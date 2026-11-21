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Tiền đạo Eduardo Conceicao của U17 Brazil. (Ảnh: FIFA)

Bóng đá Brazil luôn là ứng viên vô địch tại các phiên bản World Cup, đặc biệt là tại các giải đấu trẻ. Trong 19 lần tham dự U17 World Cup trong quá khứ, U17 Brazil từng 4 lần vô địch vào các năm 1997, 1999, 2003, 2019.

Hiện tại, U17 Brazil được dẫn dắt bởi HLV Dudu Patetuci và sở hữu ngôi sao đáng chú ý Eduardo Conceicao - tài năng trẻ thuộc biên chế Palmeiras đang được một loạt CLB hàng đầu thế giới để mắt.

Eduardo Conceicao cũng được FIFA đánh giá là 1 trong 10 gương mặt đáng kỳ vọng nhất tại U17 World Cup 2026. Tiền đạo này sở hữu tốc độ, khả năng đi bóng đầy ma thuật và mũi tấn công chủ lực trong đội hình U17 Brazil.