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Hôm nay 20/11, U17 World Cup 2026 bước vào ngày thi đấu thứ hai với 8 trận đấu của các bảng E, F, G, H sẽ được tổ chức vào các khung giờ từ 20h đến 23h theo giờ Việt Nam.

Ebrima Tunkara là nhân tố nổi bật trên hàng công của U17 Tây Ban Nha. (Ảnh: LĐBĐ Tây Ban Nha).

Ở khung 21h, U17 Trung Quốc sẽ có màn so tài với U17 Tây Ban Nha tại bảng H. U17 Tây Ban Nha bước vào giải đấu tại Qatar với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Đại diện châu Âu giành quyền tham dự sau khi lọt vào bán kết U17 châu Âu 2026. Đây là đội bóng có truyền thống đáng tự hào tại sân chơi này, với 4 lần vào chung kết các năm 1991, 2003, 2007 và 2017. Dù vậy, họ chưa từng giành chức vô địch và đó là lý do HLV David Cubillo cũng không giấu tham vọng đưa Tây Ban Nha lên ngôi ở VCK U17 World Cup 2026.

Dù thiếu vắng một số trụ cột nhưng U17 Tây Ban Nha vẫn mang đến Qatar năm nay đội hình rất mạnh với những cái tên gốc châu Phi đáng chú ý như Darlington Osuchukwu, Ebrima Tunkara, Baba Kourouma.

Trong khi đó, U17 Trung Quốc trở lại World Cup sau 21 năm vắng bóng. Đội bóng của HLV Bin Ukishima giành ngôi á quân U17 châu Á 2026, sau khi vượt qua Saudi Arabia 3-1 ở tứ kết và Australia 2-0 tại bán kết. Trong trận chung kết, Trung Quốc từng bị Nhật Bản dẫn trước 3 bàn nhưng vẫn ghi được 2 bàn để thu hẹp cách biệt, trước khi chấp nhận thất bại 2-3.

Hành trình đó cho thấy Trung Quốc có khả năng cạnh tranh với những đối thủ mạnh, đồng thời sở hữu tinh thần thi đấu đáng ghi nhận. Đội trưởng Zhou Yunuo giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa, trong khi Zhao Songyuan, Wan Xiang và He Sifan là những nhân tố có thể tạo ra khác biệt trên hàng công.