14:08

U17 Nhật Bản - Nhà đương kim vô địch U17 châu Á

U17 Nhật Bản vừa đăng quang tại U17 châu Á 2026 sau khi thắng U17 Trung Quốc 3-2 ở chung kết. Các học trò của HLV Shingi Ono sở hữu khả năng chơi bóng khoa học, kỷ luật và chuyển đổi trạng thái bài bản giống như những thế hệ đàn anh.

Tiền vệ Maki Kitahara của U17 Nhật Bản. (Ảnh: AFC)

Tiền vệ Maki Kitahara là cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình U17 Nhật Bản. Đây là gương mặt đã lập cú đúp danh hiệu cá nhân "Cầu thủ xuất sắc nhất" và "Vua phá lưới" tại giải U17 châu Á 2026.

Trong 11 lần tham dự U17 World Cup trước đây, thành tích tốt nhất của U17 Nhật Bản là vào tới tứ kết ở các năm1993, 2011 và 2025.