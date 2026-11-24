11:10

U17 Nhật Bản sẽ bước vào cuộc đối đầu với U17 Serbia tại lượt trận tiếp theo vòng bảng U17 World Cup 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đại diện Đông Á đang chịu áp lực sau thất bại trước U17 Colombia ở trận ra quân.

Dù để thua Colombia, U17 Nhật Bản vẫn cho thấy chất lượng chuyên môn đáng chú ý. Đội bóng chỉ nhận bàn thua ở phút 90+3, trong bối cảnh phải thi đấu thiếu người vào cuối trận. Với tư cách đương kim vô địch châu Á, Nhật Bản được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm tại giải đấu.

Thống kê cũng cho thấy sự ổn định của bóng đá trẻ Nhật Bản. Trong 4 kỳ U17 World Cup được tổ chức từ năm 2017, đội bóng này đều vượt qua vòng bảng. Đáng chú ý, năm ngoái, U17 Nhật Bản từng đánh bại U17 Bồ Đào Nha, qua đó khẳng định khả năng cạnh tranh với những đại diện hàng đầu châu Âu.

Ở chiều ngược lại, U17 Serbia có lần đầu tiên góp mặt tại VCK U17 World Cup. Đội bóng châu Âu khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước U17 Honduras, nhưng chưa thể hiện sự vượt trội về thế trận.

Trước đối thủ có trình độ cao hơn, U17 Serbia được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, U17 Nhật Bản buộc phải giành điểm để duy trì cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp. Một chiến thắng dành cho đại diện châu Á là kịch bản được đánh giá cao hơn.

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