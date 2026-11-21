Trực tiếp U17 Brazil vs U17 Ireland: Ứng viên vô địch U17 World Cup 2026 ra quân
VOV.VN - Trực tiếp U17 Brazil vs U17 Ireland trong khuôn khổ bảng I U17 World Cup 2026 diễn ra lúc 22h00 ngày 21/11 theo giờ Việt Nam.
Trực tiếp U17 Brazil vs U17 Ireland bảng I U17 World Cup 2026
Hôm nay 21/11, lượt trận đầu tiên của vòng bảng U17 World Cup 2026 sẽ kết thúc với 8 trận đấu ở các bảng I, J, K và L với các màn so tài trải đều từ 19h30 đến 22h30 theo giờ Việt Nam.
Vào lúc 19h30 sẽ diễn ra 2 cặp đấu U17 Nhật Bản vs U17 Colombia và U17 Serbia vs U17 Honduras. Khung 20h có trận U17 Costa Rica vs U17 Tanzania. Muộn hơn 30 phút là trận đấu U17 Cameroon gặp U17 Venezuela. Lúc 21h30 có trận U17 Cộng hòa Dominica chạm trán U17 Montenegro
U17 Brazil sẽ ra quân tại bảng I gặp U17 Ireland lúc 22h. Đây là cặp đấu đáng chú ý trong loạt trận U17 World Cup 2026 khi U17 Brazil là một ứng viên cho chức vô địch giải đấu.
Các trận đấu ở khung giờ muộn nhất trong ngày là U17 Mexico chạm trán U17 Romania và U17 Chile đọ sức U17 Algeria lúc 22h30.