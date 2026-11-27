10:56

Màn so tài giữa U17 Costa Rica vs U17 Brazil sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến suất đi tiếp tại bảng I U17 World Cup 2026. Dù đang đứng cuối bảng nhưng nếu giành chiến thắng trong màn so tài này, U17 Costa Rica sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Nếu vượt qua U17 Brazil, U17 Costa Rica sẽ giành được 4 điểm và chắc chắn vượt qua vòng bảng với tư cách nhì bảng hoặc trong nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đây cũng là kết quả duy nhất để U17 Costa Rica có thể đi tiếp.

Trong khi đó, U17 Brazil nhiều khả năng không tung lực lượng mạnh nhất mà trao cơ hội cho các cầu thủ ít được thi đấu trong trận đấu này. Với việc đã giành hai chiến thắng, U17 Brazil chắc chắn vượt qua vòng bảng nên giờ là lúc để giữ sức cho các trụ cột nhằm chuẩn bị cho trận đấu ở vòng loại trực tiếp.

Trận đấu giữa U17 Costa Rica vs U17 Brazil sẽ diễn ra vào 21h00 hôm nay 27/11. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.