khi đã liên tiếp chạm trán thầy trò HLV Cristiano Roland tại giải U17 Đông Nam Á 2026 và U17 châu Á 2026.

Tại đấu trường khu vực, U17 Việt Nam đã thắng U17 Australia 2-1 ở bán kết trước khi lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, U17 Việt Nam đã thua U17 Australia 0-3 khi đôi bên gặp lại nhau ở tứ kết giải đấu châu lục.

Tiền vệ Besian Kutleshi của U17 Australia (Ảnh: FIFA)

Hiện tại, U17 Australia đang được dẫn dắt bởi HLV Carl Veart. Tiền vệ Besian Kutleshi được FIFA đánh giá là cầu thủ đáng chú ý nhất của đại diện bóng đá châu Á.

Xét về thực lực, U7 Australia lúc này không được đánh giá cao bằng U17 Argentina. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của bóng đá Australia trong lịch sử U17 World Cup lại nhỉnh hơn Argentina khi từng là á quân vào năm 1999.