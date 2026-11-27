Trực tiếp U17 Costa Rica 0-3 U17 Brazil: Những bàn thắng đến liên tiếp
VOV.VN - Trực tiếp U17 Costa Rica vs U17 Brazil diễn ra vào 21h00 ngày 27/11 trong khuôn khổ vòng bảng U17 World Cup 2026.
Trực tiếp U17 Costa Rica vs U17 Brazil diễn ra vào 21h00 ngày 27/11 trong khuôn khổ vòng bảng U17 World Cup 2026.
87': Không vào! Từ đường tạt bóng của đồng đội, Lucas Emanuel băng vào đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành U17 Costa Rica.
86': Không được! Lucas Emanuel nỗ lực xoay người dứt điểm trước vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành U17 Costa Rica.
81': Nguy hiểm! Riquelme băng vào vòng cấm rồi dứt điểm góc hẹp nhưng không thắng được thủ thành U17 Costa Rica.
79': Không được! Lucas Emanuel thoát xuống đối mặt và định đi bóng qua thủ môn để ghi bàn. Tuy nhiên, thủ thành U17 Costa Rica đã kịp thời băng ra phá bóng cứu thua.
76': Không vào! Samuel Almeida dứt điểm trong vòng cấm khiến thủ thành U17 Costa Rica không thể bắt dính, Lucas Emanuel băng vào định dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Fabian Araya đã kịp thời bắt bóng.
71': VÀOOOOOO !!!!! Riquelme có pha cứa lòng hiểm hóc khiến thủ thành U17 Costa Rica phải bay người đẩy bóng, Lucas Emanuel sau đó tiếp bóng rồi đá bồi cận thành mang về bàn thắng thứ ba cho U17 Brazil. Tỉ số trận đấu là U17 Costa Rica 0-3 U17 Brazil.
69': Liên tục gây sức ép! Dù đã dẫn trước hai bàn nhưng các cầu thủ U17 Brazil vẫn liên tục gây sức ép về phía U17 Costa Rica.
64': Nguy hiểm! Joao Couto đi bóng ở cánh trái rồi ngoặt vào dứt điểm chìm nhưng thủ thành U17 Costa Rica đã ôm gọn bóng.
62': Bàn thắng không được công nhận! Caramico đi bóng trước vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán khiến thủ thành U17 Costa Rica không thể cản phá. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng khi xác định bóng đã chạm tay cầu thủ U17 Brazil trước đó.
60': VÀOOOOOO !!!!! Trên chấm 11 mét, Furquim sút chìm về góc phải khiến thủ thành U17 Costa Rica dù đã đoán đúng hướng nhưng không thể cản phá. Tỉ số trận đấu là U17 Costa Rica 0-2 U17 Brazil.
59': Phạt đền! Cầu thủ U17 Brazil ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài cho rằng không có lỗi của cầu thủ U17 Costa Rica. Tuy nhiên sau khi xem lại video, trọng tài xác định Espinoza đã phạm lỗi với Caramico trong vòng cấm, U17 Brazil được hưởng phạt đền.
53': VÀOOOOOO !!!!! Lucca Caramico có pha xử lý ngẫu hứng trong vòng cấm để vượt qua hai cầu thủ rồi dứt điểm nhưng cú sút đập trúng chân cầu thủ U17 Costa Rica bật ra. Rodrigo Jr băng vào đá bồi quyết đoán mang về bàn thắng. Tỉ số trận đấu là U17 Costa Rica 0-1 U17 Brazil.
50': Quyết liệt! Hai đội tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến trong những phút đầu hiệp hai.
Hiệp hai bắt đầu!
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Hiệp một khép lại. Tỉ số của trận đấu đang là U17 Costa Rica 0-0 U17 Brazil.
45': Bù giờ! Hiệp một có 1 phút bù giờ.
43': Không được! U17 Costa Rica nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng chưa thể tung ra tình huống dứt điểm thực sự nguy hiểm nào.
39': Bỏ lỡ đáng tiếc! U17 Brazil có tình huống nguy hiểm với pha căng ngang vào vòng cấm vừa tầm để Eduardo Pape băng vào dứt điểm. Dù có đủ thời gian và không gian nhưng đội trưởng U17 Brazil lại sút không trúng tâm bóng khiến cơ hội trôi qua đầy đáng tiếc.
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36': Không được! Từ pha đánh gót chuyền bóng của Paul Gonzalez trong vòng cấm, Sebastian Gomez đẩy một nhịp rồi dứt điểm vào góc gần nhưng quá nhẹ, không làm khó được thủ thành U17 Brazil.
31': Treo bóng! U17 Brazil thực hiện pha treo bóng vào vòng cấm nhưng hàng phòng ngự U17 Costa Rica đã chơi tập trung để đánh đầu phá bóng.
26': Không vào! Từ tình huống treo bóng của đồng đội, Rodrigo Jr tung người móc bóng đầy ngẫu hứng nhưng bóng đi vọt xà ngang U17 Costa Rica trong gang tấc.
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24': Cứu thua xuất sắc! Paul Gonzalez tận dụng pha bóng lập bập trong vòng cấm để tung ra cú sút cận thành rất căng nhưng thủ môn Gabriel Werneck phản xạ xuất thần cứu thua cho U17 Brazil.
22': Không vào! Từ nỗ lực đi bóng rồi chuyền bổng của đồng đội, Joao Franca băng vào đánh đầu cận thành nhưng cầu thủ U17 Costa Rica đã kịp thời bật cao đánh đầu phá bóng cứu thua.
20': Sức ép! U17 Brazil đẩy cao đội hình gây sức ép ngay trên phần sân đối phương khiến U17 Costa Rica có rất ít không gian để lên bóng nhằm tạo ra những pha phối hợp tấn công.
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15': Nguy hiểm! Araya đi bóng ở cánh trái rồi dứt điểm ở góc hẹp nhưng thủ thành U17 Brazil đã đẩy bóng cứu thua.
13': Nguy hiểm! Từ đường treo bóng của đồng đội, Urbina băng vào đánh đầu nhưng không trúng tâm bóng bỏ lỡ cơ hội nguy hiểm của U17 Costa Rica.
11': Không được! U17 Brazil giành quyền kiểm soát bóng nhưng chưa thể có tình huống dứt điểm trước lối chơi phòng ngự số đông của U17 Costa Rica.
6': Không được! U17 Costa Rica nỗ lực tấn công từ hai biên để tìm kiếm cơ hội ghi bàn nhưng chưa khoan phá được hệ thống phòng ngự của U17 Brazil.
1': Nguy hiểm! Từ đường treo bóng của đồng đội, Rodrigo Jr tung người dứt điểm ngay nhưng bóng đi đúng vị trí thủ thành U17 Costa Rica.
Trận đấu bắt đầu! U17 Costa Rica là đội giao bóng trước.
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Màn so tài giữa U17 Costa Rica vs U17 Brazil sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến suất đi tiếp tại bảng I U17 World Cup 2026. Dù đang đứng cuối bảng nhưng nếu giành chiến thắng trong màn so tài này, U17 Costa Rica sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp.
Nếu vượt qua U17 Brazil, U17 Costa Rica sẽ giành được 4 điểm và chắc chắn vượt qua vòng bảng với tư cách nhì bảng hoặc trong nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đây cũng là kết quả duy nhất để U17 Costa Rica có thể đi tiếp.
Trong khi đó, U17 Brazil nhiều khả năng không tung lực lượng mạnh nhất mà trao cơ hội cho các cầu thủ ít được thi đấu trong trận đấu này. Với việc đã giành hai chiến thắng, U17 Brazil chắc chắn vượt qua vòng bảng nên giờ là lúc để giữ sức cho các trụ cột nhằm chuẩn bị cho trận đấu ở vòng loại trực tiếp.
Trận đấu giữa U17 Costa Rica vs U17 Brazil sẽ diễn ra vào 21h00 hôm nay 27/11. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
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