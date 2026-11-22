VOV.VN - Sau trận ra quân căng thẳng với U17 Bỉ, U17 Việt Nam tập trung hồi phục thể lực và hoàn thiện các phương án chuyên môn, hướng tới cuộc đối đầu U17 New Zealand tại FIFA U17 World Cup 2026.
Hàn Quốc U17 được đánh giá cao hơn New Caledonia U17 trước lượt trận thứ hai bảng B. Chiến thắng 3-0 trước Uganda ở ngày ra quân giúp đại diện châu Á có lợi thế về tinh thần và sự tự tin. Trong khi đó, New Caledonia chỉ thua Ecuador 0-1 dù phải chống đỡ sức ép lớn. Màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Sylvain Ipeze cho thấy đội bóng châu Đại Dương có khả năng tổ chức phòng ngự đáng chú ý.
Hàn Quốc sở hữu tuyến giữa giàu kỹ thuật với những nhân tố như Han Seungmin và Kim Junhyun. Khả năng luân chuyển bóng nhanh cùng sức ép từ Baek Geon và Kim Jiwon sẽ giúp đội bóng châu Á tạo ra nhiều phương án tấn công. Tuy nhiên, họ cần cải thiện độ chính xác trong những pha phối hợp ở hai hành lang, đặc biệt khi đối thủ chủ động chơi thấp.
New Caledonia nhiều khả năng tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công. Dù vậy, khả năng tranh chấp bóng hai và thoát pressing vẫn là điểm hạn chế của đội bóng này.
Với chất lượng đội hình và khả năng phối hợp nhỉnh hơn, Hàn Quốc có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Điều quan trọng là họ phải kiên nhẫn, duy trì sức ép và tận dụng tốt các cơ hội trước hàng thủ New Caledonia.
VOV.VN - U17 Việt Nam giành chiến thắng trước CLB Shinpyeong trong trận đấu tập cuối cùng của đợt tập huấn tại Hàn Quốc, qua đó hoàn tất giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước thềm U17 World Cup 2026.
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