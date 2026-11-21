Trực tiếp U17 Nhật Bản 0-0 U17 Colombia: ĐKVĐ châu Á gặp ĐKVĐ Nam Mỹ
VOV.VN - Trực tiếp U17 Nhật Bản vs U17 Colombia trong khuôn khổ bảng L U17 World Cup 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 21/11 theo giờ Việt Nam.
Trực tiếp U17 Nhật Bản vs U17 Colombia bảng L U17 World Cup 2026
Đại diện duy nhất của châu Á thi đấu tại U17 World Cup 2026 trong loạt trận ngày 21/11 là U17 Nhật Bản khi chạm trán U17 Colombia lúc 19h30. Đáng chú ý, đây là màn so tài giữa nhà vô địch U17 châu Á và nhà vô địch U17 Nam Mỹ.
Với dàn cầu thủ đã lên ngôi vô địch U17 châu Á và cũng có kinh nghiệm ra sân ở J-League, U17 Nhật Bản hoàn toàn có thể tự tin hướng đến một kết quả thuận lợi trước U17 Colombia trong trận ra quân tại U17 World Cup 2026.
Cũng vào khung 19h30 sẽ là trận đấu giữa Serbia và Honduras. Khung 20h có trận Costa Rica vs Tanzania. Muộn hơn 30 phút là trận đấu Cameroon gặp Venezuela. Lúc 21h30 có trận Cộng hòa Dominica chạm trán Montenegro trong khi Brazil đấu CH Ireland lúc 22h.
Các trận đấu ở khung giờ muộn nhất trong ngày là Mexico chạm trán Romania và Chile đọ sức đại diện châu Phi - Algeria lúc 22h30.